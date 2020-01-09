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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) Канада (740) США (5912) Франція (811) Трюдо Джастін (98) Трамп (2066) Макрон Емманюель (343)

 Трюдо обговорив із Трампом і Макроном аварію українського літака в Тегерані

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Макрон висловив глибокі співчуття канадцям та іншим людям, загиблим у результаті трагічної авіакатастрофи в Ірані. Президент підтвердив готовність Франції надати допомогу в ліквідації наслідків цієї катастрофи. Лідери також обговорили важливість ретельного розслідування для встановлення причин авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті прем'єр-міністра.

Зазначається, що два лідери також обговорили ситуацію в Іраку і "наголосили на необхідності уникати ескалації і домагатися усіма сторонами миру і стабільності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

"Обидва лідери наголосили на важливості досягнення цілей ядерного нерозповсюдження в регіоні. Прем'єр-міністр Трюдо і президент Макрон домовилися підтримувати контакт і продовжувати спільну роботу зі зміцнення безпеки на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, президент США також висловив співчуття канадському лідеру у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі літака "МАУ".

Трюдо і Трамп також обмінялися думками про ситуацію в Іраку та подальші кроки щодо Ірану.

"Лідери двох країн висловили спільну занепокоєність з приводу безпеки збройних сил і дипломатичного персоналу, який несе службу в регіоні, і відзначили обмежений вплив іранського нападу на коаліційні сили 7 січня. Вони обговорили необхідність деескалації та наголосили на важливості продовження підтримки стабільності в Іраку та боротьби з ІД", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168886
 
 
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Что там обсуждать, в стиле путлера что ли: что случилось?он упал.
Расследуйте уже поскорее.
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спасибо Трюдо, а то нашему преЗеденту не когда он в дороге....
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З Бубочкою про серйозні речі вже не радяться. Навіть, якщо ці речі стосуються України, відбуваються в Україні, чи самі є Україною.
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