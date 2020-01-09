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Все про:Бориспіль (293) Київська область (1095) Нацполіція (8781) стрілянина (1106)

 Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета. ФОТО

Поліція встановлює особи зловмисників, причетних до поранення стрілою з арбалета жительки Борисполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, повертаючись додому, жінка біля під'їзду будинку почула звук, схожий на постріл, і відчула різкий біль у руці. Потім побачила в себе стрілу з металевим наконечником.

Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 01

Зазначається, що поліцію і медиків викликали небайдужі свідки.

За попередніми даними, постріл здійснено з арбалета.

Постраждалу з пораненням зап'ястя лівої руки доставлено до лікарні.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.

Також поліцейські звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка зможе допомогти вийти на слід "стрільців".

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Зі свого боку секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок у Facebook повідомив, що інцидент стався на вулиці Володимира Момота. Постраждала - Ніна Ковадло, працює в управлінні освіти міста.

Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 02

"Усі запитують, хто постраждала від стрільби з арбалета, та чи потрібна допомога, вияснили - це наш працівник управління освіти пані Ніна Ковадло, дякувати Богу, що він відвів ту стрілу від неї, бо могло бути горе, стріла пробила долонь руки наскрізь і врізалась в автомобіль. Постріл цього нелюда реально міг бути смертельний, зв’язався з лікарями - стан стабільний, з нею все більш-менш, кров попередньо здавати не потрібно. Постріл з великою ймовірністю був здійснений з будинку навпроти - Володимира Момота, 40 - розпитуємо, шукаємо інформацію про цього гада і арбалет, адже прямо тут розташовується дитячий майданчик, аж кров стигне, коли думаєш, що могло статися", - написав Годунок і виклав відповідні фото.

Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 03
Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 04
Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 05
Фото: Годунок/Facebook

Долоня пробита наскрізь: біля дитячого майданчика в Борисполі невідомі поранили чиновницю пострілом з арбалета 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168904
 
 
 Топ коментарі
 
аваков счас продолжит месячник упаковки патриотов и вояк...вдруг "выяснится по походке" что это какой нибудь герой войны, кавалер орденов Я. Мудрого за войну с РФ.....
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Хороший повод для Авакова чтобы организовать месячник добровольной сдачи луков, арбалетов, рогаток и плевательных трубочек.
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Блин,только от одного слова"чиновница" коробит!
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Однако экзотический метод припугнуть человека, у нас граната чаще взрывается, чем из арбалета стреляют Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета - Цензор.НЕТ 2982
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граната дешевле и компактней, спрятать легко и бросить недолго
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Хороший повод для Авакова чтобы организовать месячник добровольной сдачи луков, арбалетов, рогаток и плевательных трубочек.
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аваков счас продолжит месячник упаковки патриотов и вояк...вдруг "выяснится по походке" что это какой нибудь герой войны, кавалер орденов Я. Мудрого за войну с РФ.....
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А горохострельное тоже сдавать?(с)
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а так же

огнетушителей
ножей и вилок
и на всякий случай денежных знаков ибо самое зло от этого.....
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Болт на самом деле без наконечника. Наконечник не навинчен. Выстрел там почти не слышен. А если услышала,то значит с очень близкого расстояния. Возможно стреляли с обычного детского - с силой натяжения до 25 кг. Хотя...Стрела врядли пробила бы ладонь навылет с оперением при такой мощности.
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Кто сказал что без наконечника?
Ели болт НАВЫЛЕТ (с оперением!) пробил ладонь, оставил серьёзную касательную царапину на жигульке и ему хватило энергии неслабо колупнуть дверку у крепления зеркала - оружие было весьма мощным. Наконечник мог и отломиться. Да и не оставит пластиковый болт без наконечника такой царапины...
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вообще без проблем... но там болт короткий
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Блин,только от одного слова"чиновница" коробит!
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И плюс сам пост смердит совком с его "троцкистско-бкхаринской бандой нелюдей и убийц"...
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К вопросу о легализации оружия. Чем бы этой женщине, к примеру, помог бы лежащий в сумочке пистолет? А вот преступнику уже не нужно было бы рассчитывать траекторию стрелы - убил бы наверняка.
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Если бы преступник хотел эту тётю убить - подошёл бы к ней, и убил бы её наверняка из нелегального обреза 16го калибра, например.
Или зарубил бы её легальным топором Expert из Эпицентра.
И по хрен бы ему было, есть ваша легализация оружия, или нету вашей легализации оружия.
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Болт мог попасть ей в глаз или того хуже...
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и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником. Источник: https://censor.net.ua/n3168904

и чуть ниже: сотрудник управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Источник: https://censor.net.ua/n3168904


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Робин Гуд - уже не тот... в молодости попадал в глаз мыши со 100 метров, а тут промазал в бегемота )))
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Написали , що посадова особа щоб менше співчували , але ж людину поранено , жінку !
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услышала звук, похожий на выстрел....

Что ли арбалет был без глушителя?
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Дофига чиновников в Украине - болту свободно не пролететь...
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Вона своєю рукою агресивно перешкоджала вільному повітряному руху мирного болта.
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Там как раз Зеля проезжал... А он еще тот игрунчик. Мог с "деловой встречи" с овце...ами в Омане и арбалет притащить. Вот только "народный зепрезент" ездит такими кортежами с перекрытием целых городов, что алиби он себе точно обеспечил.
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Я так зрозумів, що коли з арбалета, то це - легке ушкодження. А сокирою - то взагалі просто зачіску поправити.
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Стільки чиновників освіти а 90% населення єлементарно безграмотні.
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может всеже какие дебилы игрались неосторожно?
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