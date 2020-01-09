 Споживачі виграють від подорожчання гривні, - представник МВФ Люнгман

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Натомість Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися у відповідності до попиту та пропозиції", - вважає Люнгман.
Він зазначив, що важко визначити головний чинник, який призвів до подорожчання гривні.
"Має місце продовження доволі суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, тоді як ціни українського імпорту - на той же газ - зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю - це також призводить до подорожчання національної валюти. Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери", - сказав представник МВФ.
За словами Люнгмана, подорожчання гривні для споживачів - це виграш. "Ці товари для них будуть дешевшими. Це саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди і, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевшим. Українські домогосподарства, які вмикають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають, що газ - подешевшав. Але з приводу експортерів, які конвертують валютну виручку, то вони отримують менше у гривнях", - зазначив він.
плюс трохи прибрехав та множимо на коефіцієнт маразму...
)))))))))))))))))))))Так так вчора гривня *подешевшала * ..
.Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн
В обмінник черга, але українці все одно здають доляри, а не купляють! І до речі, в Греції сьогодні закривають відділення МВФ, чиї поради привели до зменшення ВВП країни!
https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
"Укрнафта" списала заводу Коломойского многомиллионный штраф и пеню
ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн грн штрафных санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области, который утвердил мировое соглашение между сторонами, сообщает Enkorr.
Ранее Шестой апелляционный административный суд возобновил решение Окружного админсуда Киева и разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды.
Также сообщалось, что "Укрнафта" задолжала бюджету свыше 30 млрд грн.
Думаю ему просто заплатили за его слова или перекрутили их с точностью до наоборот...
В противном случае валить нужно от этого МВФ "...хоть тушкой, хоть чучелом...".