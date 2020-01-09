 "Київпастранс" запустив онлайнову карту руху транспорту

Карта доступна в розділі сайту "Пасажирам", інформує Цензор.НЕТ.

У випадному меню можна обрати один з видів транспорту (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка, маршрутне таксі або метро), а потім - потрібний номер маршруту.

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Також ресурс дозволяє побудувати маршрут, вказавши початкову та кінцеву зупинку.

Зазначимо, що цю ж інформацію надає портал EasyWay. Водночас він відстежує рух усього громадського транспорту, який обладнаний GPS-маячками.