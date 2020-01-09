 Розслідування провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані доручено слідчим Нацполіції, - МВС

Про це йдеться в поясненні директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, опублікованому на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. У зв’язку із тим, що борт належить Україні, а серед пасажирів були громадяни України, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України", - сказав Артем Шевченко.

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Правоохоронні органи України можуть це робити у нормах ч.2 ст. 4 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні".

Такі ж кримінальні провадження можуть розпочати і в інших країнах, чиї громадяни загинули.

У повідомленні наголошується, що це робиться для того, аби, окрім проведення слідчих дій, на законних підставах зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації загиблих. А потім легально долучити їх до міжнародного слідства.

Окрім цього, українська сторона перевірятиме, чи не були порушені норм безпеки на борту літака. У разі, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків літака.

До урядової групи увійшли слідчі Національної поліції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).

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"Робота українських слідчих НПУ та експертів може полягати у такому:

На території Ірану:

Безпосереднє залучення наших спеціалістів (криміналістів, біологів-генетиків, судово-медичних експертів) до проведення процесуальних дій з метою отримання речових доказів з можливим (за необхідності) подальшим їх дослідженням на території України.

Консультативна місія щодо проведення огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень, обмін генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) з метою проведення подальшої ідентифікації.

На території України:

Проведення слідчих дій щодо перевірки технічних характеристик борта, процедури закупівлі та сервісного обслуговування, стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів, а також інші слідчі дії, призначені процесуальним керівником.

Організація відбору біологічних зразків у близьких родичів (батько, мати, діти, рідні брати та сестри) та встановлення їх генетичних ознак для подальшого порівняльного дослідження з метою ідентифікації. Порівняльне дослідження може бути проведено як у лабораторіях України так і Ірану.

Інформація щодо генетичних ознак близьких родичів може бути передана у електронному вигляді та міжнародному форматі компетентним органам, які будуть розслідувати трагедію", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.