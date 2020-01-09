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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4072) Іран (218) Офіс Президента (204)

 Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати

Президент Володимир Зеленський вночі в четвер провів робочу нараду з питань авіакатастрофи українського авіалайнера компанії МАУ, яка сталася 8 січня в Тегерані (Іран).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У нараді також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 ВАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран.

Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді зазначалося, що поки фахівці не досліджують обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов'язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним з головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану.

9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168879
 
   
 Топ коментарі
 
а лейтенант Баканов на совещании присутствовал или с ним был организован телемост с французкого курорта Куршевель ?
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

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3енелеболты--- ЧТ0 СКАЖИТЕ ???

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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

Х0ТЬ П0СМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РА3НИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
..ю.ю..бююб..

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Бил сільний бакавой вєтєр, шутолєт снєсло на сєвєро-васток. Пасадка в масквє - винуждєнная, ібо жизнь Пєрвава била в апаснасті. А потєрять Ґлавнакамандуюшьчєва ва врємя вайни - смєрті подобно. Пользуясь случяєм, Пріпіздєнт ва врємя дєлавова візфта в маасквээ астанавлівал вайну і даґаварівался а дальнєйшем еканамічєскам сатруднічєствє.
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А где в твоем видео есть доказательства? Там только вопли о зраде на фоне скрина флай радара самолета...Медведчука.
Есть подтвержденная информация, что Зеля был на этом самолете?
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Указивку ездил получать.
Как обвинить в крушении самолета Боинг с двигателем.
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Па мацквє екскурсію дєлалі. Лібо на корпоратівчікж подзарабативалі.
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как усердно Бубочка работает на МЯУ..ну ну... попутал пацан частное с общетвенным... уверен разбьейся хоть 5 бортов Европ США и так далее он бы выразил бы сожаление и озабоченность и все точка... НО компания банкрот своего патрона МЯУ вы шо всемирное событие...
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Шаурму, пахлаву подавали? Зачем ездил?
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Не скажи там Сивоха главный специалист по катастрофам и глотании пиццы
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Бедненький ,, даже поспать не дали Бубочке Зеленский провел ночное совещание по ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране. ОП обнародовал результаты - Цензор.НЕТ 7257 .. Весь в делах .. Ну ничего , траур закончится , поедешь снова отдохнуть ,, на этот раз - куда то на острова .. Ибо в Омане уже "палево" . !
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а лейтенант Баканов на совещании присутствовал или с ним был организован телемост с французкого курорта Куршевель ?
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об Авакове, с его скромным домиком в Италии, даже не спрашиваю....
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В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф. Источник: https://censor.net.ua/n3168879\\\\\\\\\\

Хотел бы увидеть как специалисты отпраздновали посадку. Меня бы лично запихнуть в самолет смогла бы только жена.... которой у мну нету Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 3315
то есть я бы хоть пешком туда шел - там каждый идиот теперь будет пулять из ПЗРК. Путин их выложил походу тысячи. проблема - положил на плечо, навел, нажал на спуск = 170 людей нету. обо и бьет там чет до 3км. самый класс для террориста - на взлете в движок зарядить.
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Первым делом самалеты ну а тарифы и пенсии потом.
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"Дивовижний успіх" Зеленського
Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним".
Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review

Генпрокуратура оскаржила договір про реструктуризацію боргів АК "Богдан Моторс" перед Укрексімбанком на суму понад 1,3 млрд грн

https://ua.interfax.com.ua/news/general/634414.html

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Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 6186Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 6685

як там віслюче на московії? як літак у мертвечука? Хотя, какая разніца.. ОСЕЛ!
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http://www.presentnews.biz.ua/mamo-proshhaj-nash-litak-obstrilyuyut-ostanni-slova-styuardesy-z-litaka-v-tegerani-kardynalno-minyaye-sytuatsiyu-z-padinnyam-litaka/?fbclid=IwAR2g9ru64-lgpxf-NtVATvbbOrzgNiy_Xm_AuL2wMNR-E9Cte4b8XpH-q_c
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Имею две взаимоисключающие инфы:
1. В этой статье - "Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3168879".
2. Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.Источник: https://censor.net.ua/n3168748

Ибо совершенно логично, что МАУ обязано анализировать содержание ящика с производителем, во избежание аварий, в дальнейшем... Т.е. доступ до ящиков у "Боинг" должен быть... Выходит, что "черный ящик" передаст Украинская компания...
Появилось некое смутное понимание, что некто из этого самолёта мог лететь, после того, как побывал в Омане... Или вёз материалы.... Может это и не так... Но вполне может быть.
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На старый новый год на Фиджи в отпуск?

Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 9934
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а где гвардия терпил писак оманского барыги по совместительству осла ?: тут вашего бубочку с вечера мутузят как тузику тряпку Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 3330
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Краще би не давав ніяких оцінок і не ставив задач. А то перша була його вказівка порушити кримінальну справу офісному прокурору за порушення експлуатації літаків, що означає про притримання слідством основної версії і зразу відкинув версію теракту. А підсобні сто відсоткові будуть шкуру дерти, аби виконати і виправдти головну особу. Це був той час, коли іранці завдали удару по американських базах і чекали наліт бомбардувальників, які переміщені в цей сектор і не викоючено, що збили наш пасажирський літак. Бо всі ПВО Іроану були на найвищому рівні готовності і кожен діяв, як діяв. Не всі один організм.
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