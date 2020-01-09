 Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в листі до Ради Безпеки ООН написала постійна представниця Вашингтона при раді Келлі Крафт.

Відповідно до листа, метою цих переговорів буде запобігання "подальшим загрозам міжнародному миру та безпеці або ескалації з боку іранського режиму".

Також у листі Крафт пояснює ліквідацію іранського генерала і командувача спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймані міркуваннями самооборони. Вона зазначила, що Вашингтон діяв відповідно до статті 51 Статуту ООН та додала, що для захисту інтересів США на Близькому Сході подібні акції можуть бути повторені.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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