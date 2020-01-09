 Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, повертаючись додому, жінка біля під'їзду будинку почула звук, схожий на постріл, і відчула різкий біль у руці. Потім побачила в себе стрілу з металевим наконечником.
Зазначається, що поліцію і медиків викликали небайдужі свідки.
За попередніми даними, постріл здійснено з арбалета.
Постраждалу з пораненням зап'ястя лівої руки доставлено до лікарні.
Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.
Також поліцейські звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка зможе допомогти вийти на слід "стрільців".
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Зі свого боку секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок у Facebook повідомив, що інцидент стався на вулиці Володимира Момота. Постраждала - Ніна Ковадло, працює в управлінні освіти міста.
"Усі запитують, хто постраждала від стрільби з арбалета, та чи потрібна допомога, вияснили - це наш працівник управління освіти пані Ніна Ковадло, дякувати Богу, що він відвів ту стрілу від неї, бо могло бути горе, стріла пробила долонь руки наскрізь і врізалась в автомобіль. Постріл цього нелюда реально міг бути смертельний, зв’язався з лікарями - стан стабільний, з нею все більш-менш, кров попередньо здавати не потрібно. Постріл з великою ймовірністю був здійснений з будинку навпроти - Володимира Момота, 40 - розпитуємо, шукаємо інформацію про цього гада і арбалет, адже прямо тут розташовується дитячий майданчик, аж кров стигне, коли думаєш, що могло статися", - написав Годунок і виклав відповідні фото.
огнетушителей
ножей и вилок
и на всякий случай денежных знаков ибо самое зло от этого.....
Ели болт НАВЫЛЕТ (с оперением!) пробил ладонь, оставил серьёзную касательную царапину на жигульке и ему хватило энергии неслабо колупнуть дверку у крепления зеркала - оружие было весьма мощным. Наконечник мог и отломиться. Да и не оставит пластиковый болт без наконечника такой царапины...
Или зарубил бы её легальным топором Expert из Эпицентра.
И по хрен бы ему было, есть ваша легализация оружия, или нету вашей легализации оружия.
и чуть ниже: сотрудник управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Источник: https://censor.net.ua/n3168904
Что ли арбалет был без глушителя?