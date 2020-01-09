 Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Про це керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас на контролі перебуває понад 4000 осіб через можливе відвідування Криму. Якщо говорити про тих, кому вже виписали заборону, то тільки той орган, який це зробив, може зняти її", – сказав він.
Демченко нагадав, що приїзд до Криму не через адміністративний кордон між материковою частиною України та анексованою територією є порушенням, оскільки згідно з постановою Кабінету міністрів інші пункти пропуску на півострів не функціонують.
"Виявляти осіб, які незаконно відвідували окуповану територію, вдається, якщо в Держприкордонслужбі є відповідна інформація від інших правоохоронних органів або доручення про заборону на в'їзд. Також прикордонники можуть керуватися інформацією, отриманою безпосередньо під час перетину громадянином кордону, якщо вдається встановити, що він незаконно відвідував Крим. Відмова у в'їзді в Україну стосується іноземців, а громадян України притягають до адміністративної відповідальності", – пояснив представник Держприкордонслужби України.
Він також вказав на те, що громадяни України можуть повідомляти в прикордонслужбу про можливі випадки незаконного відвідування окупованих територій, і це стане підставою для вивчення кожного конкретного випадку.
Но что сеичас могу сказать как крымчанин , любителям сьездить в рузьке Крым - ловушка захлопнется , рано или поздно и молитесь что бы вы со своими детьми не оказались в момент, когда ***** прикажет закрыть границу, дабы не сбежали из рашки все недовольные обнищанием и безработицей рабы. Вы можете попасть в самые жернова не вас не ваших детей не выпустят, не будет обменов как пока еще сеичас , хотя бы после нескольких лет по зонам рашки , удается забрать украинцев, обменяв на рашистскую нечисть. Когда вы собираетесь в рюзке Крым , помните о том что там у вас нет никаких прав , там нет законов и от туда вы не позвоните своему знакомому или знакомому адвокату что бы вас и ваших детишек спасли. Любите играть в русскую рулетку? Хотя бы детей в нее не тяните.
А як же всі ті хто їздить Кримським мостом?