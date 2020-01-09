 У 2019 році закуплено 18 нових пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, ще 29 капітально відремонтовано, - "Укрзалізниця"

Також компанія внесла передоплату за поставку ще 26 вагонів у 2020 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
У повідомленні наголошується, що в нових вагонах використано сучасні матеріали та підвищено рівень комфорту. На вимогу "Укрзалізниці" 70 % обладнання вагона - вітчизняного виробництва, у тому числі системи кондиціювання та вакуумні туалети (ті, що використовувалися раніше, були іноземного виробництва). "Для зручності пасажирів передбачено розетки на рівні верхніх полиць, збільшено кількість розеток у проходах. До того ж у кожному купе відчиняються кватирки, а вода для чаю нагрівається безвідносно руху поїзда і є гарячою вже під час посадки пасажирів", - пише пресслужба.
Нові вагони будуть включені до складу фірмових поїздів.
"Окрім закупівлі нових, "Укрзалізниця" також оновлює парк пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту (КВР), що значно подовжує термін їхньої експлуатації. Так, минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їхньої експлуатації продовжили на 14 років. Загальна сума інвестицій у КВР у 2019 році перевищила 340 млн грн. Із вагонів, що пройшли КВР, торік сформували нічний експрес "Київ - Маріуполь", новий поїзд "Київ - Чернівці", другий склад поїзда "Київ - Запоріжжя - Київ", новий склад поїзда "Київ - Лисичанськ", що дозволило збільшити періодичність його курсування", - інформують в "Укрзалізниці".
Наголошується, що пасажирські вагони купують за кошти компанії. ""Укрзалізниця" не отримує фінансування з державного бюджету для оновлення пасажирського рухомого складу, як це передбачено законом. За результатами 2019 року збитки в пасажирському секторі (загалом у далекому та приміському залізничному сполученнях) можуть перевищити 12 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Новий пасажирський вагон купейного типу виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" призначений для перевезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/год. та може експлуатуватися як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих залізницях. Вагон обладнаний кліматичною системою, двома вакуумними туалетами закритого типу.
Також у вагоні вдосконалена робота системи опалення в автоматичному режимі, передбачена установка додаткових фільтрів у системи опалення та водяного пожежогасіння. Встановлені більш потужні електричні перетворювачі для безперебійної роботи мікрохвильової печі, а також енергозберігаюче освітлення.
Так ето же теперь суперлюкс и можно брать двойной тариф А туалеты по прежнему пускают только когда поезд покинет санитарную зону и проводница откроет дверь чтобы говно вываливать на рельсы только за городом?
но успех просматривается отчетливо.
а вот водитель илларионов и кутько произвели бой тары с учетом интересов..
всі на соємайдан
До речі, про шоблу-
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором рашистская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся эта зелёная шобла, в том числе и шмаркля Янелох-Оманская, которые называют себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами.
Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении.
Вот именно это и выбрали 73%.
Гедеерівські відремонтовані вагони, спальні та купе, до цих пір найкомфортніші, це якщо по суті, муділко.)
отцы строили а сыновья им, выходит не помогали?