 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Повідомляється, що з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

- неподалік н.п. Новоолександрівка - зі стрілецької зброї;

- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з українського боку немає.