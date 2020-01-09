 Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Схем: корупція в деталях" у Facebook.
За даними видання, в аеропорт "Київ" (Жуляни) Зеленський прибув чартерним рейсом - о 2:37 ночі вже 9 січня.
Знімальна група "Схем" зафіксувала, як після приземлення до літака під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який попрямував на Банкову і через 15 хвилин заїхав на територію Офісу Президента.
У будівлі ввімкнули світло на поверсі, де розташовується кабінет президента. На вулицях довкола ОП журналісти помітили скупчення співробітників державної охорони.
"Цікаво, з чиєї кишені буде оплачено цей переліт президента, вартість якого може сягати кількох десятків тисяч доларів?" - переймаються питанням журналісти.
Водночас журналіст "Схем" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook зазначив, що "наступного разу можна, наприклад, полетіти відпочивати на острови Фіджі. Щоб у разі екстреної необхідності повертатися дві доби, а не одну".
Нагадаємо, до Оману Президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.
Эти гниды реально кайфуют, облапошивая..... лохов.
Слава журналистам показавшим нам что мы..... а зато мы православные и у нас есть черноземы!!11
и мне хорошо от того что я, напр. во втором туре не выбирал из того кто меня обозвал рабом, которому самое лучшее - лизать мощи, или - салоедом-геем. Сало люблю как и все мы, но к геям отношусь от слова "никак".
Че я бы выбирал во втором туре то? А в первом - просто противно от 39-38(минус Шуфрич вроде, тьшу) тушек
че мне лох он или не лох, если он меня обзывал и продолжает с*ать в глаза(хотя я бы даже за сотону проголосовал скорее, она мне абсолютно ничего плохого не сделала, как и Яхве, или Микки Маус)
сорри шо на российской - впадлу было перекл. раскладку то
чего ты такой желчный то? в чем проблема того шо я ненавижу "апостоф" и соотв. не люблю писать по-нашему + тут например большинство пишет по-рашкинскому то?
(чуть не заимел грех ибо солгал нечаянно)
Між іншим, це може бути правдою. Вони завжди скандалом чи катастрофою інформаційно перебивають черговий зашквар Зєєєлі.
Могли і на таке піти.
Да, я спросил про сто так...
И вот - где фоточки от десятков человек? "на рейсовом самолете" летела эта Зеля, ага (снимает лапшу с ушей, плачет)
До речі, цікаво було б журналістам пробити літак по номеру. Типу кому належить?
https://www.flightradar24.com/2020-01-09/00:45/24x/GLEX/2374867f
Как правильно проанализировать обломки самолета, чтобы были виноваты Боинг с двигателем.
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС.
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», - сказал постпред. Он также добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов.
Передавили друг друга на похоронах чорта
Сбили украинский Боинг
Великая Персия отомстила США.
Хай летал бы, как спутник, вокруг Земли, и никогда бы не приземлялся.
Тут, главное, вывести на нужную орбиту, придав ускорение пенделем.
а вот - из
ПеТенбургаМосквы?:
2.на велике + общественным транспортом так быстро не доедешь, хорошо что не под старый новый год прибыл....... Иполит *****.....
Не превращайтесь в шавок, гавкающих лишь бы их заметили.
ви в курсі, що навіть так широко розрекламований зекомандою законопроект виборчого кодексу написаний та поданий до ВР ще Парубієм БПП), Черненко (БПП), та Ємецем (НФ)?
що воно саме самостійно зробило?
пригадав, дало згоду на імплементацію в законодавство України "особливого статусу" ОРДЛО на постійній основі.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"
"Протоколи сіонскіх мудрєцов"