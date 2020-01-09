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 Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента

До столиці Ірану прибули українські експерти і рятувальники, щоб спільно розслідувати причини катастрофи літака Boeing-737-800 української компанії "МАУ".

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"У ці хвилини борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані. Їх зустріли представники посольства та консульства", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, серед фахівців - представники служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і МАУ.

Літак з українськими фахівцями приземлився в Тегерані, - Офіс Президента 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168885
 
 
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? прошло более суток, собирали своих, чтобы 50$ командировочных
мимо не пролетело ? твари, ещё бы месяц собирались
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