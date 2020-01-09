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Все про:Ірак (73) обстріл (5860)

 ЗМІ Іраку повідомляють про новий ракетний обстріл "зеленої зони" Багдада

"Зелену зону" Багдада, де розташовані урядові установи та іноземні посольства, знову обстріляли.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ, у "зеленій зоні" Багдада, що особливо охороняється, вибухнули дві або три саморобні ракети, передає Цензор.НЕТ.

Офіційних підтверджень інформації про обстріл поки не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters. КАРТА

Нагадаємо, з початку року "зелена зона" неодноразово зазнавала нападів. Вони відбуваються на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.

Посольство України в Іраку рекомендує українцям, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок без крайньої необхідності. Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168873
 
 
 Топ коментарі
 
иранские путиноиди нариваются на звездюлину
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СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада - Цензор.НЕТ 7617 Безнаказанность порождает подталкивает к новым преступлениям. Трамп завтра еще страшнее обявит о санкциях для бабуинов. Скоро бабуины и пираты в американских солдат будут бросать камни и отбирать оружие на улицах. Трамп такой же президент в америке как ЗЕ в Украине.
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У них же, самая мирная религия...
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иранские путиноиди нариваются на звездюлину
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Они от КНДР дрыщут уже лет 5 и носятся с ней як з писаной торбой, а Ирана бздят что те успеют Израиль стереть с лица земли до того как их грохнут...
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рот закрой, кацап - щями всыу ветку завонял.
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Никакой Израиль они стереть не в состоянии - во время войны в Заливе на Израиль из Ирака летели "Скады", и помогло это диктатору? А у Израиля есть боеприпасы, способные поразить иранские ядерные центры глубоко в горах, а в худшем случае нанести ядерный удар с подлодок.
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Ну да, ну да. Разбег берут. За пять миль от старта на дистанцию 400м.
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США і далі стурбованість виражатимуть?
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нужно подготовиться лучше и тщательнее, под угрозой Дубай
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По зеленой зоне примерно раз в месяц кто-нибудь выпускает пару-тройку самопальных ракет. Все привыкли.
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Безнаказанность порождает подталкивает к новым преступлениям. Трамп завтра еще страшнее обявит о санкциях для бабуинов. Скоро бабуины и пираты в американских солдат будут бросать камни и отбирать оружие на улицах. Трамп такой же президент в америке как ЗЕ в Украине.
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Ты говоришь как о бабуинах, о нации с более чем с 5 000 летней, письменной историей! Ты кто, вЯликое чмо?
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Их история остановилась с приходом ислама
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Ислам (правильный) это нет курению, спиртному, домам престарелых, проституткам. Там много положительного. А Иран тормозят американцы, но они и под санкциями спутники запускают.
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Так хукм ИГ в таком случае еще более правильный, нежели рафидитский. А теракты организовывали и те, и другие. За взрывы в Аргентине несколько офицеров КСИР объявлены Интерполом в международный розыск, но Иран их не выдаёт. Хезболлу признали террористической группировкой и в Евросоюзе после теракта в Болгарии.
Я уж не говорю, что проституцию рафидиты еще как легализовали - через временные браки. Это звучит дико для любого мусульманина. Но рафидиты - потомки огнепоклонников, а не мусульмане.
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"Там много положительного"
Ага, особенно публичные казни гомосексуалистов.
Ролики на эту тему, с мест событий, легко найти в youtube.
Вы там осторожней запоребриком с официальными премированиями за работу баночками вазелина.
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Кстати да- "правильный ислам" это похлеще любой тюрьмы или каторги. "Нет" много, очень много чему, и при том жесточайший надзор, наизощреннейшие способы наказаний, насаждение религиозных догм по усмотрению правителей... Те же Суры Корана написаны так, что трактуются каждым по своему, и на религиозной почве кровавые междусобойчики между, казалось бы единоверцами устраиваются... Я не нашел в Коране откровенных призывов убивать кого либо, это правда. Но я в упор не нашел там ответа, почему наибольшее количество террористических группировок- именно исламисты...
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чем тебе проститутки не угодили ?
не стоит после баяры ?
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Это верно.
Особенно иранские селюки, которые жили без сортиров, зато с тухлой водой.
Там был повальный педикулез поголовная грамотность, бо тысячелетняя культура.
Об уровне заболеваемости лишаем культурного развития иранских селюков еще в 60-х годах прошлого можно прочитать в книге:
"Daughter of Persia" Sattareh Farman Farmaian.
Не благодарите
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ты наверно забыл про Сирию как USS Porter и USS Ross ху*рили Сирию
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по ходу Трамп завтра снова даст пресс - конференцию .... ))))))
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Почему Иран такие глупые??? у них вторые запасы газа в мире и 4 по запасам нефти. Иран 80 миллионов населения. 17 в мире страна по размерам. Потенциал стать самой богатой страной мира огромнейший, а они свихнутые на всю голову и херней страдают...
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А яка релігія примусила США свої бази в них під боком розмістити? Ніби ж не Мексику чи Канаду обстріляли СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада - Цензор.НЕТ 9555
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Штатівські бази якось аважають віслюкойобам бути нормальною країною?.. дивно - європейцям, японцям та корейцям не заважають, а аятоллам заважають. Мабуть таки справа не в базах.
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Не зрозумів запитання. Але схоже задано його вкрай неадекватною людиною...
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Собственно, а в чем отличие, в таком вопросе- как и чем американские военные базы помешали или чем когда либо мешали великоскрепным стать могущественной державой? Получать баблосы не с продажи ресурсов, а с высокотехнологичных товаров? Та даже с агросектора? Ведь кроме своего присутствия ничем и никогда. Но запоребриковые постоянно скулят об этих самых базах... Почему? Да потому, что не будь этих самых баз, сами бы полезли со своим русским миром во все тяжкие. Та же фигня и с Ираном и не только...
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Разве полоумних, которие грозятся тебя уничтожить только за то что ти не намативаешь тряпку на лицо своих женщин, не надо держать под контролем?
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Економічному розвитку Ірану після революції Україна може лише позаздрити...
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да ти шо мордва! А о твоей паРаше тогда что говорить?
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вивчи для початку українську, тоді заслужиш на відповідь
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Угу, где курятину могут позволить себе лишь на праздник, а подорожание топлива вызывает социальный взрыв с сотнями убитых
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дивно читати бредні антиіранської пропаганди в країні, де пенсія 70 баксів, а питання ціни палива 3/4 населення не обходить через недоступність їм авто.
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То чего ты ещё не в Иране? Ехай туда и процветай. Там говорят любому дегенерату дают гражданство легко.
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На всех нефте-газа не хватит.
Золотые унитазы не для простонародья, а для аятолл.
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а, гурий-девственних, в их раю, хватит на фсех
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Тримайте в курсі
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Я представляю что будет когда Иран доделает ЯО и начнет испытания. Тогда Иран будет неконтролируемый и неприкасаемый никак как сейчас северная корея.
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пока эти люди занимаются своим Аллахом и молятся ему по 18 часов в сутки можно не бояться, что Иран доделяет ЯО. Это мог сделать Иран версии 1970 года, но не современный. Тут надо выбирать либо наука либо Аллах и этот выбор уже сделан не в пользу науки. Ну а практика показывает, что наука сильнее любого бога.
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Проблема в том что бабуины не сами занимаются ядерными разработками а нанимают специалистов из сам знаешь каких стран. А в связи с недавними событиями они ускорятся. И тогда ета орда фанатиков приступит к своей мечте по уничтожению мира.
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Работа опасная, ибо мор.
Вирус, который косит физиков-ядерщиков, помешанных на вЯличии, пока наукой точно не определен, но пока лучше держаться от Бушара.
"Так вернее будет"(С)
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поменше хавайте бред з блогосфери
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Поменьше слухай гебнявого Пуйла хеополитика
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твою хуцпу запхай звідки ти її виколупав
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после оккупации и аннексии Крыма благодаря Х#йлу ядерный паритет ушел лесом. теперь "неприкасаемых" нет, только мало кто это пока понял, дело времени, к сожалению.
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мир об этом узнает раньше, среди иранских ученых и сотрудников есть персы, купленные Моссадом
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Щас нарисуется ***** которое предложит помощь в разрешении ситуации, разумеется не за просто так
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Интересно, что бы было, если бы Трамп использовал методы недобитого плешивого комиссара: сказал бы, что генерала убили не они и вообще ихтамнет?
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Та что вы волнуетесь : " все хорошо ". Трамп.
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а так всегда бывает, когда ты пятишься - твой шаг назад, их два шага вперед.
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Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт. З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці (просто повірте), які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади.
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
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Уже и в Канаде не хватает мусульман. Куда катится мир?
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а до ближайшей точки границы с Ираном от Багдада по прямой 109 км. Нехило эти т.н. "самодельные" ракеты летают.
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Так их пускают с жилых районов самого Багдада, там в этих гетто можно запросто построить завод по созданию ядерного оружия и никто об этом не узнает. Все эти рейды американцев по таким районам всегда заканчивались одним и тем-же, убивали пару совсем непричастных местных аборигенов, аборигены собирались в толпы, кричали "Аллах акбар" и кидали в бронетранспортеры камни, а игиловские боевики заранее прятались по катакомбам. Американцы отчитывались перед начальством, что вот, мол "от террористов очищен ещё один район". Потом всё повторялось где-то ещё. И так вот уже 15 лет.
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Маска дуже доречна. Іноді може піти щось не так СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада - Цензор.НЕТ 3624
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РИА: "8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли.
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."
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Перестань писать этот бред про звонок! Даже Цензор на него не ведется!
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с сожалению приходится констатировать что наши фейкометчики не далеко от кацапни ушли
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Самодельные ракеты. Ну-ну. Ну понятно что сейчас все *уставшие от войны еврогеи* и миролюбцы вместе с Трампом будут дуть щеки и говорить что мол никуда ракеты не попали, никого не убили и вообще и обстрелы ведет не Иран а неизвестные террористы... Лишь бы не было войны. Но сами знаете к чему на самом деле ето приведет.
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ракеты може и скорее всего и правда никуда не попали,
но чалматые поняли - можна...
тут базы обстреливают ракетами и вместо ответа какое невнятное бормотание - "они сказали послюха с retaliation, послали внятный мессадж и вообще отступают по всем фронтам" - тьфу....
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За прошлые обстрелы от "неизвестных террористов" чуть раньше, еще за несколько дней до Сулеймани, иранские прокси в Ираке недосчитались своих командиров после прилёта по штабам. ****** Хезболла в частности - лидер и зам откинули копыта
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Іран з США уже усі свої питання закрили. Хто має мозок уже все зрозумів. То ***** біснується, йому обідно що такі питання порішали, а обійшлися без нього...
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Чуваки досить тут волати по третю світову. Нам в Україні це не вігідно ні під яким кутом. Нехай краще кацапами займуться, а Іраном можна в наступному дисятиріччі. На крайній випадок там є жиди і решта арабів, сила на стороні бабла. А от у нас тут трабла, сила на стороні хаосу, що тут, продажні хохли, прибалти, та пшеки. Проти імперії зла замало буде.
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История повторяется, варвары с оружием уничтожат цивилизацию . Трамп решил экономить на войнушках, зато сбережет жизни солдат . Но простым и не очень американцам придется ощутить все прелести терроризма за границей их штатов .
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та он у нас вообще открыватель, как плохой штопор - все внутри...
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Путлер сам терорист і сидить у тому ящику.
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Путлер\\\\\\\\\\\\

ти зрівняв солдата з лисим чмом?..... ти хоч знаєш ким Гітлер на фронті був? у нас таких і 1% не набереться серед солдіків.
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ето у нас нато оказывается виновато, шо он сьехал на гнедой кобыле...
при всем моем невысоком мнении как повело себя нато в етой ситуации - но в етом весь доня - хто угодно накосячил, но не он...
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"Трамп подейкує на НАТО у питанні Ірану, якщо стисло", - коректний переклад?
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Сегодня в кремле праздник,ровно 115 лет назад, 9 января 1905 года самодержец Николай расстрелял Майдан в Петербурге.По данным революционера Бонч-Бруевича погибло 4 000 холопов попа Гапона,еще столько же было ранено.Майдан оказался совсем не кровавым Воскресеньем.
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там вот почему моника тудаа рванула
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Поперше загинуло тоді десь в тридцять крат меньше, а подруге піп Гапон вів москвинів просити царя, а Майдан не просив, а вимагав. І не у царя, а у обраного на виборах. А це - Небо і Земля.
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интересно наблюдать за foxnews.
до дониного выступления, все contributors - ща он выступит и всем даст,
ето нельзя оставлять без ответа.
после - over 140 fires still in Australia, harry & megan to "step back" as senior royals...)))
и куда интересно подевались все contributors?

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шо ни говори, а дерьмом после дониного спича отдает - нос затыкай...
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Теперь Ирану это не надо. Ракеты будут запускать или кацапы, или израильтяне под видом иранцев. И первым и вторым выгодно противостояние США - Иран. Кацапам выгодно из-за высоких цен на нефть (в случае конфликта), да и просто покошмарить "пендосов", а израильтянам выгода в том, что есть шанс избавиться от главного врага в союзе с США.
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Трамп зассал дать ответку. Не мужик, а тряпка. Надо было е**от со всей дури и успокоить этих верблюдов окончательно. Я разочарован...
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Эти порождения верблюдов будут мстить постоянно. Кто их успокоит не знаю. Но стоит ожидать по всему миру терактов.
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Эээ, Трамп, только не начинай войну, ибо Аллах - молния башка попадет, савсэм мертвый будешь. Наш Олах нас бережет - мифами кормит и вовну стрижет.
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Рыжий миротворец в шоци?, обещает санкции???
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Їм куратори із московії дали пораду не зупинятися і мочити до тих пір, поки додорожчає до максимуму нафта. А там уже їх самих проблема.
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