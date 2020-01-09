 "Київпастранс" запустив онлайнову карту руху транспорту

Карта доступна в розділі сайту "Пасажирам", інформує Цензор.НЕТ.
У випадному меню можна обрати один з видів транспорту (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка, маршрутне таксі або метро), а потім - потрібний номер маршруту.
Також ресурс дозволяє побудувати маршрут, вказавши початкову та кінцеву зупинку.
Зазначимо, що цю ж інформацію надає портал EasyWay. Водночас він відстежує рух усього громадського транспорту, який обладнаний GPS-маячками.
убийцы Стуса в любую удобню точку этого региона.
Или Геринга - кто из них был кумом Гитлера ?
Тут уже не просто зрадой пахнет, а надо срочно ставить вопрос об отстранении
Зеленского от полномочий.
Уже несколько лет, как запустил.
Запущена новая версия сайта, это да.
Но старая версия была намного лучше.
Небось, бабла напилили.
небось баксов 500 на толпу распилили, не меньше? кошмар! это ж скока можно было сои купить!
Табачник за сайт на жумле для минобразования отвалил некой фирме несколько лимонов.
Жесть.
сервиса никакого)) кому нужны эти онлайн маршруты, если по ним все равно транспорт не ходит, часто езжу на 12, 1, 11, 43 маршруте, кошмар какие салоны, пусть бы хоть раз на них проехались))
Так что ДПЗД двери.
тебе ж и сообщают, клоун, что онлайн тебе показывают фактическое местопребывание транспорта. а не фотографию расписания
он ждал когда Киевпасстранс запустит онлайновую карту движения транспорта!
как же без нее! он и так уже с Нового Года нарезает круги по всему миру стараясь вернуться домой!
на самм деле такими действиями просто отвлекают внимание от коллапса в экономике, от полного провала на международной дипломатической арене и от картошки аж по 6-7 грн за кило!