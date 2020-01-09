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Все про:Зеленський (4072) розслідування (1601) Оман (15) Ткач Михайло (13)

 Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми"

Глава держави повернувся в Україну з Оману майже через добу після авіакатастрофи літака МАУ в Ірані - хоча його речниця анонсувала "термінове повернення президента в Україну" ще вранці 8 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Схем: корупція в деталях" у Facebook.

За даними видання, в аеропорт "Київ" (Жуляни) Зеленський прибув чартерним рейсом - о 2:37 ночі вже 9 січня.

Знімальна група "Схем" зафіксувала, як після приземлення до літака під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який попрямував на Банкову і через 15 хвилин заїхав на територію Офісу Президента.

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 01

У будівлі ввімкнули світло на поверсі, де розташовується кабінет президента. На вулицях довкола ОП журналісти помітили скупчення співробітників державної охорони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 02

"Цікаво, з чиєї кишені буде оплачено цей переліт президента, вартість якого може сягати кількох десятків тисяч доларів?" - переймаються питанням журналісти.

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 03

Водночас журналіст "Схем" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook зазначив, що "наступного разу можна, наприклад, полетіти відпочивати на острови Фіджі. Щоб у разі екстреної необхідності повертатися дві доби, а не одну".

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 04
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 05

Нагадаємо, до Оману Президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".


Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 06
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 07
Фото: "Схеми"

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 08
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - Схеми 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168882
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ведь за сутки было заплачено. Не пропадать же деньгам из бюджета. Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6771
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невже через москву з медведчуком? Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7226
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Ну ведь за сутки было заплачено. Не пропадать же деньгам из бюджета. Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6771
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На форуме тут есть граждане Украины? Ну и кем мы себя ощущаем? Правильно..... Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7845 (на выборы не ходил и не пойду уже, противно, как и Ленин)

Эти гниды реально кайфуют, облапошивая..... лохов.

Слава журналистам показавшим нам что мы..... а зато мы православные и у нас есть черноземы!!11 Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6944
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нет, мне противно просто было как от 39-38 кандидатов, так и от двух, а потом - от стай уродов "депутатов" будущих. и я горд что не ходил.
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Так ты причастен к результатам, я тебя витаю!
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и пусть. зато руки чисты(ці руки не заповнювали бюлетень навесні і коли в Раду вибирали стадо)
и мне хорошо от того что я, напр. во втором туре не выбирал из того кто меня обозвал рабом, которому самое лучшее - лизать мощи, или - салоедом-геем. Сало люблю как и все мы, но к геям отношусь от слова "никак".
Че я бы выбирал во втором туре то? А в первом - просто противно от 39-38(минус Шуфрич вроде, тьшу) тушек
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Тема про нелоха, якщо не знаєш. Форумчани висловлюють своє ставлення до нього. Що тобі не подобається?
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ты еврей? а я шо написал то? шо с*ут в глаза.
че мне лох он или не лох, если он меня обзывал и продолжает с*ать в глаза(хотя я бы даже за сотону проголосовал скорее, она мне абсолютно ничего плохого не сделала, как и Яхве, или Микки Маус)
сорри шо на российской - впадлу было перекл. раскладку то
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да говори хоть на китайском, надоели эти россказни о языках, не можешь выучить украинский от ненависти (не от скудости ума же) так и не .....
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я на 99% то шо сказал за жизнь = на украинском.
чего ты такой желчный то? в чем проблема того шо я ненавижу "апостоф" и соотв. не люблю писать по-нашему + тут например большинство пишет по-рашкинскому то?
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а, и на англ. тоже, то есть шоб не ссобачить = 95% на украинском короче.
(чуть не заимел грех ибо солгал нечаянно)
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В Древней Греции людей, не участвующих в политике (т.е. в общем собрании и иных процедурах управления полисом) называли очень просто - идиот.
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Заскочив до ***** по дорозі, занести бабло і пагаваріть.
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Зебіли, де хор з версіями, які Бубочку виправдовують?, особисто не маю з чого вибрати. Нічого розумного в голову не приходить, щоб Бубочку виправдати. Одні матюки крутяться.
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ага, через масква-бад, отак по прямій з оману...
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Короче у порохоботов версия одна. Наш Боинг сбил Зеленский.
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Це ви, "Зє!Люді" перші таке сказали!
Між іншим, це може бути правдою. Вони завжди скандалом чи катастрофою інформаційно перебивають черговий зашквар Зєєєлі.
Могли і на таке піти.
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Кстати, главное - если вы летите рейсовым самолетом и тут в салон заходит Зеля.... вы сделаете фото и "расшарите" его, наслаждаясь просмотрами и "лайками"(или овчарками)?
Да, я спросил про сто так...
И вот - где фоточки от десятков человек? "на рейсовом самолете" летела эта Зеля, ага Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9778 (снимает лапшу с ушей, плачет)
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Ну да, навіть в Буковелі його пофоткати встигли...

До речі, цікаво було б журналістам пробити літак по номеру. Типу кому належить?
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ну так Ви.... Дослідник знатний Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6267 А тут якраз мона дослідити улюблений предмет Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6267 Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7042 кхм-кхм, тобто нашого б.... бПрезидента..... "большого" тобто, по-большевицьки....
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причём шёл через Каир, Анталию и Стамбул. наверное там и задержался - гулять, так гулять.
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Какая откровенная mraz, этот ваш Зеленский.Гнида,похуже Януковича.
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Проффесор просто тупий лошара на його фоні.
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У нас каждый следующий президент хуже предыдущего.
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"Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы" - в Москве у Путина задержался?
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Ну должен же "бубочка" был получить указивки запоребриком.
Как правильно проанализировать обломки самолета, чтобы были виноваты Боинг с двигателем.
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У Вашего Осла Оманского детские мозги, что вы хотите от ребенка, настоящим мужем в политике, а не в постьтеле, может оно станет лет через десять, а может ребенком и останется. Они пришли бабки заработать и отдохнуть на налогах 73% не лохов.
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Хех. Дмитрик, ти ж і піднімав його))) ну й самозакоп...
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Все-таки Оман к Тегерану ближе, чем Киев.
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Конец света отменяется. Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2919

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС.
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», - сказал постпред. Он также добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов.
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Ну жить то аятоллам хочется, тоже ведь люди с детьми и любовницами, да золотыми унитазами. А если в ответку, как обещано, прилетит из США на каждый из 52 обозначенных объектов да ухнет, то нарушится хрупкое гомеостатическое равновесие и лишатся аятоллы всего, вместе с головами. Оно им надо?
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Бахнули по пустому ангару
Передавили друг друга на похоронах чорта
Сбили украинский Боинг

Великая Персия отомстила США.
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вірити цім виродкам, це як вірити кацапам!! це для відводу...
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Чекайте, Мендель ы в ОП розказували, що Зе звичайним рейсом літав (хоча з Києва до Оману прямих рейсів нема, тільки з пересадкою!). А тут бізнес-джет Гольфстрім на фотці - такий самий, як у Ахметова!
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Вчера утром срочно прилетел на медведчуковском самолёте - плохо, вернулся почти через сутки на чартере опять плохо. орохоботам не угодишь.
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Да что нам, порохоботам, не угодить то?
Хай летал бы, как спутник, вокруг Земли, и никогда бы не приземлялся.
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Да не боись ты.
Тут, главное, вывести на нужную орбиту, придав ускорение пенделем.
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А ничего, что "чартер" как раз и оказался медведчуковским самолетом, летевшим странным маршрутом, через Москву?
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оманский барыга завез нал за отказ от исков газпрёму в надежное место а потом заехал лично поблагодарить хйла не
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РОЖДЕСТВО... Сначала дело было так: Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7511
а вот - из ПеТенбурга Москвы?:
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1.Билетов небыло дешовых - а президент у нас за свой щет летает
2.на велике + общественным транспортом так быстро не доедешь, хорошо что не под старый новый год прибыл....... Иполит *****.....
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Мишаня, недоработочка вышла! А в мусорном баке и в канализации на Банковой ты побывал поутру? It is a shame! Гляди чего бы унюхал! И бензинчик до Жулян не из твоего карманчика? А он - президент моей страны! Как по мнению вас дебилов он должен был добираться? Чем вас таких делали! ...догадываюсь.
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тут дебіли ті, які голосували за цього умору, а не за президента, пистопола... отак якось троляка рогате...
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кто давал право журнашлюхам проводить оперативно-розыскные мероприятия...?
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Величайший лидер современности полетел рейсовым самолётом за свой счёт на официальную встречу. В регионе кризис все ломанулись по домам, ну не было билетов на рейс в Киев. Только не ржать с лидера.
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Подобная въедливость вам делает "минус", а не президенту. Ему это вспомнят только если он провалит все реформы,а если не провалит, если на фоне остальных презиков, будет выглядеть много лучше, то сами же и утретесь этим плевком.
Не превращайтесь в шавок, гавкающих лишь бы их заметили.
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И какие "рехвормы" оно сделало за восемь месяцев? ну или хотя бы начало?
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от те ж саме питання: можна перелік реорм, які запустило зеленське?
ви в курсі, що навіть так широко розрекламований зекомандою законопроект виборчого кодексу написаний та поданий до ВР ще Парубієм БПП), Черненко (БПП), та Ємецем (НФ)?

що воно саме самостійно зробило?

пригадав, дало згоду на імплементацію в законодавство України "особливого статусу" ОРДЛО на постійній основі.
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через москву
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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так звідки зейло прилетіло, з оману чи масква-бада??
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Вони весь час брешуть. Новою брехнею перекривають стару.
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"

"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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