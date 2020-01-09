 Трамп запропонував РФ, Китаю, європейським країнам відмовитися від СВПД і працювати над іншою угодою з Іраном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Китаю потрібно усвідомити реальність і вийти з того, що залишилося від угоди щодо атому, відомої як СВПД", - заявив він у Білому домі.
Трамп вважає, що всі сторони, замість того щоб займатися СВПД, мають "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".
СВПД (Спільний всеосяжний план дій) було підписано Іраном і "шісткою" (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) у 2015 році, проте в 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди і відновлення жорстких економічних санкцій проти Ірану.
У зв'язку з цим Тегеран почав поетапне скорочення своїх зобов'язання з СВПД.
Чет Трам и не вспоминает больше с.Корею....
Корея может иметь ЯО, и почему Ирану зась?
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.
Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
Иран посмотрел как "РФ, Китай и европейские страны" поступили с "соглашением" в Будапеште и делает то, что может.
Уверен, найдутся и другие страны, которые теперь понимают цену слова "цивилизованных государств". А всё просто - слово надо держать. И если какое-то ***** решило, что его это не касается и оккупировало Крым, то он просто обязан был получить по рогам так, чтобы так больше никто не захотел решать.
а иран показал что такого вполне можно обоссать и ничего за это не будет, тк в вопросе принципов деньги перестают иметь значение
амерам же, что бы наказать иран, надо где то найти триллион убитых енотов и миллион смертников, ни того ни другого у них нет