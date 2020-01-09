 Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Глава держави підписав відповідний указ.
З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.
https://hvylya.net/
И кстати да ,, статья одного журналиста в этом издании , ещё не означает того что он выражает мнение американского политического истеблишмента .
На самом же деле ,такого верховного идиота , Украина ещё не знала .
Я вже казала (дуже чемно і тактовно): прошу зебілів мене не турбувати.
Бо як пошлю далеко (літературними словами) - то ніколи не вернетесь (і слава Богу).
Я зрозуміло висловилася ?
Не відповідайте. Бо відповіддю будуть квебекські не дуже гарні слова.
администрация Зеленского идет к успеху даже несмотря на предвзятое отношение со стороны Вашингтона.
«Но мы видим неожиданные хорошие новости: несмотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти как абсолютный политический неофит в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарой, и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха», - сообщается в статье.
До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.
"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Мандель підняли вночі,
АЛЕ НЕ РОЗБУДИЛИ.
Из омана, из москвы, или всё таки уже из Киева?
2. "Черные ящики" иранская сторона ни Украине, ни США не передает.
3. Рядом со сбитым самолетом нашли осколки ракеты ПЗРК.
Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
В соцсети выложен снимок обтекателя ракеты, якобы найденного рядом с местом крушения украинского самолета
http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html
Ну, не міг він так загорітися і впасти.
"Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за неисправности двигателя. Версия, что его сбила ракета не имеет оснований. Спецслужбы имеют доказательства того, что у самолета была техническая неисправность, и ракета здесь ни к чему. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна, сообщили Reuters в канадской системе безопасности. Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появилось предположения, что его могли сбить"(с).