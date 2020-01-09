 Facebook видалятиме "глибокі фейки" з маніпулятивним контентом

Йдеться про створені комп'ютером кліпи, скомпоновані так, щоб видаватися реальними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.
У пресслужбі соцмережі зазначають, що такі відео спотворюють дійсність і є "значною проблемою" для технологічної галузі.
ШІ створює "глибокі фейки" людей - часто політиків або знаменитостей - через об'єднання чи підміну зображень або редагування відео таким чином, щоб воно здавалося реальним.
Facebook заявив, що видалятиме відео, якщо зрозуміє, що вони були відредаговані в спосіб, який не є очевидним для пересічної людини, або якщо глядача ввели в оману, приписуючи людині у відеозаписі слова, яких вони насправді не говорла.
"Є люди, які беруть участь у маніпуляціях ЗМІ з метою ввести в оману", - написала у своєму блозі віцепрезидент управління політики у Facebook Моніка Бікерт.
Достовірність відео перевірятимуть співробітники Facebook і незалежні перевіряльники фактів, факт-чекери.
Нова політика не застосовуватиметься до пародійних чи сатиричних відео.
У вересні минулого року Facebook оголосив, що виділяє 10 млн доларів на вдосконалення технологій виявлення "глибоких фейків".
Інші компанії, такі як Google і Microsoft, також намагаються боротися з "глибокими фейками".
Facebook заявив, що планує співпрацювати з науковцями, урядом і бізнесом, щоб викривати людей, причетних до "глибоких фейків".
Каліфорнійський технологічний гігант додав, що буде продовжувати видаляти всі відео, які містять оголене тіло, відверте насильство і мову ненависті.
А без цензури в ********* світі, як на мене вже ніяк.
Нейронные сети распознают такое за секунды, улавливая незаметные для глаза нюансы, так что все будет автоматизировано.
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
У каждого терафима был владелец. С его помощью он мог повелевать мыслями своих подданных. Технология выглядела просто. Древним оккультным мумиям клали под язык золотую пластину с начертанными на ней магическими символами. Для того чтобы терафим мог воздействовать на простых людей, на шею гражданам вешали таблички с такими же символами. Так, например, поступал царь Вавилона. Через эти таблички в находящегося с ним в контакте человека как бы перетекала воля хозяина терафима. Из истории известно, что чаще всего такими магическими знаками были круги, звезды и треугольники, подобно тем пентаграммам, что совсем недавно висели на груди каждого советского человека в виде октябрятских и пионерских значков, орденов и медалей... Совпадение это или нет, но инициалы Владимира Ильича Ленина - ВИЛ (Баал, или Бел) - это имя одного из вавилонских богов.
Современные ученые обратили внимание и на странное положение рук мумифицированного вождя революции, покоящегося на Красной площади. Так, правая его кисть сжата в кулак, а левая расслаблена, как бы открыта. Историки задались вопросом: является ли это случайностью или несет в себе какой-то тайный смысл? Известно, что последние годы жизни Ленин был частично парализован, у него не двигалась правая сторона тела. Возможно, это и стало причиной того, что его правый кулак так и остался сжат. Однако существует и другая версия: положение рук Владимира Ильича, если сложить их вместе, не что иное, как древний жест силы - мудра «Щит Шамбалы». Его использовали много веков назад для того, чтобы управлять тонкими энергиями. Этот жест придавал человеку здоровья и сил, а также защищал от негативного воздействия чужих мыслей. Кулак будто бы замыкает проходящую через руки энергию и направляет ее к голове. Более того, независимые исследователи тайн мавзолея усмотрели особый смысл в том, что в нем семь ступеней - а это магическое число, символизирующее тайну устройства мира и силу жизни. К тому же главный храм Вавилона тоже был семиступенчатым. Жрецы утверждали, что люди после смерти, пройдя через семь ворот, попадают в подземное царство, окруженное семью стенами. Но как бы то ни было, главная загадка мавзолея заключается в том, для чего он был построен и зачем тщательно охраняется до сих пор. Каким образом члены политбюро в кратчайшие сроки смогли найти архитекторов и разработать именно этот проект здания, а также найти людей, которые изобрели рецепт бальзама для тела вождя. Ведь точные копии мавзолея есть во многих странах мира, начиная от Мексики и заканчивая Китаем. Рецепт бальзамирования всего за три дня изобрел некий профессор Збарский, а помогавший ему во время процедуры профессор Воробьев вскоре умер, унеся тайну с собой в могилу.
Справка
Терафим - религиозный идол, упоминающийся в Библии. У этих статуэток были компактные размеры, и в древности они считались домашними божествами, которые передавались из поколения в поколение. К ним обращались, чтобы узнать будущее и связаться с миром духов. Существовало поверье, что первые терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых во время тайных оккультных обрядов. Терафим покрывали хрустальным или стеклянным куполом. В современном оккультизме терафим - это любой заговоренный предмет, «собиратель» парапсихической энергии, в основе которого лежат мумифицированные останки тела. Изготовить терафим не главное. Его сила возрастает с годами, при помощи специальных обрядов и церемоний, а также поступает от тех, кто ему поклоняется. Зиккурат - культовая башня в 3-7 ярусов в форме усеченных пирамид или параллелепипедов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пологими подъемами. С вавилонского языка «зиккурати» переводится как «труба божественного духа».
Принцип работы оккультного объекта "мавзолей Ленина".
Знакомая каждому россиянину картина - вожди на трибунах Мавзолея и нескончаемый людской поток на огромной площади. Зачем здесь эти мужчины, женщины и дети в ярких одеяниях, с воздушными шарами и транспарантами?
Некоторые думают, что пришли отпраздновать очередную дату коммунистического календаря, другие пришагали через весь город поглазеть на вождей, большинство же прибыло по воле начальства. Однако никто из них и не догадывается, что подлинная цель их визита на Красную площадь - стать жертвой чудовищного техногенного энергетического вампира. Об этом на протяжении десятилетий знали только посвящённые...
Від себе додам, що пам'ятники Членіну по всьому екс-СРСР теж були силовими вузлами цієї системи (цікавий збіг - першими зробили радикальну декомунізацію країни Балтії - і в них краще за всіх вийшло вирватися з-під впливу червоної імперії. А от у нас - лише після Майдану серйозно взялися за розрив зв'язків з московським центром).
Оце фото в статті дуже показове... якщо воно справжнє, то який тут в біса "дефект плівки"...
...снимок из газеты 1935 года имеет странную особенность - фигуры Сталина и некоторых других из стоящих с ним рядом (над нишей) как бы просвечиваются сквозь гранитные блоки трибуны. Что это такое? Дефект плёнки или дефект печати в типографии? Или же энергетика этого места такова, что в некоторых случаях позволяет обычному фотоаппарату снимать подобно рентгеновскому? Скорее всего, именно так.
Ленин всегда с тобой,
....
Ленин в тебе и во мне.
https://www.youtube.com/watch?v=2D0eVnkNsyk
Навіжена прихожанка Московського Патріархату
(она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их надо СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?!
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол ДАВАТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!)
ето становится, шо угодно тока не свободная платформа.
с одной стороны того цукерберга в Сенате нагрели, с другой кацапня давит - они уже собственной тени боятся...
https://mediananny.com/novosti/2334481/#
кроме технологий, еще существуют законы бизнеса, конкуренция не слышали?
А возмущаться начали почему-то именно соево-мокшанские упыри
Ой не спешите, ой не торопитесь. Сатира она всегда сатира.
Автомат и волонтеры определят за 5 секунд!