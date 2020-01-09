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 Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента. ФОТО

До столиці Ірану прибули українські експерти і рятувальники, щоб спільно розслідувати причини катастрофи літака Boeing-737-800 української компанії "МАУ".

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"У ці хвилини борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані. Їх зустріли представники посольства та консульства", - йдеться в повідомленні.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 01

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Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, літак з українськими експертами прибув до Тегерана о 3:30 9 січня ц.р.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 02

Експертна група, наголосив він, терміново розпочала вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Секретар РНБО України також зазначив, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати роботи.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 03

За даними пресслужби МВС, допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737 будуть 15 рятувальників, 4 слідчі та 3 експерти МВС.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 04

Раніше повідомлялося, що серед фахівців - представники служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і МАУ.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 05
Фото: пресслужба МВС

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 06

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168885
 
 
 Топ коментарі
 
"Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные"."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Жалкие вы люди, крохоборы поганые, Мендель, Богдан, Ермак да Рябошапка с Портновым. Жалеете какие то паршивые 3 тысячи баксов каждый на "бубочку", по статье могли бы "тискать" каждый день в одном из самых передых СМИ, причем статьи, написанные лучшими собаководами тружениками пера!

Как языком трепать, как Мендель, так вы готовы, это вам не стоит ни копейки, а как панегрик "бубочке" купить по 3 тысячи баксов (а оптом, на всю вашу шайку, да с предоплатой - и дешевле получится) - так и нету вас.
Скряги, "жалкие личности"(С)
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? прошло более суток, собирали своих, чтобы 50$ командировочных
мимо не пролетело ? твари, ещё бы месяц собирались
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"Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные"."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Жалкие вы люди, крохоборы поганые, Мендель, Богдан, Ермак да Рябошапка с Портновым. Жалеете какие то паршивые 3 тысячи баксов каждый на "бубочку", по статье могли бы "тискать" каждый день в одном из самых передых СМИ, причем статьи, написанные лучшими собаководами тружениками пера!

Как языком трепать, как Мендель, так вы готовы, это вам не стоит ни копейки, а как панегрик "бубочке" купить по 3 тысячи баксов (а оптом, на всю вашу шайку, да с предоплатой - и дешевле получится) - так и нету вас.
Скряги, "жалкие личности"(С)
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Иранцы уже заявили,что часть информации с "черных ящиков" боинга потеряна.
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Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента

Уффф! Слава Богу что и этот не сбили!
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Надо голландцев звать. Они хорошо такие вещи расследуют. И главное быстро.
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