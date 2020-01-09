EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1068  20
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5860) поранення (1604) Донбас (12876) операція Об'єднаних сил (1943)

 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб

8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Повідомляється, що з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
- неподалік н.п. Новоолександрівка - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Також читайте: Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

"Учора, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з українського боку немає.

Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168876
 
 
 Топ коментарі
 
Одужуйте, рідненькі.

Про решту не буду.
 показати весь коментар
 
какие обстрелы? откуда? если говнокомандующий еще вчера мацкву взял, без шума и пыли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одужуйте, рідненькі.

Про решту не буду.
 показати весь коментар
 
 
І поранених нема. Ось, презик в Омані. Чи то люди в омані?
 показати весь коментар
 
 
какие обстрелы? откуда? если говнокомандующий еще вчера мацкву взял, без шума и пыли.
 показати весь коментар
 
 
и тем более там где розвели-отвели!!! Пачему они там стриляють панэ **********? Вы же приказалиразвести
 показати весь коментар
 
 
А как же Развод, ми за мир, какая разница что убивают и калечат граждан Украини ? То тепер що "нада понять и прастить" російських найманців, і не захищатись аби не дай Бог не прогнівати х№йла ?
 показати весь коментар
 
 
Если Бубочка на нормандском формате свел все к тому что у нас ,,гражданская война, то приездом в мацкву он поставил жирную точку. Так что ЗЕбилики готовте денежки на востановление и кормление Даунбаса, об агресии росии теперь можно нигде и не заикаться.
 показати весь коментар
 
 
Не гоните у нас мир!миру мир,мы все за мир....где мое корыто?
 показати весь коментар
 
Трактор в полі дир-дир-дир
Ми за мир,за мир,за мир!
 показати весь коментар
 
Одужання пораненим воїнам України!!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Цікаво, а воїни України дали рогатим адекватну відповідь розвісівши внутрішні рогаті органи по деревах???
 показати весь коментар
 
зешмракля, уже просто прекратил стрелять, ушлепок?
 показати весь коментар
 
это млять ванутренний конфликт зеутырки недо...банные?
 показати весь коментар
 
ОБСЕ в тот момент, как обычно, в ресторане находились или зафиксировали событие? Думаю, это надо обязательно сообщать.
 показати весь коментар
 
Россияне массово начали ездить в Крым через Украину (видео) ,..в годы Второй мировой войны граждане Германии тоже не пользовались мостом через Керченский пролив. и странно почему крымские партизаны на перешейке не пускают под откос поезда и автомобили ,которые мотаются в Крым и из Крыма? Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 5490
 показати весь коментар
 
А чому в цьому випадку не зібралися вночі і не закричали на весь світ, що путін і його терористи вбивають і калічать українців? Кожного дня вбивають і калічать і нічого, ті, що мали зі зброєю в руках захищати Донбас засідають у РНБО і "кварталі", а гинуть хлопці з Хмельниччини, Київщини, Львівщини...
 показати весь коментар
 
В Кривом Рогу многие против освободительной войны им война с оккупантами надела,там многие смотрят сериал "Сваты"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору