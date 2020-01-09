 Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум'ям ще в повітрі. Про це в четвер, 9 січня, повідомили іранські слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, в результаті якої загинули 176 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.
Також слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу по радіозв'язку.
Цю інформацію вдалося отримати від очевидців падіння літака, які перебували на землі, а також від свідків, які перебували на борту авіалайнера, що пролітав неподалік від місця катастрофи.
Зазначається, що після падіння Boeing 737 стався "потужний вибух" - ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.
Згідно з попередньою доповідідю слідчих, екіпаж авіалайнера також не подавав авіадиспетчерам сигнал про позаштатну ситуацію на борту, пише Інтерфакс-Україна.
Видання з посиланням на іранських слідчих повідомляє, що літак зник з радарів на висоті близько 2,5 тис. метрів.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Не, ну чисто интересно услышать отмазки бармалеев.
Для них, для камикадз, принести себя в жертву аллаху, как нам с тобой за пивком сходить
Короче это следователи -- сливай воду.
То ли еще будет.
Сейчас следаки - специалисты по походке - подъедут.
Тайная полиция сильная.
Собственно, она такая еще со времен шаха.
Сельское население сильно "продвинутое".
https://www.flightradar24.com/32.36,47.24/5
пилоты развернуться пытались....(((
1. Там где видно только забор > вспышку > разлёт обломков?
2. Или где падает "горящее облако"?
Панические крики о попадании ракеты и взрыве "случайно" оказались на "утерянной" части плёнки из чёрного ящика.
"Так вернее будет"(С)
Гораздо проще если бабуин в чалме из аэропортового персонала запустил несколько монеток в турбину. Как раз все сходится - при форсировании двигателей лопатки разрушаются, пробивают корпус, топливо течет и горит, крыло разрушается и самолет падает. И следов не найти.
Глупости это. Они даже перед тем как чихнуть должны запросить разрешение у земли. А тут решили самовольничать и менять курс как вздумается. Начали разворачиваться.... а там вдруг другие самолеты??? Так что брешут черножопые....
Разлет осколков самолета на площади 10 км?
Это от загоревшегося движка?
Кто -то в такое верит?