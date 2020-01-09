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Все про:Іран (218) Китай (219) Росія (14545) угода (152) США (5912) Трамп (2066)

 Трамп запропонував РФ, Китаю, європейським країнам відмовитися від СВПД і працювати над іншою угодою з Іраном

Країнам-учасницям угоди з Іраном щодо атому необхідно усвідомити реалії і вийти з неї, заявив у середу президент США Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Китаю потрібно усвідомити реальність і вийти з того, що залишилося від угоди щодо атому, відомої як СВПД", - заявив він у Білому домі.

Трамп вважає, що всі сторони, замість того щоб займатися СВПД, мають "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іран ніколи не матиме ядерної зброї", - Трамп

СВПД (Спільний всеосяжний план дій) було підписано Іраном і "шісткою" (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) у 2015 році, проте в 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди і відновлення жорстких економічних санкцій проти Ірану.

У зв'язку з цим Тегеран почав поетапне скорочення своїх зобов'язання з СВПД.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168889
 
 
 Топ коментарі
 
потому что Корея успела создать ЯО и теперь может всех посылать нах...., а Иран купился на договор и притормозил...
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
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В целом, большая часть речи Трампа была посвящена оправданиям почему не надо бомбить Иран после того как он бомбил американские военные объекты.
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 3918
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.

Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
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Новый договор в Будапеште пусть подпишут.
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Значит рашка зашлёт своих спецов туда как и в Сев.Корею.
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а как там дела у Трампа с Ыном....? Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 675
Чет Трам и не вспоминает больше с.Корею....
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а яким там крім параші та китаю другі срани...?знову ***** в лопухах ховає?
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Похоронить договор, и пусть разрабатывают.
Корея может иметь ЯО, и почему Ирану зась? Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 7449
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потому что Корея успела создать ЯО и теперь может всех посылать нах...., а Иран купился на договор и притормозил...
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
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При пустой казне содержать его - нереально. И системы запуска находились в мацкве, так что лох - это ты, раз не понимаешь элементарного Трамп запропонував РФ, Китаю, європейським країнам відмовитися від СВПД і працювати над іншою угодою з Іраном - Цензор.НЕТ 7836
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В ответ РФ, Китай и европейские страны предложили трампу пойти на ...
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Трамп копия Зеленского. Такой же тупой.
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Это ж как красная тряпка для *****, сейчас он начнет с еще большим усердием гнать в Иран оружие и ядерные фигни
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В целом, большая часть речи Трампа была посвящена оправданиям почему не надо бомбить Иран после того как он бомбил американские военные объекты.
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 3918
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.

Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
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Трамп поставлений на посаду рюсськой мафією. Він агент кремля, завдання якого своїми діями по наказах з кремля сіяти хаос у світі. І він це робить з успіхом. А бачучи вялу реакцію в США на його злочини і не реагуючи на них, весь світ бачить слабкість США.
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Без всяких симпатий к бородатым иранским аятоллам:
Иран посмотрел как "РФ, Китай и европейские страны" поступили с "соглашением" в Будапеште и делает то, что может.
Уверен, найдутся и другие страны, которые теперь понимают цену слова "цивилизованных государств". А всё просто - слово надо держать. И если какое-то ***** решило, что его это не касается и оккупировало Крым, то он просто обязан был получить по рогам так, чтобы так больше никто не захотел решать.
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Шлях до ЯЗ для Ірану відкрито. Питання тільки часу
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Новый договор в Будапеште пусть подпишут.
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История повторяется, варвары с оружием уничтожат цивилизацию . Трамп решил экономить на войнушках, зато сбережет жизни солдат . Но простым и не очень американцам придется ощутить все прелести терроризма за границей их штатов .
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варвары с оружием уничтожат не цивилизацию, а всего лишь империю, вот только америка даже не империя а так, фикция, америка не расширяла своих границ своими легионами, тупо кинули основателя(англию) и потом всегда делали ставку на осла груженого золотом
а иран показал что такого вполне можно обоссать и ничего за это не будет, тк в вопросе принципов деньги перестают иметь значение
амерам же, что бы наказать иран, надо где то найти триллион убитых енотов и миллион смертников, ни того ни другого у них нет
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