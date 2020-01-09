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Все про:Київпастранс (46) транспорт (400) карта (55)

 "Київпастранс" запустив онлайнову карту руху транспорту

Рух міського громадського транспорту, який обслуговує "Київпастранс", можна спостерігати в режимі реального часу.

Карта доступна в розділі сайту "Пасажирам", інформує Цензор.НЕТ.

У випадному меню можна обрати один з видів транспорту (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка, маршрутне таксі або метро), а потім - потрібний номер маршруту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

Також ресурс дозволяє побудувати маршрут, вказавши початкову та кінцеву зупинку.

Зазначимо, що цю ж інформацію надає портал EasyWay. Водночас він відстежує рух усього громадського транспорту, який обладнаний GPS-маячками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168874
 
 
 Топ коментарі
 
сложен и петлист путь Короля-Осла, но конец его один - Ростов (если не перехватят ССО) Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта - Цензор.НЕТ 1794
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Літак одіозного лідера "ОПЗЖ" повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат (Оман) - Москва (РФ) - Гомель (Білорусь) - Київ (Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.Про це пише видання texty.orgЛітак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву. Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6."Імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями", - зазначають у виданні.
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Знаете что такое "Країні у смартфоні" ??? ...... Это когда ты сидишь на пляже в ОМАН или в СЕН ТРОПЕ и можешь позвонить Баканову .... не это ли вы хотели ? ДИДЖИТАЛИЗАЦЫЮ ????
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Літак одіозного лідера "ОПЗЖ" повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат (Оман) - Москва (РФ) - Гомель (Білорусь) - Київ (Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.Про це пише видання texty.orgЛітак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву. Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6."Імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями", - зазначають у виданні.
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сложен и петлист путь Короля-Осла, но конец его один - Ростов (если не перехватят ССО) Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта - Цензор.НЕТ 1794
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новые сроки укажешь или апасрался?
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Мендель уже назвала срок. В ОП свой календарь, Зеленианский.
Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта - Цензор.НЕТ 5521
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Путин в Сирии, Зеленский в Омане с возможностью выдвинуться на самолёте
убийцы Стуса в любую удобню точку этого региона.
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я заняю что клоун скажет в ответ-"а какая разница"
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Это как Сталин бы летал на самолёте Бормана в Берлин.
Или Геринга - кто из них был кумом Гитлера ?
Тут уже не просто зрадой пахнет, а надо срочно ставить вопрос об отстранении
Зеленского от полномочий.

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Гы.
Уже несколько лет, как запустил.
Запущена новая версия сайта, это да.
Но старая версия была намного лучше.
Небось, бабла напилили.
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напилили бабла на создании второго ненужнго сайта?
небось баксов 500 на толпу распилили, не меньше? кошмар! это ж скока можно было сои купить!
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Наивняк.
Табачник за сайт на жумле для минобразования отвалил некой фирме несколько лимонов.
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В разделе изменения в движении даже перестали указывать какого числа эти изменения будут, сегодня, а может месяц назад.
Жесть.
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Знаете что такое "Країні у смартфоні" ??? ...... Это когда ты сидишь на пляже в ОМАН или в СЕН ТРОПЕ и можешь позвонить Баканову .... не это ли вы хотели ? ДИДЖИТАЛИЗАЦЫЮ ????
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Якесь г**но прилетіло з Оману о 2:40, 09.01.20
Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта - Цензор.НЕТ 5861
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лучше бы следили, чтобы транспорт ходил по тому расписанию и поменяли старые обшарпанные и разваливающиеся троллейбусы))
сервиса никакого)) кому нужны эти онлайн маршруты, если по ним все равно транспорт не ходит, часто езжу на 12, 1, 11, 43 маршруте, кошмар какие салоны, пусть бы хоть раз на них проехались))
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На велосипеде низзя! На нем Вова Оманский катаецца! Он ни за что не оддаст его! Нс работу будет не на чем иездить!
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Даже новые красивые большие автобусы не придерживаются расписания и ходят как им удобно (20 маршрут, например).
Так что ДПЗД двери.
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ты новость читал? или неграмотный?
тебе ж и сообщают, клоун, что онлайн тебе показывают фактическое местопребывание транспорта. а не фотографию расписания
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Ну вот когда мороз будет -10 - можешь выйти на остановку согласно показаниям этого сервиса. Отморозишь что-нибудь - скажешь спасибо движущейся схеме.
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я теперь понял почему наш гарает и главокомадующий не спешит в Украину!
он ждал когда Киевпасстранс запустит онлайновую карту движения транспорта!
как же без нее! он и так уже с Нового Года нарезает круги по всему миру стараясь вернуться домой!
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это или старческий маразм в голове или пионерская зорька в дупи заграла
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Зрада
на самм деле такими действиями просто отвлекают внимание от коллапса в экономике, от полного провала на международной дипломатической арене и от картошки аж по 6-7 грн за кило!
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Почему зрада? Нормально все, Киев развивается, в Киеве перемога. А вот зеленая команда здесь каким боком? Кстати, EasyWay, как отмечено в статье, уже давно и вполне себе нормально выполнял эту же функцию. Преимуществ нового сервиса пока не знаю и вряд ли буду на него переходить в ближайшее время. Конечно, здесь есть еще и маршрутные такси, но полагаю они там появятся только после того, как маршрутчики подключат их к системе.
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Это не шутки - тайно летать на самолёте кума Гитлера в логово Гитлера.
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интересно с каким паспортом он туда летал: с росийским или украинским?
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с паспортом порошенка
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кому-что, а зелебобикам все порошенко срет в штаны.
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Этот сайт вообще-то работает уже несколько лет как и очень удобен. Только вот вопрос властям: когда и маршрутчиков заставите GPS поставить а не только коммунальный транспорт ?
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