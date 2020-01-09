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Все про:ГТС (98) Турецький потік (30) Макогон (7) Оператор ГТС (15)

 Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон розраховує, що тестові поставки газу в Україну по Трансбалканському газопроводу почнуться вже в січні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері, коментуючи офіційний запуск 8 січня "Турецького потоку", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пафосно був запущений Турецький потік. Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну цього року становитиме близько 15 млрд м3", - розповів він.

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"Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - додав Макогон.

Унаслідок запуску Турецького потоку зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168907
 
 
 Топ коментарі
 
Что значит снижение? А подписанный контракт на транзит нынешней шоблой мародёров КАЛомойсого ни чего не значит? Там объём указан. И пункт "качай или плати".
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а по большому счету какаяразница! Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2465 откаты получены в надежном месте в омане все свободны
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А мы чо своей ГТС поставляли газ в Турцию? Вотета да ничивоси Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 1965 Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2380
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У них Турецкий Поток, а у нас будет Трускавецкий Поток
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А мы чо своей ГТС поставляли газ в Турцию? Вотета да ничивоси
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Туре́цкий пото́к» - реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции[6], что позволит стать Турции газовым хабом[7] и значительно повысит надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы
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А если Турция начнет ломаться и условия ставить? То что кацапам тогда останется? До жопы тот поток, главное кто у власти в стране...
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Даже Штирлиц никогда так близко не был к провалу - как ольгинский порохобот Пiдлога со своим "чо".
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Предпосылки проектаТурция закупает у России около 27-29 млрд м³ природного газа в год Примерно половина транспортируется через Голубой поток, другая часть - по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.
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Клятый Зеленский позволил построить Турецкий поток. При великом дипломате Пэтре ни один метр трубопровода не уложили - всех задушил санкциями твердой руки головний ворог *******.
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При вяліком зєлє до нього в Оман (читай Буковель) літав мертвечук. Через що зєля на добу затримався в чорній офшорній зоні. Цікаво, скільки він від ***** отримав за злив інтересів України?
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Так відповісти може лише дубінський або шмарій. Ти хто з них?
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При Пэтре: практически достроили СП-2 и Турецкий поток, построили Крымский мост, дали рассеянцам закрепиться в донбабве и легитимизировать их путем подписания минских договорняков, накинули пуйлу хороший обменный фонд из моряков.
При Зеленском: освободили моряков, освободили других пленных, подписали контракт на транзит на тех же условиях, вернули 3 миллиарда от газпрома.
Но сливает интересы Украины Зеленский, смотри не перепутай.
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Лоо, а ти смішний)))
При найвеличнішому міст досі стоїть, потоки добудовують, повідпускали терористів, убивць дітей, беркутню, підписали контракт, за яким ми отримаємо 10млрд за умови відмови від позовів на 12млрд. Розпродали ОДВЗ на космічну суму, і через 2.5 років потрібно буде їх викупити за 150млрд.грн (а продали на 100). "Вярнулі" від грязьпрому 3млрд за позовами минулої влади.
А потім те опудало поїхало в Оман для зустрічі з мертвечуком. Гешефт не смердить, може і Роженку щось перепаде з мертвечуківсько-*********** недогризків) Розбився літак невчасно, ледь зустріч з мертвечуком не обломилась. Але літак фігня, почекають. Яке ж ти шниле.
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Что значит снижение? А подписанный контракт на транзит нынешней шоблой мародёров КАЛомойсого ни чего не значит? Там объём указан. И пункт "качай или плати".
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Зєля вже отримав свою пайку, отже на дотримання контракту до кінця свого правління він не буде звертати увагу.
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в контракте прописан МИНИМАЛЬНЫЙ объем...стало быть будем сидеть на "мизере"....могли б кушать окорочек , а так только косточки обгрызать будем...
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Ежели минимальны 65 в миллиардах кубов, и эта шобла верещала о своей невероятной победе, отказавшись от исков на 12 лярдов, то чего сейчас визжать о снижении?
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по моему верещишь ты, остальные просто констатируют факты
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Так в чём тогда была великая победа при подписании контракта на транзит ***** Янелоха ежели 9 января уже сопли пускают о снижении объёма? Минимум определён? Определён. Так, что пускай молчат в шарму.
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максимум не определен...от него зависит объем прибыли, минимум обеспечивает лишь существование ГТС. Странно что приходится это пояснять...хотя ты ш "зольдат", да еще "старый" ))) Был бы молодой экономист не кричал бы...
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На накакать на максимум. Вопли "победы" были по поводу минимума. Если - 15 от минимума по контракту, тогда кричат пускай, а за остальное пускай шаурму кушают, "победители" х..вы.
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А ну, юний економістик, розкажи нам про ОДВЗ, і як їхній продаж на 3-5 років під 17% річних впливає на економіку у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
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вибач, хлопчик, я не такий вже юний,а лестощі я не ********, тому лікнеп тобі хтось інший проведе)) Але щоб спонукати тебе до розумової діяльності натякну: подивись хто і коли став став головою мінфіна та НБУ, далі вивчай матчастину в розрізі функціонування ЦП і так крок за кроком ти прийдеш до відповіді на свої питання
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Юний економістик не може надати відповідь на елементарні питання? Юний економістик всього лише нахапався вершечків та хамить людям?) З тобою все зрозуміло, ти на ЦН лише для того, щоб хоч якось самоствердитись за рахунок хамства та товстелезного тролінгу))
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Украинскому народу начать на эти реквизиты,всё равно всегда эти деньги разворовывались
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а по большому счету какаяразница! Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2465 откаты получены в надежном месте в омане все свободны
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Украина получит $15 миллиардов за транзит российского газа - Оржель

Не? Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 8481
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еще больше валюта упадет)) и цены упадут или вырастут))
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Именно поэтому мы заключили удобный газпрому транзитный контракт, где обязательная прокачка зафиксирована на уровне "минимальной рентабельности". Оце перемога, учитывая что Украина имела на руках все козыри включая в придачу теплую зиму.
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учитывая что Украина имела на руках все козыри включая в придачу теплую зиму.
- Украина имела козыри только на полгода, даже при прекращении транзита ЕС выкрутилась бы это время - большие запасы газа. Что дальше?

- главное: Украина - не субъект, а объект, так что спорить с большими дядями из ЕС ей нечем. Спасибо Пороху за потерю независимости, беспомощность Украины на переговорах даже там, где они прямо касаются - последствия этого.

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Нова пісня для пРезидента:
Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте
Чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже Омане, а там ещё немного и - Прованс Мацква.
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молодец! Хорошо придумал. Тебя обязательно возьмут в 95 квартал, а пока возьми "рошенку" с полочки))
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Но пока зеленую блевотину кушаешь ты Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 7501
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Больше всего меня удивляет позиция "да как же так получилось". Мне кажется, что еще лет надцать назад, когда Украина дала понять, что отказывается от т. н. "ЕЭП", нужно было понимать: это приведет к соответствующей реакции РФ в виде экономического, а особенно газового давления. И нужно было заранее к этому готовиться. По результату имеем вначале метания Януковича, когда, после озвучивания экономических последствий подписания ассоциации с ЕС, он резко включил заднюю. Теперь - потоки. Ведь до последнего рассчитывали на санкции, на здравый смысл российского руководства (все-таки экономически выгодней для РФ было бы поставлять газ через украинскую ГТС)... Рассчитывать надо только на себя. И не надо надеяться, что санкции остановят СП-2, чтоб потом не заявлять "ай-ай-ай, как же так".
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Так это ж твой сосед по комнате, видишь, с номером?. А почему ты без номера, расскажи, пацак. Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 8087
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Теперь - потоки.

Обходные трубы не "теперь", а с 1999 - Ямал-Европа и Голубой Поток - 2003. Просто коллективный идиот - укр правящий класс - решил, что его это не касается.. или рассосется... или марсиане прилетят..... в общем - продолжал пилить.


Рассчитывать надо только на себя.

Обществом/страной всегда рулит элита, на Украине тоже самое, только Украине не повезло: нет гос элиты, слоя людей, реально управляющий страной и ставящих интересы государства выше личных и клановых. Почему - ????? но именно это осн причина того ануса, куда страна попала.
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Тому що потрібно не транзитом займатися, а свої родовища позабирати у москалів(вони їх через прокладки викупили або контролюють) і добувати газ та його продавати. Про транзит пора забути поки є росія. Але ж у нас скрізь жополизи московії (від зверху до останнього клерка).
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Этот минус уже зафиксирован в новом контракте, и это не было секретом. Прокачка газа через Украину в прошлом году - 90 млрд кубов, в этом - 65 млрд, то есть уже с учетом потерь от запуска Турецкого потока, а со следующего года - 40 млрд, с учетом запуска СП-2 на половину мощности.
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Если Рашка ето страна-газоколонка то Украина ето шланг от газоколонки. И ради того чтобы быть етим шлангом мы не обявили войну кацапам и отдали крым и дамбас.
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