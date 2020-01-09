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Все про:Facebook (113) фейк (218)

 Facebook видалятиме "глибокі фейки" з маніпулятивним контентом

Компанія Facebook оголосила, що видалятиме зі своєї платформи відео, модифіковані штучним інтелектом (ШІ), відомі як "глибокі фейки".

Йдеться про створені комп'ютером кліпи, скомпоновані так, щоб видаватися реальними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.

У пресслужбі соцмережі зазначають, що такі відео спотворюють дійсність і є "значною проблемою" для технологічної галузі.

ШІ створює "глибокі фейки" людей - часто політиків або знаменитостей - через об'єднання чи підміну зображень або редагування відео таким чином, щоб воно здавалося реальним.

Facebook заявив, що видалятиме відео, якщо зрозуміє, що вони були відредаговані в спосіб, який не є очевидним для пересічної людини, або якщо глядача ввели в оману, приписуючи людині у відеозаписі слова, яких вони насправді не говорла.

"Є люди, які беруть участь у маніпуляціях ЗМІ з метою ввести в оману", - написала у своєму блозі віцепрезидент управління політики у Facebook Моніка Бікерт.

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Достовірність відео перевірятимуть співробітники Facebook і незалежні перевіряльники фактів, факт-чекери.

Нова політика не застосовуватиметься до пародійних чи сатиричних відео.

У вересні минулого року Facebook оголосив, що виділяє 10 млн доларів на вдосконалення технологій виявлення "глибоких фейків".

Інші компанії, такі як Google і Microsoft, також намагаються боротися з "глибокими фейками".

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Facebook заявив, що планує співпрацювати з науковцями, урядом і бізнесом, щоб викривати людей, причетних до "глибоких фейків".

Каліфорнійський технологічний гігант додав, що буде продовжувати видаляти всі відео, які містять оголене тіло, відверте насильство і мову ненависті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168872
 
 
 Топ коментарі
 
Дивитися відео, яке не монтували? З одного боку дійсно існує багато маніпуляцій, а з другого це справжня цензура.
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Одих хрен паРашинские тролли срать будут.
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Я знаю одну страну-фейк ..... там еще Ленин есть ....как молодой и юній актіабрь фперідЕ....
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Дивитися відео, яке не монтували? З одного боку дійсно існує багато маніпуляцій, а з другого це справжня цензура.
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питання хто її проводить. скоріш усього не фейсбук, а самі кацапи.
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Ты плохо понимаешь что такое фейк? Ну хорошо, объясню. Есть настоящее видео с реальными событиями, а есть отредактированное, отфотошопленное и с ненастоящими людьми, которых никогда не было, и с событиями, которых никогда не было. Есть факты, а есть ложь. Уж если ты решил фотожабу сделать, то все знают - это ложь, сатира. ( Прямо как для первоклашки объяснять надо)
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Є новий рівень фейків - діп-фейки. ******* технології дозволяють зробити з будь-кого відео, де він казатиме чи робитиме будь-що. Це серйозна небезпека захисту здорового глузду. Будь-який політик, навіть якщо він справді це казав чи навіть робив, може у будь-який момент сказати, що це діп-фейк. Все виглядає дуже природньо, для звичайного користувача. І рівень цієї природньості росте дуже швидко. Кажуть навіть у майбутньому відрізнити навіть за допомогою тих же технологій стане нереально.
А без цензури в ********* світі, як на мене вже ніяк.
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Є такі технології , які зможуть виявляти на 100% фейкові відео?
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чом би і ні. питання лише у тому, на якому світогляді вони побудовані.
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Можна визначити лише, що був монтаж відео. Але я особисто перевіряв реакцію людей на незмонтоване відео. Результат - ця людина не буде його дивитися, а замовник не заплатить. Визначити, що таке відео є фейком можливо, але треба дуже багато експертної роботи. На Фейсбуку великий об'єм відео, тому все перевірити неможливо.
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Йдеться не про просто монтаж, а правдоподібне редагування відео. Одні шукатимуть ефективні методи детектування, а інші - додаватимуть реалізму системам симуляції. Вічне змагання, як зараз з шифруванням каналів зв'зку... поки обиватель не махне рукою що сприймати за правду в ЗМІ - чи нічого, чи на що йому влада вкаже.
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причем тут монтаж? Загугли дип-фейк. Это не монтаж это чистое фейковое видео.
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ну якщо лівий звук накласти, то це вже монтаж... просто хусейн ляпнув як завжди - по нулям в темі
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классический пример дипфейка https://www.youtube.com/watch?v=_gVTvlTMjV4
Нейронные сети распознают такое за секунды, улавливая незаметные для глаза нюансы, так что все будет автоматизировано.
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нейронные сети делают фейковые видео, нейронки же их и распознают, никакой магии.
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Например, картинки, можно смотреть в информации , оригинальные или отредактированные фотошопом. Наверно и в видео метка есть.
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...фейксбук этот гребанный, прикрыть уже давно нужно или штраф наложить много сот млн. в зелени...моду взяли у пользователей № тел вымогать, под смешным приводом, что кто там, что то пытался в аккаунте вашем делать...как будто наличие №тел. в базе у них, от этого чего там, придуманного недолугой гопотой тамошней, защитит....идет тупой сбор № тел.и последующая продажа их заказчикам... Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 6000...
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хаха, не в ту сторону думаешь. фейсбуку твой телефон до одного места. то спецслужбам он по зарез нужен, чтоб твою личность установить и знать, тьі ли пишешь.
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так, а я о чем пишу)))).....вот и продает прыщавый планктон тамошний, тому, кто попросит и больше заплатит... )))
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так фейсбук вьінужден єто делать или за него єто спецьі делают. вот у меня цензор при залогиненом состоянии и нет дает разньій набор новостей. ))) штази русскохрромоссомньіе кирпичи ложат
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Так заодно й вінду з андроідом прикрити, гугел заборонити. Вони вас не продадуть - не зароблять.
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про этих не знаю, фейк сбук реально и нагло, в какой уже раз за*бал...вчерв только зарегистрировался, ничего не написал даже и через 20 мин. - бан, и давай № тел. еще, кто лазил в аккаунте))))...*****. гребанные...
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отже найбільша вина пейсбука що відкрито збирає дані, а не тихцем тирить як інші сервіси? Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 1972
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...ну и кому от этого легче?...я планктону этому прыщавому, вчера написал все что думаю об этом..но тишина, пох им все ...потом снова инфа всплывет, что десяток млн. номеров ушло к тому, кто просил..цену только не называют Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 7693 ..упыри, за сколько продали базу))) ...
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Одих хрен паРашинские тролли срать будут.
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есть один способ сделать расею цивилизацией ..... нужно всего лиш подарить всем ее обитателям унитазы .... хотя бы б/у
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Не поможет. Они в них водку будут хранить, боярку, незамерзайку, стекломой, а бегать по привычке на улицу. Это веками сложившаяся традиция. Улусы Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 2018
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и как там Овощ прижился со своим золотым унитазом .....палиться парень .... переживаю за него ))))))
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Значит срать ватные тролли будут по маленькому Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 850
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пейсбук- поширювач бацили руськава миру, огидний розсадник кацапських, україноненависницьких фейків про українських фошиздів, про Бандеру-колаборанта тощо
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И как это россия теперь свои мультики с ракетами в сеть запускать будет? ))) печалька)
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Расея теперь и будет выявлять глубокие фейки...
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Я знаю одну страну-фейк ..... там еще Ленин есть ....как молодой и юній актіабрь фперідЕ....
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Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
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В последние годы все больше оккультных исследователей выступают с предположением, что мавзолей Владимира Ленина - это вовсе не простой исторический памятник-гробница, а оккультное сооружение, которое не один десяток лет, словно антенна, воздействует на россиян, а до этого - на все народы СССР. О том, что сама форма мавзолея является точной копией древних зиккуратов - особых ритуальных зданий Древнего Вавилона, - уже говорилось немало. В давние времена подобные здания в форме пирамиды с расположенной в их основании мумией помогали жрецам общаться с параллельными мирами и управлять сознанием подданных. Этот оккультный идол, называемый терафимом, был призван привлекать богатство и власть, а также аккумулировать магическую энергию поклоняющихся ему живых людей. Говоря проще, при помощи такой конструкции знающие люди умели накапливать психическую энергию, а затем направлять ее в нужное русло, используя зиккурат как антенну.
У каждого терафима был владелец. С его помощью он мог повелевать мыслями своих подданных. Технология выглядела просто. Древним оккультным мумиям клали под язык золотую пластину с начертанными на ней магическими символами. Для того чтобы терафим мог воздействовать на простых людей, на шею гражданам вешали таблички с такими же символами. Так, например, поступал царь Вавилона. Через эти таблички в находящегося с ним в контакте человека как бы перетекала воля хозяина терафима. Из истории известно, что чаще всего такими магическими знаками были круги, звезды и треугольники, подобно тем пентаграммам, что совсем недавно висели на груди каждого советского человека в виде октябрятских и пионерских значков, орденов и медалей... Совпадение это или нет, но инициалы Владимира Ильича Ленина - ВИЛ (Баал, или Бел) - это имя одного из вавилонских богов.
Современные ученые обратили внимание и на странное положение рук мумифицированного вождя революции, покоящегося на Красной площади. Так, правая его кисть сжата в кулак, а левая расслаблена, как бы открыта. Историки задались вопросом: является ли это случайностью или несет в себе какой-то тайный смысл? Известно, что последние годы жизни Ленин был частично парализован, у него не двигалась правая сторона тела. Возможно, это и стало причиной того, что его правый кулак так и остался сжат. Однако существует и другая версия: положение рук Владимира Ильича, если сложить их вместе, не что иное, как древний жест силы - мудра «Щит Шамбалы». Его использовали много веков назад для того, чтобы управлять тонкими энергиями. Этот жест придавал человеку здоровья и сил, а также защищал от негативного воздействия чужих мыслей. Кулак будто бы замыкает проходящую через руки энергию и направляет ее к голове. Более того, независимые исследователи тайн мавзолея усмотрели особый смысл в том, что в нем семь ступеней - а это магическое число, символизирующее тайну устройства мира и силу жизни. К тому же главный храм Вавилона тоже был семиступенчатым. Жрецы утверждали, что люди после смерти, пройдя через семь ворот, попадают в подземное царство, окруженное семью стенами. Но как бы то ни было, главная загадка мавзолея заключается в том, для чего он был построен и зачем тщательно охраняется до сих пор. Каким образом члены политбюро в кратчайшие сроки смогли найти архитекторов и разработать именно этот проект здания, а также найти людей, которые изобрели рецепт бальзама для тела вождя. Ведь точные копии мавзолея есть во многих странах мира, начиная от Мексики и заканчивая Китаем. Рецепт бальзамирования всего за три дня изобрел некий профессор Збарский, а помогавший ему во время процедуры профессор Воробьев вскоре умер, унеся тайну с собой в могилу.

Справка

Терафим - религиозный идол, упоминающийся в Библии. У этих статуэток были компактные размеры, и в древности они считались домашними божествами, которые передавались из поколения в поколение. К ним обращались, чтобы узнать будущее и связаться с миром духов. Существовало поверье, что первые терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых во время тайных оккультных обрядов. Терафим покрывали хрустальным или стеклянным куполом. В современном оккультизме терафим - это любой заговоренный предмет, «собиратель» парапсихической энергии, в основе которого лежат мумифицированные останки тела. Изготовить терафим не главное. Его сила возрастает с годами, при помощи специальных обрядов и церемоний, а также поступает от тех, кто ему поклоняется. Зиккурат - культовая башня в 3-7 ярусов в форме усеченных пирамид или параллелепипедов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пологими подъемами. С вавилонского языка «зиккурати» переводится как «труба божественного духа».
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Ось власне суть (хоча Ґамерику автор не відкрив - якщо замислитись, то все дійсно на поверхні... але у статті все чітко розкладено по полицях)
Принцип работы оккультного объекта "мавзолей Ленина".

Знакомая каждому россиянину картина - вожди на трибунах Мавзолея и нескончаемый людской поток на огромной площади. Зачем здесь эти мужчины, женщины и дети в ярких одеяниях, с воздушными шарами и транспарантами?
Некоторые думают, что пришли отпраздновать очередную дату коммунистического календаря, другие пришагали через весь город поглазеть на вождей, большинство же прибыло по воле начальства. Однако никто из них и не догадывается, что подлинная цель их визита на Красную площадь - стать жертвой чудовищного техногенного энергетического вампира. Об этом на протяжении десятилетий знали только посвящённые...
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есть теория что под мумией членина на самом деле хранится тело оскапленного Сета, прорадителя всех аврамических религий, а так же коммунизма. Сам Сет находится астрале и подпитивается эгрегором етих массових человеконенавистнических и кровавих течений. Ну и так далее с культами подитки Сета, что ти описал...
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Щодо конкретно Сета не впевнений... але система енергетичного вампіризму та зомбування в макромасштабах - тут практично немає сумнівів, оккультний пазл складається дуже чітко.
Від себе додам, що пам'ятники Членіну по всьому екс-СРСР теж були силовими вузлами цієї системи (цікавий збіг - першими зробили радикальну декомунізацію країни Балтії - і в них краще за всіх вийшло вирватися з-під впливу червоної імперії. А от у нас - лише після Майдану серйозно взялися за розрив зв'язків з московським центром).
Оце фото в статті дуже показове... якщо воно справжнє, то який тут в біса "дефект плівки"...

...снимок из газеты 1935 года имеет странную особенность - фигуры Сталина и некоторых других из стоящих с ним рядом (над нишей) как бы просвечиваются сквозь гранитные блоки трибуны. Что это такое? Дефект плёнки или дефект печати в типографии? Или же энергетика этого места такова, что в некоторых случаях позволяет обычному фотоаппарату снимать подобно рентгеновскому? Скорее всего, именно так.



Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 7629

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Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой,
....
Ленин в тебе и во мне.
Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 4625
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Ліл, пам'ятаю це відео Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 9132 ось іще згадалося (обережно, небезпечно для моску!)
Навіжена прихожанка Московського Патріархату

(она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их надо СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?!
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол ДАВАТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!)
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мордакнига постепенно отрабатывает назад...
ето становится, шо угодно тока не свободная платформа.
с одной стороны того цукерберга в Сенате нагрели, с другой кацапня давит - они уже собственной тени боятся...
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вони хочуть створити свою крипту і підзабити болт на що там окремим урядам не подобається
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урядам после тотального провала крипт уже насрать на крипты, даже щенятам уже ясно что это мертворожденный продукт для финансовых махинаций на очень локальном поле.
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никто не будет каждое видео в фейсбуке, а вы представляете сколько их там?, проверять на фейковость используя суперсовременные технологии, а значит все на усмотрение модератора, а значит все как всегда...
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если фейсбук уйдет в неподьемные и дорогие технологии - завтра ета компания уйдет в большой дефицит.
кроме технологий, еще существуют законы бизнеса, конкуренция не слышали?
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Ну и пусть фейковые новости уходят в Яндекс. А реальные новости и факты остаются в Фейсбуке.
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мне кажется человечество уже насытилось соцсетями
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чебурнет - от он выход! - ну или вам просто кажется...
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Жидовская (словарный термин) социальная сеть правила которой направлены на уничтожение культурной идентичности народов, в частности европейских, путем распространения пропаганды мультикультурализма, феминизма, защиты прав психически больных и генетически неполноценных членов общества, полной цензурой и запрета на выражение идей подрывающих основы либеральных предрассудков. С моей точки зрения, должна быть запрещена на уровне с фсбшным вк.
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Интересно)
А возмущаться начали почему-то именно соево-мокшанские упыри
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Новая политика не будет применяться к пародийным или сатирическим видео.

Ой не спешите, ой не торопитесь. Сатира она всегда сатира.
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Только лохи пользуются фейсбуком ФСБ.
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то що, тепер не буде відосиків про те, що Порох п'яниця, що вбив свого брата, як обкрадав армію?
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Не волнуйтесь, к сожалению, властьимущие будут и дальше успешно эксплуатировать физический труд и сознание наемных за копейки работников, ФБ этому не помеха.
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Многодневная экспертиза не на 100% определяет дип-фейк.
Автомат и волонтеры определят за 5 секунд! Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом - Цензор.НЕТ 6716
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