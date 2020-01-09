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 Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Екіпаж літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який зазнав аварії в Тегерані, не подавав авіадиспетчерам сигнал про позаштатну ситуацію на борту

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум'ям ще в повітрі. Про це в четвер, 9 січня, повідомили іранські слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, в результаті якої загинули 176 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Також слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу по радіозв'язку.

Цю інформацію вдалося отримати від очевидців падіння літака, які перебували на землі, а також від свідків, які перебували на борту авіалайнера, що пролітав неподалік від місця катастрофи.

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Зазначається, що після падіння Boeing 737 стався "потужний вибух" - ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Згідно з попередньою доповідідю слідчих, екіпаж авіалайнера також не подавав авіадиспетчерам сигнал про позаштатну ситуацію на борту, пише Інтерфакс-Україна.

Видання з посиланням на іранських слідчих повідомляє, що літак зник з радарів на висоті близько 2,5 тис. метрів.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168892
 
 
 Топ коментарі
 
Я одна с самого начала не верю ни единому слову этой организации из Ирана?
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нет веры чалмаголовым бабуинам заврались как вата на донбасе.....
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Подождите.
То ли еще будет.
Сейчас следаки - специалисты по походке - подъедут.
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Я одна с самого начала не верю ни единому слову этой организации из Ирана?
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Смотри видио как сбили и не пиши и неприкрывай путина
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Теперь пусть иранские следователи объяснят как экипаж разбившегося самолета МАУ пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана БЕЗ СВЯЗИ С ВЫШКОЙ ? На какую полосу они собирались вернуться, по какому эшелону, кто должен был их привести на глиссаду?
Не, ну чисто интересно услышать отмазки бармалеев.
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нет веры чалмаголовым бабуинам заврались как вата на донбасе.....
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Для них, для камикадз, принести себя в жертву аллаху, как нам с тобой за пивком сходить
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В Иране мышь не проскочит на самолет без воли "всевышнего"
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а если всевьішний дал добро на месть?
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На месть кому, своим гражданам и бывшим своим? Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 6369.
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Кто бы сомневался, вырезали самое важное и теперь скажут что сам упал из за притяжения земли...
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може взагалі цього літака не було? ми все собі придумали?
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"Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы"

Короче это следователи -- сливай воду.
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Подождите.
То ли еще будет.
Сейчас следаки - специалисты по походке - подъедут.
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И диспетчер Карлос позвонить должен! У его просто пока денег на телефоне нету, Но как только получит сразу и позвонит!
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Учитывая что большенство продвинутых и предприимчивых иранцев от туда свалили, особенно повальная миграция с Ирана пошла после воины в сирии. Я представляю какой контингент " специалистов" с лишними хромосомами , сейчас в Иране размножается......... На каком уровне деградации надо быть что бы страной управляло бородатое старое замотанное чмо.....
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Люди там разные, как и везде.
Тайная полиция сильная.
Собственно, она такая еще со времен шаха.
Сельское население сильно "продвинутое".
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Людей не вернуть. Надо спасать всех иностранцев которые там остались и запретить любые полеты
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Как бы не так...
https://www.flightradar24.com/32.36,47.24/5
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То похоже все местные, Арабские Эмираты, Катар, Кувейт.
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не забудьте еще наших качественньіх журналистских писак.она напереводят и напишут про столицу Парижа Лондон.
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Брезгливые твари. На видео падения , видно что самолет гарел и падал в одной траектории
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Флажным семафором помощь запрашивать? И в ящиках наверняка все что связи касаемо уже "утерялось"...
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Какие нах очевидцы среди ночи на высоте в три километра?
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те что видели сбитие донецкого боинга своми глазами на вьісоте 10 км. ота каза я беженка уже туда вьілетела и в роль вошла.
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этого заявления следаков достаточно для вывода про ЗРК...
пилоты развернуться пытались....(((
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пропал с радаров на высоте 2,5 тыс метров..., значит нештатная ситуация произошла именно на этой высоте, раз отказали все системы и дальше самолет только падал, я не спец, но это либо взрыв на борту, либо попадание ракеты, дрона, чего там еще, в самолет...
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я не спеціаліст, але - коли попала ракета в носову частину - вона зразу вбила увесь екіпаж + знищила усі засоби керування і звязку + датчики, тому він і зник з радарів - і тупо падав в низ - це моя думка, спеціалісти поправте.
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и что по нем можно опровергнуть его текст? аж воопще нет.
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какое?
1. Там где видно только забор > вспышку > разлёт обломков?
2. Или где падает "горящее облако"?
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я тоже такого мнения, вырубить всё и сразу могла только ракета которая шла на встречу по радару, переносные пукалки "на тепло" исключаю.
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Не заметили просто, что двигатель горит. Бывает же
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ну да, он же по думке ирана одн на самолете. боингу пришлось им сказать, что их там два.
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Вы хотите сказать,что опытнейшие пилоты(sic!),усиленный инструктором экипаж действовал так не логично?Напомню командир-11000часов налета,инструктор-12000часов налета,и все на Боинге,введут себя,как новички?
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После того как обьявят результаты о сбитии самолета. Рухани переключится на " белочку"- это были инопланетяне. Уже с паРашеи и малазийский боингом это проходили. Та же система " очевидцы с земли видели....."
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Да-да, знаем:
Панические крики о попадании ракеты и взрыве "случайно" оказались на "утерянной" части плёнки из чёрного ящика.
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Какого ящика? А не было никакого ящика( иранские эксперты)
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иранские эксперты сейчас запают старую кацапскую песню про биндеровца на бамбандировщике и испанском диспетчере, потом подтянеца распятый мальчик у трусиках не успевший на этот рейс но видевший пояс шахида на летчике этого лайнера.
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Для того, щоб зрозуміти що сталося, потрібно з'ясувати це випадково чи навмисно. Якщо навмисно, слід міркувати кому це вигідно? Адже все це, можливо, здійснили через одну особу, що була на борту ( політик, спеціаліст, і т. ін.). Зацікавлених сторін багато. Іран, кацапи, Ізраїль, Штати, саудити і т.д...
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Только Иран . Кого то они грохнули ну и за одно 70 убегающих из страны иранцев и 70 убегающих из Ирана канадцев. Кстати это было похоже на эвакуацию
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Можливо серед евакуйовуваних були чиїсь агенти.
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И такое мнение есть, что не должен был кто-то уехать.
"Так вернее будет"(С)
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Іранці почали ліпити горбатого до стінки, так само як фсб-шники після катастрофи Ту-154 з польською делегацією.
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Не надо далеко ходить . Малазийского боинга достаточно
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іранські=кацапські, брешуть і оком не блимкнуть...
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"Экипаж разбившегося самолета МАУ не сообщал о внештатной ситуации и не запрашивал помощи, но пытался развернуться обратно в сторону аэропорта" - в каком-то месте врут.
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Смотри видио взлет попадания и падение и не пиши лишнего
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чтобьі заявить о попьітка разворота, нужно видеть процес, а там темень кромешная.
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Цей літак може з одним двигуном летіти, а тут опана не зміг??? Щось там на небесах сталось і скоріш?? за усе - ракета...
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3D графика из детского симулятора. Рассчитано на даунов))))
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я думаю что не ракета. Слишком сложно и палевно.
Гораздо проще если бабуин в чалме из аэропортового персонала запустил несколько монеток в турбину. Как раз все сходится - при форсировании двигателей лопатки разрушаются, пробивают корпус, топливо течет и горит, крыло разрушается и самолет падает. И следов не найти.
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и система не тушит и не сбрасьівает движок?
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Если осколками лопаток разнесло турбину и бак, и крыло горит и продолжает разрушаться, то сбрасывай или не сбрасывай - "какая разница?".
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да, але в такому випадку передатчик ще цілий, екіпаж - живий, при памяті, і обовязково вмикає екстрену систему пожежогасіння двигуна та одночасно повідомляє диспетчеру про нештатну ситуацію. Більше того, екіпаж такого класу далі рулить на одному двигуну та без проблем проводить посадку в найближчому аеропорту.
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нет, последствия такие же как и при попадании ракеты в двигатель - все разнесено, бак пробит, крыло горит и разрушается.
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вчалме сел там, где антенньі-передатчики связи?
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не запрашивал помощи, но пытался развернуться...

Глупости это. Они даже перед тем как чихнуть должны запросить разрешение у земли. А тут решили самовольничать и менять курс как вздумается. Начали разворачиваться.... а там вдруг другие самолеты??? Так что брешут черножопые....
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может был захват самолета и попытка направить на посольство США?
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то хоча би пасажири повідомили би (рідних), вже не кажучи про екіпаж...
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Ох и мутная это история с падением самолета. Если пилоты не сообщали о проблемах на борту, то получается что он загорелся внезапно и начал падать. Ну такого ведь не бывает. В самолетах такое оборудование, что датчики зафиксировали бы неполадки за 10 причин до возгорания двигателя. Плюс система пожаротушения движка стоит, самолет с одним спокойно бы вернулся назад. Мне кажется самолет взорвали, но не ракетой, а устройством которое было на самолете
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Где воронка от падения?
Разлет осколков самолета на площади 10 км?
Это от загоревшегося движка?
Кто -то в такое верит? Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 1679
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когда Флай Дубай упал в Раше, тоже ни воронки ни больших целых кусков не было.
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Ну а что они хотели? Катастрофическая ситуация возникла внезапно, экипаж боролся за самолет и жизни свои и людей до конца, предприняв попытку возврата, пока не произошла полная потеря управления. Им просто некогда было что либо сообщать диспетчерам и подавать сигналы бедствия. Кроме того, пропадание сигнала транспондера в момент возникновения катастрофической ситуации говорит о полном обесточивании самолета, соответственно ни о какой радиосвязи уже не могло быть речи
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