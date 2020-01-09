 Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У нараді також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.
Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 ВАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран.
Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді зазначалося, що поки фахівці не досліджують обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.
Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.
Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов'язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.
Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним з головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану.
9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.
О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.
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3енелеболты--- ЧТ0 СКАЖИТЕ ???
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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Х0ТЬ П0СМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РА3НИЦА ??....
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Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
..ю.ю..бююб..
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Есть подтвержденная информация, что Зеля был на этом самолете?
Как обвинить в крушении самолета Боинг с двигателем.
Хотел бы увидеть как специалисты отпраздновали посадку. Меня бы лично запихнуть в самолет смогла бы только жена.... которой у мну нету
то есть я бы хоть пешком туда шел - там каждый идиот теперь будет пулять из ПЗРК. Путин их выложил походу тысячи. проблема - положил на плечо, навел, нажал на спуск = 170 людей нету. обо и бьет там чет до 3км. самый класс для террориста - на взлете в движок зарядить.
То инвесторы.
Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним".
Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review
Генпрокуратура оскаржила договір про реструктуризацію боргів АК "Богдан Моторс" перед Укрексімбанком на суму понад 1,3 млрд грн
https://ua.interfax.com.ua/news/general/634414.html
як там віслюче на московії? як літак у мертвечука? Хотя, какая разніца.. ОСЕЛ!
1. В этой статье - "Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3168879".
2. Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.Источник: https://censor.net.ua/n3168748
Ибо совершенно логично, что МАУ обязано анализировать содержание ящика с производителем, во избежание аварий, в дальнейшем... Т.е. доступ до ящиков у "Боинг" должен быть... Выходит, что "черный ящик" передаст Украинская компания...
Появилось некое смутное понимание, что некто из этого самолёта мог лететь, после того, как побывал в Омане... Или вёз материалы.... Может это и не так... Но вполне может быть.