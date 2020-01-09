 Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум'ям ще в повітрі. Про це в четвер, 9 січня, повідомили іранські слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, в результаті якої загинули 176 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Також слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу по радіозв'язку.

Цю інформацію вдалося отримати від очевидців падіння літака, які перебували на землі, а також від свідків, які перебували на борту авіалайнера, що пролітав неподалік від місця катастрофи.

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Зазначається, що після падіння Boeing 737 стався "потужний вибух" - ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Згідно з попередньою доповідідю слідчих, екіпаж авіалайнера також не подавав авіадиспетчерам сигнал про позаштатну ситуацію на борту, пише Інтерфакс-Україна.

Видання з посиланням на іранських слідчих повідомляє, що літак зник з радарів на висоті близько 2,5 тис. метрів.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.