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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (861) Форум (40)

 Білорусь розпочала підготовку до проведення третього Форуму регіонів з Україною

Створено оргкомітет з підготовки до проведення в 2020 році в м. Гродно третього Форуму регіонів України та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Міністрів Білорусі.

"Розпорядженням Прем'єр-міністра Республіки Білорусь від 06.01.2020 р № 1р створено організаційний комітет з підготовки та проведення у 2020 році в м. Гродно третього Форуму регіонів України та Білорусі. Його очолив Заступник Прем'єр-міністра Ігор Ляшенко", - йдеться в повідомленні .

Оргкомітету доручено до 20 лютого 2020 року розробити і затвердити план підготовки проведення заходу.

"За необхідності оргкомітет може залучати в установленому порядку до роботи керівників і фахівців республіканських органів держуправління та інших держорганізацій, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, облвиконкомів, Мінського міськвиконкому та інших організацій", - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, перший Форум регіонів України та Білорусі пройшов в жовтні 2018 року в білоруському Гомелі, другий - в жовтні 2019 року в українському Житомирі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168900
 
   
 Топ коментарі
 
Это позорное чмо опять с реликтовыми идиотами трёт. Это путь в ЕС?
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Тайожний Саюз -2 наближається...
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Какие еще в жопу регионы?
Какой еще кремлевский прихвостень Лукашенко?
Украина, проснись!
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Опять в Житомире дорогу перекроют и мусор будет стоять возле каждого перекреста\светофора? Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной - Цензор.НЕТ 6241
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Это позорное чмо опять с реликтовыми идиотами трёт. Это путь в ЕС?
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Какие еще в жопу регионы?
Какой еще кремлевский прихвостень Лукашенко?
Украина, проснись!
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В сравнении с вашим Зелёным человечком Лука патриот. .Лука рускую корову 25 доит на пустых словах плечом к плечу,а ваш предатель интересов Украины долги прощает и убийц украинцев отдаёт.Вот сравнили манду и бороду.
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Президент Эстонии вернула подаренное ей российскими дипломатами крымское шампанское, что у нас на восточном фронте? когда Украинская армия начнёт освобождать нашу землю от российских оккупационных войск?
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У меня более скромный вопрос, будем мы наконец выходить из этого убогого СНГ в конце-концов?
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какое достижение)) беларусы интегрируются с рф и украину тоже тянут назад в стойло))
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Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной... зачем это Украине нужно,мы же не колония Московии,а Беларусь есть колония Московии, Московия хитро предлагает своим западным колониям создать СЭВ как было это в годы Брежнева и чтобы туда загнать Украину,Молдову и Беларусь
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хороша горилка в гомеле
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А зенелох знає що Брест , Пінськ, Гомель це Україна, клован дюже хоче з червоним колгоспником зустрітися, ганьба і зрада.
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Це підготовка до повернення у саюз "братских" народов, як казав товариш путєн, у нас не має іншого шляху як жити разом, якщо не добровільно то добровільно-примусово, какаяразница...
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Панове, гэта справа дваякая. Лукашэнку можна і трэба перацягваць на свой бок. Калі ў яго не будзе альтэрнатывы, то дакладна яму прыдзецца класціся пад Пуціна. Калі будзе альтэрнатыва - будзе адбрыквацца. Так што, гэта так званая "рэал палітык".
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