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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Іран (218) літак (753) чорна скринька (6) розбиття (214)

 Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану

Частину записів чорних скриньок літака "Міжнародних авіаліній України" ("МАУ"), що зазнав аварії в Тегерані (Іран), було втрачено.

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

"Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена", - пише видання.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168891
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно. Скорее всего именно для этого иранцы и вскрыли ящики без участия посторонних - чтобы "утерять" часть записей.
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Мутят персы. Вчера нашли, вчера же спецам Боинга в допуска отказали, а сегодня утром уже "потеряли". Не верю, что они безрукие. Улики уничтожают ...
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Скоро будет утеряны части самолёта на которых видны следы внешнего воздействия....
Работа кипит..
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https://bykvu.com/ru/bukvy/zapadnye-specsluzhby-nazvali-prichinu-krushenija-samoleta-mau-v-irane/
Хтось ВЕЛИКИЙ все прбачає Ірану... Трамп відмовився від помсти та й європейці задню включили...
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Тут по ящику говорили шо эти ящики хто попало прочитать не сможет бо записи шифруются. И могут это сделать либо производитель, либо ещё несколько контор находящихся в странах типа германии и т п.
Так шо как аятола смог выяснить шо часть записей пропала большой вопрос
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поэтому часть записей на них утеряна...

На расшифровку данных уходит несколько недель.. а тут черножопые за 5 минут все уже определили... Да и вообще - неужели эти ящики из фанеры и при простом падении даже без взрыва так легко повреждаются? Может их хотя бы из жести делать?
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сразу видно, ничего не понимающий обыватель пытается умничать. Давай мы тебя посадим в титановый ящик, и сбросим с 10 этажа. посмотрим на результат
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Ты почему не прошла эволюцию, обезьяна?
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Для сведения: черные ящики специально разработаны для самолетов. то есть они расчитаны и разработаны для случаев взрывов и падений с многокилометровых высот.
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А мозги у обезьян разработаны для пожирания бананов и кидания говном. Зачем пытаться что либо объяснить обезьяне?
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вот был уверен, что такое сообщение вскоре и появится
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Началось . . .
Интересно послушать комментарий наших. Потому что по Чикагской конвенции, с одной стороны, страна, где произошёл инцидент, должна чем быстрее найти самописцы и расшифровать их записи, но с другой - считывать и расшифровывать записи при экспертах страны регистрации судна и фирмы-производителя. Если вскрыли без наших, значит велика вероятность, что мутят.
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Когда водитель транспортного средства отказывается проходить тест на алкоголь, его признают виновным
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Що і повинно було довести - без кацапських фальсіфікацій тут не обійшлось.
Чорні скриньки літаків роблять з титану, надміцного металу і пошкодити їх неможливо Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 1039 Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 1929
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Ага, у Боинга такое качество черных ящиков, что легко "утрачиваются" данные, особенно если их не вскрыть тайком до создания международной комиссии.
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А казали, що вони цілі і неушкоджені. Іранці такі ж брехуни, як і расєянці.
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Це ж треба! Ще навіть не починаючи розшифровку, "на глаз" вже зрозуміли що частина записів втрачена????
Ну тільки експерти з мордовії навчені на катастрофах під Смоленськом та з МН-17 так швидко змогли це "зрозуміти"!
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Утрачена, грите... Ага, значит. Подшаманили уже? Оперативно.
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