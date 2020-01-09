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 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4072) Іран (218) жалоба (50)

 Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Президент України Володимир Зеленський ухвалив оголосити 9 січня 2020 року днем ​​жалоби у зв'язку з трагедією, яка сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави підписав відповідний указ.

З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи українського літака

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168875
 
 
 Топ коментарі
 
Куда торопишься, сегодня еще четверг.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 8232
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Так а откуда он объявил?
Из омана, из москвы, или всё таки уже из Киева?
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The Washington Post оценила успехи Зеленского на фоне скандала с ТрампомПо мнению The Washington Post, в украинском государстве наконец-то появился компетентный президент

https://hvylya.net/
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."Вашинтонг пост " ,, ух ты .!! Круто .. А хто такой , этот - "Вашинтонг пост " ?? Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 5571.

И кстати да ,, статья одного журналиста в этом издании , ещё не означает того что он выражает мнение американского политического истеблишмента .

На самом же деле ,такого верховного идиота , Украина ещё не знала .
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*** *** ***
Я вже казала (дуже чемно і тактовно): прошу зебілів мене не турбувати.
Бо як пошлю далеко (літературними словами) - то ніколи не вернетесь (і слава Богу).
Я зрозуміло висловилася ?
Не відповідайте. Бо відповіддю будуть квебекські не дуже гарні слова.
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Известный журналист из США Джексон Дил в своей статье для The Washington Post, похвалил гаранта Украины Владимира Зеленского.

администрация Зеленского идет к успеху даже несмотря на предвзятое отношение со стороны Вашингтона.
«Но мы видим неожиданные хорошие новости: несмотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти как абсолютный политический неофит в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарой, и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха», - сообщается в статье.
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Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.
До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.
"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.
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Що це? На вірші не схоже. Може це плач порохоботів?
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Царство Небесне всім загиблим в цій жахливій катастрофі, якої б національності і громадянства вони на були..
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будет хреном по пианино стучать медленно и печально
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Куда торопишься, сегодня еще четверг.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 8232
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так оно же устали и так ждут выходных шо аж нимагу.
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Там написано звідки.
Мандель підняли вночі,
АЛЕ НЕ РОЗБУДИЛИ.
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то я ж те й питаю - хто написав звідки? канал "прямий"? і скрін-шот оригіналу "випадково" не зберігся? Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 6674
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Воно хоч вже в Україні? Вчора для ньоготраурвне було, судячи по фото на фоні свічки. Одним словом, у нас немає Президента, у нас є аювипаькояа людина на посаді президента.
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Вибачте, продублюю: Воно хоч вже в Україні? Вчора для нього трауру не було, судячи по фото задоволеної життям мармизи на фоні траурної свічки. Одним словом, у нас немає Президента. У нас є випадкова людина на посаді президента.
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Если Бубочка на нормандском формате свел все к тому что у нас ,,гражданская война, то приездом в мацкву он поставил жирную точку. Так что ЗЕбилики готовте денежки на востановление и кормление Даунбаса, об агресии росии теперь можно нигде и не заикаться.
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Так а откуда он объявил?
Из омана, из москвы, или всё таки уже из Киева?
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Обычно назначают заранее.Хорошо,хоть,что не назначил 12 января,траур на 8 января! Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 9386
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навіть не сумнівався, що порохоботи почнуть кривлякатись навіть під новиною про траур за загиблими людьми
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Вот специально буду смотреть 1+1 если будут концерты сообщу тебе.
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Где оно находиться,кто нибудь видел когда он прилетел и откуда?
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ну по последним данным, с Омана пошуровал на мацкву.
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То відосики тупезні тулить, як приморочене, а тут - нема.
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И что концерты 95 квартала не будут по телеку показывать, а сам приедет с отдыха?
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1. Самолет сбили после иранского удара по американским базам во время наивысшей боеготовности иранской армии.
2. "Черные ящики" иранская сторона ни Украине, ни США не передает.
3. Рядом со сбитым самолетом нашли осколки ракеты ПЗРК.
Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
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Так-так. Вчера сбивали из ЗРК, даже назывался точно- "ТорМ1". Сегодня- уже ПЗРК. А шо будет завтра?! Потому, я лучше наших экспертов послушаю. Да и всем советую.
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А оно тоже скорбить будет в Украине или какая разница?
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Я нічого не стверджую
В соцсети выложен снимок обтекателя ракеты, якобы найденного рядом с местом крушения украинского самолета

http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html
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Друже, та збили наш літак ...
Ну, не міг він так загорітися і впасти.
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Обратите внимание, "Рейтерс" ссылается на мнение канадских спецов! Ваше, правда- не учитывает.
"Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за неисправности двигателя. Версия, что его сбила ракета не имеет оснований. Спецслужбы имеют доказательства того, что у самолета была техническая неисправность, и ракета здесь ни к чему. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна, сообщили Reuters в канадской системе безопасности. Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появилось предположения, что его могли сбить"(с).
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На снимке не обтекатель, а хвостовая часть. Снято непойми где, может в Сирии. У Израиля свой резон продвигать самую кровожадную версию в отношении Ирана
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Вже другий день в світі страшні напряги і трагедії, а ЗЕпадалі нема на місці, голова СБУ за кордоном, а решта *********** хто-де, напевне що одні в масквабаде празнуют раждество , інші в Альпах або на морях не знають як просрати кілька тисяч дол.
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А у себя на ФБ он хоть авку сменил? Или до сих пор "скорбит" с улыбкой на лице и свечей на голове.(скрин вчерашний,не фейк).Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 130
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де віслючок був добу? шаурму доїдав, чи в масковії тульські пряніки гриз?
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