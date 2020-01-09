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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (87) курс (76) МВФ (602) Люнгман Йоста (12)

 Споживачі виграють від подорожчання гривні, - представник МВФ Люнгман

Важко визначити головний чинник, який призвів до подорожчання гривні.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Натомість Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися у відповідності до попиту та пропозиції", - вважає Люнгман.

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Він зазначив, що важко визначити головний чинник, який призвів до подорожчання гривні.

"Має місце продовження доволі суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, тоді як ціни українського імпорту - на той же газ - зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю - це також призводить до подорожчання національної валюти. Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери", - сказав представник МВФ.

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За словами Люнгмана, подорожчання гривні для споживачів - це виграш. "Ці товари для них будуть дешевшими. Це саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди і, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевшим. Українські домогосподарства, які вмикають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають, що газ - подешевшав. Але з приводу експортерів, які конвертують валютну виручку, то вони отримують менше у гривнях", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168887
 
   
 Топ коментарі
 
Логика педиотов: доллар упал-плохо, доллар вырос-плозо, курс не поменялся-зрада, поросёнок был президентом-перемона. Dixi.
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Точно! І ікра теж імпортний товар, а вона ж теж не подешевшала з падінням курсу бакса! Споживачі виграють від подорожчання гривні, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 539
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соєвий порівнює ціну на зимовий товар в кінці зими та на початку зими
плюс трохи прибрехав та множимо на коефіцієнт маразму...
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Ти читати вмієш? Розжовую: на початку минулої зими при курсі 26-27 за бакс вони були 3058 грн, весною 2019 зі знижкою 50% стали 1529 грн, зараз при курсі 24 вони 3999 грн. Так ясно?
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це жах і кошмар
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Согласен. Сивочелый фактор известен. Точно также в 2008-2009 годах этот фактор будучи председателем наб совета НБУ вместе со Стельмахом подсуетился под общемировой кризис и также в три раза опустил гривну.
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Инфляция гривны была искусственной. Ее реальная цена около 20 грн за доллар в сегодняшнем паритете цен. Остальное навар Нефтегазу, Гончаруку, Коломойскому и остальным олигархам!Низкая цена гривны определяет низкий уровень зарплат и развал экономики, т к люди бегут из Украины. Особенно болезненно, что уезжает талантливая молодежь и специалисты. Здесь отъезд даже нескольких одаренных людей, реальных лидеров, непоправимый ущерб для Украины!
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У нас ещё со времён Совка ущерб от потери населения не считали. Как то нет такой традиции...
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потрєбітєлі ще ніколи не вигравали у провласних шахраїв...
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головне - аби соя не подорожчала...
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Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
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Покупка23.9700+0.230026.6642+0.19180.3882+0.0053Продажа24.0000+0.230026.6904+0.18450.3892+0.0056...
)))))))))))))))))))))Так так вчора гривня *подешевшала * ..
.Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн
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Ой, який ідіот! А як же базове правило - "купуй, коли дешево і продай, коли дорого?"
В обмінник черга, але українці все одно здають доляри, а не купляють! І до речі, в Греції сьогодні закривають відділення МВФ, чиї поради привели до зменшення ВВП країни!
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Нехай цей ідіот пояснить чому ціна споживчого кошика зростає незважаючи на типу зміцнення гривні.
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однозначно выиграли те, кто катался в отпуск "за бугор" - в гривнах дешевле все, начиная со страховок и заканчивая едой - мне бюджет августовской 19-го по сравнению с 18-м стоил дешевле на 25% (а сейчас еще больше, т.к. гривна еще больше поднялась а бенз наш даже чуть попустился). внутри страны все выглядит не так радужно - цены на импорт только растут (как на еду, так и на промтовары). ну разве что на бенз ради пиара "заставили" чуть скинуть "пульс" подешевел на 7,8%
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Сейчас в Киеве цены на еду, одежду и др товары первой необходимости даже дороже чем в варшаве или праге, при этом зарплаты в этих городах в 1.5 - 2 раза выше. Вопрос: в чем прикол "укрепления" гривны если цены на товары все равно растут, а не падают?
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МВФ сознательно врет, они часто и врут и/или ошибаются, Аргентину до голода 20 лет назад довели своими советами. В Зеракло Недели 4 января была статья по этому поводу как укрепеление гривны прожгло дырищу в бюджете (уже не могу найти ее на сайте) Вот через Гугл с трудом нашел, кому то видно не понравился материал:

https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
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Куда уходят гривни?
"Укрнафта" списала заводу Коломойского многомиллионный штраф и пеню

ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн грн штрафных санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области, который утвердил мировое соглашение между сторонами, сообщает Enkorr.
Ранее Шестой апелляционный административный суд возобновил решение Окружного админсуда Киева и разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды.
Также сообщалось, что "Укрнафта" задолжала бюджету свыше 30 млрд грн.
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Цены растут (в том числе и в долларовом эквиваленте, раз доллар падает) а потребитель выигрывает. Логика)
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Мы по ценам уже перегоняем восточную европу. А по зарплата в той же заднице)
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да-да, укрепляйте гривну зебилы - скоро хлеб импортировать будете...
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Обычно в таких случаях задают вопрос: Ты придурок или из рашши к нам приехал приехал?....
Думаю ему просто заплатили за его слова или перекрутили их с точностью до наоборот...
В противном случае валить нужно от этого МВФ "...хоть тушкой, хоть чучелом...".
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Я дивлюся, виборці Зеленського зарплатню отримують в доларах і продукти купують у валютних магазинах.
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Мда....(почухав потилицю) ціни у Львові й так вже європейскі - зараз взагалі перестануть бути цікавими для туристів з Європи, а для укр-в що ідуть до Європи то бесперечно гут
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Я вот наблюдаю в каментах иногда истеричную радость зелебобиков по поводу курса гривны. И мне интересно, вот самим зелебобикам за год лучше жить стало? Цены упали? ЗП поднялась? Бенз подешевел? Субсидии увеличились? Соцпомощь расширилась? Может комуналка подешевела бо барыг прогнали а олигархов раскулачили? Чему они так радуются? Расскажите мне, может и я за них порадуюсь.
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Дашовыгаварите ***. Как будто я не в Украине живу и не вижу что них*я не подешевело. А даже наоборот те у кого были долларовые сбережения или гастарбайтеры потеряли много денег. В Украине уже не только не выгодно работать а и не выгодно жить.
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