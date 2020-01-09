 ЗМІ Іраку повідомляють про новий ракетний обстріл "зеленої зони" Багдада

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ, у "зеленій зоні" Багдада, що особливо охороняється, вибухнули дві або три саморобні ракети, передає Цензор.НЕТ.
Офіційних підтверджень інформації про обстріл поки не надходило.
Нагадаємо, з початку року "зелена зона" неодноразово зазнавала нападів. Вони відбуваються на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.
Посольство України в Іраку рекомендує українцям, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок без крайньої необхідності. Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.
Я уж не говорю, что проституцию рафидиты еще как легализовали - через временные браки. Это звучит дико для любого мусульманина. Но рафидиты - потомки огнепоклонников, а не мусульмане.
Ага, особенно публичные казни гомосексуалистов.
Ролики на эту тему, с мест событий, легко найти в youtube.
Вы там осторожней запоребриком с официальными премированиями за работу баночками вазелина.
не стоит после баяры ?
Особенно иранские селюки, которые жили без сортиров, зато с тухлой водой.
Там был
повальный педикулезпоголовная грамотность, бо тысячелетняя культура.
Об уровне
заболеваемости лишаемкультурного развития иранских селюков еще в 60-х годах прошлого можно прочитать в книге:
"Daughter of Persia" Sattareh Farman Farmaian.
Не благодарите
Золотые унитазы не для простонародья, а для аятолл.
Вирус, который косит физиков-ядерщиков, помешанных на вЯличии, пока наукой точно не определен, но пока лучше держаться от Бушара.
"Так вернее будет"(С)
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."
но чалматые поняли - можна...
тут базы обстреливают ракетами и вместо ответа какое невнятное бормотание - "они сказали послюха с retaliation, послали внятный мессадж и вообще отступают по всем фронтам" - тьфу....
ти зрівняв солдата з лисим чмом?..... ти хоч знаєш ким Гітлер на фронті був? у нас таких і 1% не набереться серед солдіків.
при всем моем невысоком мнении как повело себя нато в етой ситуации - но в етом весь доня - хто угодно накосячил, но не он...
до дониного выступления, все contributors - ща он выступит и всем даст,
ето нельзя оставлять без ответа.
после - over 140 fires still in Australia, harry & megan to "step back" as senior royals...)))
и куда интересно подевались все contributors?