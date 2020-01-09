 Споживачі виграють від подорожчання гривні, - представник МВФ Люнгман

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Натомість Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися у відповідності до попиту та пропозиції", - вважає Люнгман.

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Він зазначив, що важко визначити головний чинник, який призвів до подорожчання гривні.

"Має місце продовження доволі суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, тоді як ціни українського імпорту - на той же газ - зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю - це також призводить до подорожчання національної валюти. Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери", - сказав представник МВФ.

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За словами Люнгмана, подорожчання гривні для споживачів - це виграш. "Ці товари для них будуть дешевшими. Це саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди і, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевшим. Українські домогосподарства, які вмикають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають, що газ - подешевшав. Але з приводу експортерів, які конвертують валютну виручку, то вони отримують менше у гривнях", - зазначив він.