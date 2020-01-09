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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2367) Крим (6992) Демченко Андрій (1)

 Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі України повідомили, що у них на контролі перебувають кілька тисяч чоловік, яких перевіряють на предмет незаконного візиту до окупованого Крим.

Про це керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас на контролі перебуває понад 4000 осіб через можливе відвідування Криму. Якщо говорити про тих, кому вже виписали заборону, то тільки той орган, який це зробив, може зняти її", – сказав він.

Демченко нагадав, що приїзд до Криму не через адміністративний кордон між материковою частиною України та анексованою територією є порушенням, оскільки згідно з постановою Кабінету міністрів інші пункти пропуску на півострів не функціонують.

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"Виявляти осіб, які незаконно відвідували окуповану територію, вдається, якщо в Держприкордонслужбі є відповідна інформація від інших правоохоронних органів або доручення про заборону на в'їзд. Також прикордонники можуть керуватися інформацією, отриманою безпосередньо під час перетину громадянином кордону, якщо вдається встановити, що він незаконно відвідував Крим. Відмова у в'їзді в Україну стосується іноземців, а громадян України притягають до адміністративної відповідальності", – пояснив представник Держприкордонслужби України.

Він також вказав на те, що громадяни України можуть повідомляти в прикордонслужбу про можливі випадки незаконного відвідування окупованих територій, і це стане підставою для вивчення кожного конкретного випадку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168901
 
 
 Топ коментарі
 
Главное что Добронравова и Доктора УАблана впустили в Украину за наршение админ границы. А то кто же будет петь зелебобе "итс ма лайф"? Не татьяна Лайф же в самом деле? Да и седьмой сезон скотов нада нимать Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3756
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4 тысячи из нескольких миллионов.
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А как быть с кацапмами,которые едут не через украинские пропуска ? Самими крымчанами,которые едут по мосту на раху ? Это же все преступники получаются. И их миллионы,а не жалкие 4 000. Бред и еще раз бред.
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На самом деле их куда как больше. Хоть с Миротворцем сверяйтесь для начала, прежде чем пускать рашкинскую шваль.
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Это не по миротворцу. В миротворце наверно уже отпетые твари на учете.
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Контроль Госпогранслужбы неполный и безалаберный. Митрошина тому подтверждение. Нет надлежащей связи с полицией и СБУ по тем кого опасно пропускать.Все пущено насамотек. Если сами тупые, то действительно, используйте хоть данные общественных сайтов.
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Главное что Добронравова и Доктора УАблана впустили в Украину за наршение админ границы. А то кто же будет петь зелебобе "итс ма лайф"? Не татьяна Лайф же в самом деле? Да и седьмой сезон скотов нада нимать Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3756
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Там уже миллионов 10 побывало, а у них 4000 и те возможные :D фейгина запишите, он там точно был, а то зачастил он в Украине
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Неразбериха. Путин посещал. Медведев. И шо ? - Наказания для таких предусмотрено ? Бредятина одна...
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карающая штанина шаровар правосудия настигнет нарушивших незаконно границу крыма в любой точке земного шара,где бы они не находились
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А как быть с кацапмами,которые едут не через украинские пропуска ? Самими крымчанами,которые едут по мосту на раху ? Это же все преступники получаются. И их миллионы,а не жалкие 4 000. Бред и еще раз бред.
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Це їх контролю служба, голова якої у найважчі для безпеки держави часи, коли її атакують терористи, відпочиває у Куршавелі на лижних курортах?
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Мы с Крыма свалили как началась там -рузьке мир. Ясно было ,что Крым деградирует до состояния рузьке мир. Конечно те кто за рузцке мир болел, были уверены что продают свою землю подороже, ведь парашка себя позиционировала рекламировала за границей как богатая страна.
Но что сеичас могу сказать как крымчанин , любителям сьездить в рузьке Крым - ловушка захлопнется , рано или поздно и молитесь что бы вы со своими детьми не оказались в момент, когда ***** прикажет закрыть границу, дабы не сбежали из рашки все недовольные обнищанием и безработицей рабы. Вы можете попасть в самые жернова не вас не ваших детей не выпустят, не будет обменов как пока еще сеичас , хотя бы после нескольких лет по зонам рашки , удается забрать украинцев, обменяв на рашистскую нечисть. Когда вы собираетесь в рюзке Крым , помните о том что там у вас нет никаких прав , там нет законов и от туда вы не позвоните своему знакомому или знакомому адвокату что бы вас и ваших детишек спасли. Любите играть в русскую рулетку? Хотя бы детей в нее не тяните.
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Так это везде у них так. Одни менты на дорогах чего стоят. Хотя и наши не особо еще лучше.
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Если заберут на территории России , ты можешь позвонить в консульство, можешь подавать в разные суды хоть в международный. На территории оккупированой - это все не работает.
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Вы следите за событиями в парке " тайган" в Крыму . Посмотрите, Зубков был любителем рюзке мир в 14 году. Где т в 16 году перестал его любить. Если уничтожают сафари парк единственный на всю Евразию , то представьте что вобщем твориться по Крыму и раше в целом
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Лише 4000????............ Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1623
А як же всі ті хто їздить Кримським мостом?
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