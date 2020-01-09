 Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента. ФОТО

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"У ці хвилини борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані. Їх зустріли представники посольства та консульства", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, літак з українськими експертами прибув до Тегерана о 3:30 9 січня ц.р.

Експертна група, наголосив він, терміново розпочала вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Секретар РНБО України також зазначив, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати роботи.

За даними пресслужби МВС, допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737 будуть 15 рятувальників, 4 слідчі та 3 експерти МВС.

Раніше повідомлялося, що серед фахівців - представники служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і МАУ.



Фото: пресслужба МВС

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.