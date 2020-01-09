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 Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

За його словами, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу.

Президент висловив співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України - Володимира Гапоненка, Сергія Хоменка, Олексія Наумкіна, Катерини Стаднік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Ліхно, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Капюк, а також родичам і близьким загиблих громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Безумовно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Зеленський зазначив, що до Ірану вночі вже прибула українська пошуково-рятувальна група в складі 45 осіб, зокрема з Державіаслужби, Нацбюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і представники МАУ. Через дві години вони вирушать до місця катастрофи.

"Ми очікуємо, що всі вони будуть залучені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок". За потреби до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони , МЗС, МВС та інших державних установ. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони проведуть ідентифікацію та репатріацію загиблих українців", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

"Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для встановлення істини. Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідування Ірану. До з'ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також Зеленський наголосив, що і до відправлення українського літака і після цього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали і злітали літаки міжнародних авіакомпаній. Польоти припинили лише США. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном і не скасовувала рейси до ранкової катастрофи.

Також він зазначив, що зараз інформаційний простір наповнено численними теоріями і домислами щодо трагедії.

"Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни. І я прошу всіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій", - сказав Зеленський.

"Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій і конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка і мудрість. А ще ця історія має навчити всіх нас цінувати людські життя до того, як вони так стрімко і болісно обриваються", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168877
 
   
 Топ коментарі
 
Иде ты, гавнокомандующий?

Все по видосикам?
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Подождите , это только начало .. Украина ещё выплатит и компенсацию каломойше ,, за утраченный самолёт . Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 3709 .
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Нац. полиция очень занята - необходимо отмазаться от дела Антоненко, спустить на тормозах. Поэтому все лучшие следователи аниматоры отправлены в Иран - доказывать, что виноваты Боинг с двигателем.
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Зебилы, дружно все хором:
«БАРИН ВЕРНУЛСЯ! ИЗ ПАРЫЖУ!»
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вот чума конченная...
опять ни флага, ни герба, ни значка ..... - ничего что указывало на президента какой нибудь страны...
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зеленое чмо , на передовую езжай *****
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А Баканов з Куршавеля ще не повернувся ? Ну аякже повернеться, пансіон оплачений, шо зря терять. Генерал Грицак по курортах не шастав коли Україна в біді
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Обьясните мне: рейсом какой авиакомпании вернулся оманский ишак в Украину после своей частной поездки? Может чартером медведчук джет?
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Воно точно не в кацапії ? Чиїм літаком прилетіло ?
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Чого воно таке почорнівше, що там горіло?
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Я первый раз (!) посмотрел видео с Вашим президентом. И в первый раз мне стало жалко самой большой страны Европы -Украины. PS Никого не хотел обидеть.Это чисто мое мнение.
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"Ну Вы, блин, даете" (С)
ЗЕбобики до сих не научились "бубочку" от Голобородьки в кино отличать, а Вам их жалко.
На Вас не угодишь!
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Урааааа, Бубочка НАШЛАСЯ, видосик записала!...
Тфу на тебя, мряка лицемерная!
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Пока мы не поймем, шо бубочка - это эталон хитрожопого, которому срать на страну -
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Страной должны править представители титульной нации (как везде в мире)
А хитрожопые и их шестерки - должны быть жестко поставлены на место...
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к сожалению ничего по сути сказать не имею возможности,
так как не читал и не слушал - решил не буду,
чтобы не быть обманутым лишний раз
.................................
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Этот пиар на горе скотство.Сравните с пожаром в Одесе.
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Шановні, не сваріться і не плюйтеся коментарями, дружно по цьому відео заходимо на

YouTube і ставимо антилайк (неподобається/не нравится) і з такими ж пропозиціями поширюємо/ділимося в соц.мережах
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Первое что, надо отменить все рейсы из Украины в Иран . Не введя этот запрет ТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ подставляет под удар всех людей которые могут еще погибнуть. Отправить самолет для тех граждан Украины которые хотят покинуть Иран если они там конечно есть, потому что надо быть совсем безголовым что бы сейчас оставаться в Иране , от куда сами иранцы бегут.
Что там ваши эксперты найдут через 2 дня?!
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Экспертная группа с Украины по боингу и исламское государство- тоже экспертное
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подлецо монико проснулось. не может быть
это же сколько дублей пришлось снимать, дабы скрыть радость на роже
и то не до конца
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Чому коменти відключені на You Tube! Невже не хоче почути хвалу діям своїм! Такий серемливий!
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на морду осла смотреть противно не то что слышать что оно несет !
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Теперь немного статистики. За время, когда ета тварь стала назьівать себя президентом, погибло 70 наших защитников. За время "отвода" с конца октября погибло 14 защитников Украиньі - больше, чем в етой катострофе граждан Украиньі. Из них половина погибла в районе "разведения" Золотого.

Просто статистика. Вьіводьі относительно етого ублюдка будут позже.
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Может ***** надо об этом сказать?! Это рашистские твари завозят оружие и наемников
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ты задумывался над тем что после Ирана- Раша.
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Бубачка, ты на аленях из Антарктиды добирался? Что тебе мешало в век спутниковой связи и интернета обратиться к людям немедленно? Что это за срочное прерывание визита с вылетом через 12ч? Ты сам дыбил или нас за дыбилов держишь?
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Поскольку принципиально не слушаю зечмо надеюсь оно прогундосило что-то типа я устал я ухожу.
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Бубочка, как позагорал? Ленка шлепками довольна? Как семейка, пожрала шаурму Оманскую?

А у нас самолет разбился, пацаны на фронте гибнут..... Цены растут и вокруг полная опа….

Но, главное, что ты отдохнул, наш трудяга! Устаешь..... Все о стране заботишься. Не бережешь себя...
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По Украине наносится информационньій удар , в интересах РФ-ии. Другого вьівода не сделать , почитав данньіе комментарии.
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