 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Повідомляється, що з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
- неподалік н.п. Новоолександрівка - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
"Учора, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з українського боку немає.
Про решту не буду.
Ми за мир,за мир,за мир!