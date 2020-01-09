 Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

"Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена", - пише видання.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.