 Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

За його словами, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу.

Президент висловив співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України - Володимира Гапоненка, Сергія Хоменка, Олексія Наумкіна, Катерини Стаднік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Ліхно, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Капюк, а також родичам і близьким загиблих громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Безумовно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Зеленський зазначив, що до Ірану вночі вже прибула українська пошуково-рятувальна група в складі 45 осіб, зокрема з Державіаслужби, Нацбюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і представники МАУ. Через дві години вони вирушать до місця катастрофи.

"Ми очікуємо, що всі вони будуть залучені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок". За потреби до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони , МЗС, МВС та інших державних установ. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони проведуть ідентифікацію та репатріацію загиблих українців", - заявив він.

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"Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для встановлення істини. Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідування Ірану. До з'ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також Зеленський наголосив, що і до відправлення українського літака і після цього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали і злітали літаки міжнародних авіакомпаній. Польоти припинили лише США. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном і не скасовувала рейси до ранкової катастрофи.

Також він зазначив, що зараз інформаційний простір наповнено численними теоріями і домислами щодо трагедії.

"Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни. І я прошу всіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій", - сказав Зеленський.

"Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій і конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка і мудрість. А ще ця історія має навчити всіх нас цінувати людські життя до того, як вони так стрімко і болісно обриваються", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.