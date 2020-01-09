 Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.
"Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена", - пише видання.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Хтось ВЕЛИКИЙ все прбачає Ірану... Трамп відмовився від помсти та й європейці задню включили...
Так шо как аятола смог выяснить шо часть записей пропала большой вопрос
На расшифровку данных уходит несколько недель.. а тут черножопые за 5 минут все уже определили... Да и вообще - неужели эти ящики из фанеры и при простом падении даже без взрыва так легко повреждаются? Может их хотя бы из жести делать?
Интересно послушать комментарий наших. Потому что по Чикагской конвенции, с одной стороны, страна, где произошёл инцидент, должна чем быстрее найти самописцы и расшифровать их записи, но с другой - считывать и расшифровывать записи при экспертах страны регистрации судна и фирмы-производителя. Если вскрыли без наших, значит велика вероятность, что мутят.
Чорні скриньки літаків роблять з титану, надміцного металу і пошкодити їх неможливо
Ну тільки експерти з мордовії навчені на катастрофах під Смоленськом та з МН-17 так швидко змогли це "зрозуміти"!