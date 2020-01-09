 Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, повертаючись додому, жінка біля під'їзду будинку почула звук, схожий на постріл, і відчула різкий біль у руці. Потім побачила в себе стрілу з металевим наконечником.

Зазначається, що поліцію і медиків викликали небайдужі свідки.

За попередніми даними, постріл здійснено з арбалета.

Постраждалу з пораненням зап'ястя лівої руки доставлено до лікарні.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.

Також поліцейські звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка зможе допомогти вийти на слід "стрільців".

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Зі свого боку секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок у Facebook повідомив, що інцидент стався на вулиці Володимира Момота. Постраждала - Ніна Ковадло, працює в управлінні освіти міста.

"Усі запитують, хто постраждала від стрільби з арбалета, та чи потрібна допомога, вияснили - це наш працівник управління освіти пані Ніна Ковадло, дякувати Богу, що він відвів ту стрілу від неї, бо могло бути горе, стріла пробила долонь руки наскрізь і врізалась в автомобіль. Постріл цього нелюда реально міг бути смертельний, зв’язався з лікарями - стан стабільний, з нею все більш-менш, кров попередньо здавати не потрібно. Постріл з великою ймовірністю був здійснений з будинку навпроти - Володимира Момота, 40 - розпитуємо, шукаємо інформацію про цього гада і арбалет, адже прямо тут розташовується дитячий майданчик, аж кров стигне, коли думаєш, що могло статися", - написав Годунок і виклав відповідні фото.







Фото: Годунок/Facebook