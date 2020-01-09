 Facebook видалятиме "глибокі фейки" з маніпулятивним контентом

Йдеться про створені комп'ютером кліпи, скомпоновані так, щоб видаватися реальними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.

У пресслужбі соцмережі зазначають, що такі відео спотворюють дійсність і є "значною проблемою" для технологічної галузі.

ШІ створює "глибокі фейки" людей - часто політиків або знаменитостей - через об'єднання чи підміну зображень або редагування відео таким чином, щоб воно здавалося реальним.

Facebook заявив, що видалятиме відео, якщо зрозуміє, що вони були відредаговані в спосіб, який не є очевидним для пересічної людини, або якщо глядача ввели в оману, приписуючи людині у відеозаписі слова, яких вони насправді не говорла.

"Є люди, які беруть участь у маніпуляціях ЗМІ з метою ввести в оману", - написала у своєму блозі віцепрезидент управління політики у Facebook Моніка Бікерт.

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Достовірність відео перевірятимуть співробітники Facebook і незалежні перевіряльники фактів, факт-чекери.

Нова політика не застосовуватиметься до пародійних чи сатиричних відео.

У вересні минулого року Facebook оголосив, що виділяє 10 млн доларів на вдосконалення технологій виявлення "глибоких фейків".

Інші компанії, такі як Google і Microsoft, також намагаються боротися з "глибокими фейками".

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Facebook заявив, що планує співпрацювати з науковцями, урядом і бізнесом, щоб викривати людей, причетних до "глибоких фейків".

Каліфорнійський технологічний гігант додав, що буде продовжувати видаляти всі відео, які містять оголене тіло, відверте насильство і мову ненависті.