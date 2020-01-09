 Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері, коментуючи офіційний запуск 8 січня "Турецького потоку", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні пафосно був запущений Турецький потік. Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну цього року становитиме близько 15 млрд м3", - розповів він.
"Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - додав Макогон.
При Зеленском: освободили моряков, освободили других пленных, подписали контракт на транзит на тех же условиях, вернули 3 миллиарда от газпрома.
Но сливает интересы Украины Зеленский, смотри не перепутай.
При найвеличнішому міст досі стоїть, потоки добудовують, повідпускали терористів, убивць дітей, беркутню, підписали контракт, за яким ми отримаємо 10млрд за умови відмови від позовів на 12млрд. Розпродали ОДВЗ на космічну суму, і через 2.5 років потрібно буде їх викупити за 150млрд.грн (а продали на 100). "Вярнулі" від грязьпрому 3млрд за позовами минулої влади.
А потім те опудало поїхало в Оман для зустрічі з мертвечуком. Гешефт не смердить, може і Роженку щось перепаде з мертвечуківсько-*********** недогризків) Розбився літак невчасно, ледь зустріч з мертвечуком не обломилась. Але літак фігня, почекають. Яке ж ти шниле.
Не?
- Украина имела козыри только на полгода, даже при прекращении транзита ЕС выкрутилась бы это время - большие запасы газа. Что дальше?
- главное: Украина - не субъект, а объект, так что спорить с большими дядями из ЕС ей нечем. Спасибо Пороху за потерю независимости, беспомощность Украины на переговорах даже там, где они прямо касаются - последствия этого.
Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте
Чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в
ПарижеОмане, а там ещё немного и - ПровансМацква.
Обходные трубы не "теперь", а с 1999 - Ямал-Европа и Голубой Поток - 2003. Просто коллективный идиот - укр правящий класс - решил, что его это не касается.. или рассосется... или марсиане прилетят..... в общем - продолжал пилить.
Рассчитывать надо только на себя.
Обществом/страной всегда рулит элита, на Украине тоже самое, только Украине не повезло: нет гос элиты, слоя людей, реально управляющий страной и ставящих интересы государства выше личных и клановых. Почему - ????? но именно это осн причина того ануса, куда страна попала.