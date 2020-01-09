EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  2245  32
Все про:Іран (218) США (5912) Радбез ООН (352)

 Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт

США готові приєднатися без попередніх умов до "серйозних переговорів" з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в листі до Ради Безпеки ООН написала постійна представниця Вашингтона при раді Келлі Крафт.

Відповідно до листа, метою цих переговорів буде запобігання "подальшим загрозам міжнародному миру та безпеці або ескалації з боку іранського режиму".

Також у листі Крафт пояснює ліквідацію іранського генерала і командувача спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймані міркуваннями самооборони. Вона зазначила, що Вашингтон діяв відповідно до статті 51 Статуту ООН та додала, що для захисту інтересів США на Близькому Сході подібні акції можуть бути повторені.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168906
 
   
 Топ коментарі
 
Можно провести переговоры в Минске
 показати весь коментар
 
Азиаты это просекут.как слабину и начнут наглеть. Там где одна пощечина,там и вторая.Потом будет нападение всей шоблой,когда теряется страх перед жертвой.
 показати весь коментар
 
Зри в корень, штаты выкосили за пару дней всю иранскую верхушку причастную к военному сопротивлению и терактам, а теперь можно и поговорить. А та стрельба в пустыне была проведена для иранского лохтората, Ирак даже слова не сказал про обстрел своей территории...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
соотношение потерь: генерал+свита и 60 овцейопов на похоронах против 0 убитых америкосов.
Хорошо нагнули.
 показати весь коментар
 
Азиаты это просекут.как слабину и начнут наглеть. Там где одна пощечина,там и вторая.Потом будет нападение всей шоблой,когда теряется страх перед жертвой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
предлагаешь вдарить? Я согласен, только если ты будешь в дубаи в этот день, идет?
 показати весь коментар
 
Ты еврей? Дубаи это ващет ОАЭ, там 7 княжеств. И они сами могут так ударить шо у Хомейни даже гурии разбегутся.
 показати весь коментар
 
 
Иран на 5 месте по добыче нефти. В нынешних условиях это приговор. Кроме нефти на востоке США больше ничего не интересует.
 показати весь коментар
 
кацап, а не паРаша ли выживает на продаже нефти? Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт - Цензор.НЕТ 6352
или на паРаше будут выпускать непотопляемые смартфоны?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а не сша ли самый крупный в мире добытчик углеводородов сейчас ? и не имеет ли поэтому свой интерес в росте цен на нефть
 показати весь коментар
 
есть разница в
"жизненно необходимо" и "один из элементов торговли"
паРаша сдохнет в любом случае - Сибирь уже отдали Китаю - но при низких ценах на углеводороды сдохнет значительно быстрее.
 показати весь коментар
 
 
1. Ядерное оружие в руках мусульман
2. Угроза Израилю, единственному вменяемому государству в єтом регионе
3. Порт для нового "шелкового пути"

Это у вас в голове ничего кроме нефти.
 показати весь коментар
 
Иран 20 лет не мог продавать никому свою нефть и мир как-то жил .
 показати весь коментар
 
Интересно, о чем Америка хочет поговорить с фанатиками? О погоде что-ли?
 показати весь коментар
 
Зри в корень, штаты выкосили за пару дней всю иранскую верхушку причастную к военному сопротивлению и терактам, а теперь можно и поговорить. А та стрельба в пустыне была проведена для иранского лохтората, Ирак даже слова не сказал про обстрел своей территории...
 показати весь коментар
 
 
А как Ирак мог сказать про обстрел своей территории.Никто не обратил внимание на то что ракеты называются "Катюша"?Это по правильному "Смерч".Дальность до 70 км.От Багдада до ******* 105 км по прямой.И до границы ещё десяток.
Так что стреляли в любом случае с территории Ирака.В сговоре они явно.
 показати весь коментар
 
 
Была же новость, что Иран предупредил Ирак об ударах, а те в свою очередь предупредили США. Было за ранее оглашено когда и по каким объектам будет проведен огонь... Подняли пыль, надули щеки и теперь можно поговорить
 показати весь коментар
 
Это зрада, Трамп капитулянт и огенд *******. Никаких переговоров - весь мир в труху.
 показати весь коментар
 
 
это такая мини войнушка организованая Трампом для своей предвыборной компании.... теперь новый договор с Ираном и трамп красавчик......так хотелось..... но резко изменившаяся риторика угроз на сотрудничество говорит о том что Трамп блефовал.... и адекватную оценку этому дадут выборы в США, наврятли в пользу последнего....
 показати весь коментар
 
 
Однопартийцы взяли Трампа за бейтсы. Походу, кроме него, никому в США именно сейчас война с Ираном не нужна.
 показати весь коментар
 
"Съделать Америка зъдорово сънова" , угу , типу "great again" .
 показати весь коментар
 
ясно что никто не хочет войны... прямо как Сралин - так не хотел войны что зохавал кучу стран, а потом на него "ВНЕЗАПНО напали". Притом шо атакующая армия(контрудар) была по всем параметрам так как ужу было в истории.... при Гавгамелах то.
А то шо Трамп "набивает очко, тойсть "очки"", понятно и так.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
бгг и поэтому не пустили в оон представителя ирана, творить с серьезным лицом лютейшую дичь и врать на весь мир - это надо уметь
 показати весь коментар
 
принуждение к миру, это называется так,
вежливое
 показати весь коментар
 
штати на догоду ізраїлю і саудитам розірвали угоду з іраном,звинувативши його в тому що він її не дотримується. проте жодних притомних доказів як не було предоставлено, так і немає. мегате ен рік в своїх відгуках доводило що іран дотримується угоди. інші країни підписанти(британія, раша, франція, китай) виражали вою глубокую абезпокоєнность.іран киданули з договором як нас з будапештом. і ніхто за брехню, маніпуляцію так не відповів. єдина причина чому розірвана була угода- лише те що вона була при обамі. і саме ненависть до обами і є чинником сьогоднішньої адміністрації. і так міжнар права немає- ані для сша і його союзників, ані для ірану, ані для раші з китаєм! усі пиз..боли!
 показати весь коментар
 
вчера большинство комментаторов под забугорными флажками обвиняли Трампа в трусости и требовали войны США с Ираном.Какая выгода забугорным флажкам от войны США с Ираном?
 показати весь коментар
 
Надо готовиться к любому развитию событий!

Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт - Цензор.НЕТ 223
 показати весь коментар
 
Все правильно и разумно. Всем понятно, что Штаты победят в этой войне очень быстро. Но что получит от этого хорошего вся планета? Единственное, что не нужно было сначала угрожать, а потом идти на переговоры. Это выглядит как уступка. Хотя по факту - уничтожен Сулеймани- Штаты поломали иголку, что приведёт к смерти кощея
 показати весь коментар
 
Отак би й відразу.
Розумні люди завжди можуть домовитись між собою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору