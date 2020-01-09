EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  1729  30
Все про:Укрзалізниця (874) вагони (52) Крюківський вагонобудівний завод (2)

 У 2019 році закуплено 18 нових пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, ще 29 капітально відремонтовано, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" в 2019 році прийняла в експлуатацію 18 нових пасажирських вагонів українського виробника: 16 вагонів купейного типу і два - типу СВ.

Також компанія внесла передоплату за поставку ще 26 вагонів у 2020 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

У повідомленні наголошується, що в нових вагонах використано сучасні матеріали та підвищено рівень комфорту. На вимогу "Укрзалізниці" 70 % обладнання вагона - вітчизняного виробництва, у тому числі системи кондиціювання та вакуумні туалети (ті, що використовувалися раніше, були іноземного виробництва). "Для зручності пасажирів передбачено розетки на рівні верхніх полиць, збільшено кількість розеток у проходах. До того ж у кожному купе відчиняються кватирки, а вода для чаю нагрівається безвідносно руху поїзда і є гарячою вже під час посадки пасажирів", - пише пресслужба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ. ФОТО

Нові вагони будуть включені до складу фірмових поїздів.

"Окрім закупівлі нових, "Укрзалізниця" також оновлює парк пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту (КВР), що значно подовжує термін їхньої експлуатації. Так, минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їхньої експлуатації продовжили на 14 років. Загальна сума інвестицій у КВР у 2019 році перевищила 340 млн грн. Із вагонів, що пройшли КВР, торік сформували нічний експрес "Київ - Маріуполь", новий поїзд "Київ - Чернівці", другий склад поїзда "Київ - Запоріжжя - Київ", новий склад поїзда "Київ - Лисичанськ", що дозволило збільшити періодичність його курсування", - інформують в "Укрзалізниці".

Наголошується, що пасажирські вагони купують за кошти компанії. ""Укрзалізниця" не отримує фінансування з державного бюджету для оновлення пасажирського рухомого складу, як це передбачено законом. За результатами 2019 року збитки в пасажирському секторі (загалом у далекому та приміському залізничному сполученнях) можуть перевищити 12 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Новий пасажирський вагон купейного типу виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" призначений для перевезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/год. та може експлуатуватися як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих залізницях. Вагон обладнаний кліматичною системою, двома вакуумними туалетами закритого типу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов

Також у вагоні вдосконалена робота системи опалення в автоматичному режимі, передбачена установка додаткових фільтрів у системи опалення та водяного пожежогасіння. Встановлені більш потужні електричні перетворювачі для безперебійної роботи мікрохвильової печі, а також енергозберігаюче освітлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168871
 
 
 Топ коментарі
 
Аж 18 вагонов. Вот ето перемога мля
 показати весь коментар
 
Куда интереснее, что будет в этом году.
 показати весь коментар
 
Как-то странно слышать о такой мизерной закупке . Помню во время Кирпы отремонтировали все вокзалы капитально , билеты были доступней намного , и тд. Думаю и себя с Данилычем не забывал явно .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Куда интереснее, что будет в этом году.
 показати весь коментар
 
 
Как-то странно слышать о такой мизерной закупке . Помню во время Кирпы отремонтировали все вокзалы капитально , билеты были доступней намного , и тд. Думаю и себя с Данилычем не забывал явно .
 показати весь коментар
 
 
а сколько своровали и отмыли денег при кирпе? недаром он типа застрелился
 показати весь коментар
 
А тепер порівняйте швидкість, комфорт, технічні характеристики... європейської, японської залізниці з українською.
 показати весь коментар
 
 
в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и горячая уже при посадке пассажиров

Так ето же теперь суперлюкс и можно брать двойной тариф А туалеты по прежнему пускают только когда поезд покинет санитарную зону и проводница откроет дверь чтобы говно вываливать на рельсы только за городом?
 показати весь коментар
 
 
Вагон оборудован климатической системой, двумя вакуумными туалетами закрытого типа. Источник: https://censor.net.ua/n3168871 Не ссы, ссы в любое время))).
 показати весь коментар
 
 
курам на смех. на днях смотрел видео поезд москва семфирополь.есть с чем сравнить
 показати весь коментар
 
 
мастурбируешь на эрефию? Посмотри видео поезд Нижний Тагил - Урюпинск. А ещё лучше ехай туда на пмж - там и бояра на каждом углу и ваще лучче жисть.
 показати весь коментар
 
 
18 вагонів - о, це так багато, що аж на цілий гіперлуп набереться. А скільки вагонів ще можна купити, якщо топ-менеджерам зробити нормальну заробітну платню, а не діючу тепер космічного рівня...
 показати весь коментар
 
 
18 вагонов, ето же целый неполный состав...
но успех просматривается отчетливо.
 показати весь коментар
 
 
зеленые рапорты....

а вот водитель илларионов и кутько произвели бой тары с учетом интересов..
 показати весь коментар
 
 
Такими темпами через півтори тисячі років зелена шобла таки обновить парк пасажирських вагонів.

До речі, про шоблу-

Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором рашистская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся эта зелёная шобла, в том числе и шмаркля Янелох-Оманская, которые называют себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами.
Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении.

Вот именно это и выбрали 73%.
 показати весь коментар
 
у тебя последние пол года текст из методички не меняется, тока дата бегства украинского Президента деликатно исчезла из твоих кацапских высеров
 показати весь коментар
 
підаРашка-муділко, в останні півроку в Україні нема Президента та головнокомандуючого, є лише ********** та гівнокомадуючий Моніка Янелох-Оманська.
 показати весь коментар
 
взагалі то за такі слова можна і загриміти на пару років туди, де з тебе зроблять пітуха опущенного
 показати весь коментар
 
пітухі всі на твоїй раші-паРаші, москале.) в Україні ніяких "пітухів" немає, не було і не буде.
 показати весь коментар
 
Синій колір та освітлення неприємні. Потрібно все робити в пастельних тонах, в коричневих, бордових, як в старих гедеерівських вагонах, набагато приємніше та комфортніше, освітлення потрібно робити м'яким, теплим.
 показати весь коментар
 
тобі яке діло? вагони для худоби поки не плагують оновлювати
 показати весь коментар
 
тобі яка справа... вчи мову, москале.

Гедеерівські відремонтовані вагони, спальні та купе, до цих пір найкомфортніші, це якщо по суті, муділко.)
 показати весь коментар
 
Пишатись поки що нічим. Тому як, коли стикаєшся з НАШИМ товаром, то стає больно і соромно за те, що ми зі своїм потенціалом іноді робимо гірше, чим ордостан.
 показати весь коментар
 
 
да потому что у руля балбесы, я не о правительсве, я о директорах заводов. в чернигове есть завод заз, занимает территорию маленького городка, тысячи рабочих. они очень радовались что за год выпустили 4 тролейбуса, и то практический все комплектующие из китая и белорусии))) вот это размах
 показати весь коментар
 
 
у нас такое же орлдо, только об этом не принято говорить
 показати весь коментар
 
 
произошла закупка века))) фирмас многомиллиардным оборотом закупает АЖ 18 вагонов, целый 1 состав на 40 млн человек))) лет через 500 догоним показатели 1991го года
 показати весь коментар
 
 
а шо єто за вагоны такие "отечественного производства"?
отцы строили а сыновья им, выходит не помогали?
 показати весь коментар
 
Вместо стрелочных переводов Дубневичей надо закупать ТЫСЯЧИ вагонов( и для перевозки пассажиров и для перевозки грузов). Позорники и "откатчики".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору