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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) МВС (1226) Нацполіція (8781) МАУ (60) Шевченко Артем (142)

 Розслідування провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані доручено слідчим Нацполіції, - МВС

Причини трагедії встановлює іранська сторона із залученням, у разі погодження, правоохоронних підрозділів і компетентних органів країн реєстрації повітряного судна і розробника повітряного судна.

Про це йдеться в поясненні директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, опублікованому на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. У зв’язку із тим, що борт належить Україні, а серед пасажирів були громадяни України, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України", - сказав Артем Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До групи, яка вилетіла в Тегеран, увійшли фахівці високого рівня, результати їхньої роботи будуть дуже якісними, - секретар РНБО Данілов

Правоохоронні органи України можуть це робити у нормах ч.2 ст. 4 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні".

Такі ж кримінальні провадження можуть розпочати і в інших країнах, чиї громадяни загинули.

У повідомленні наголошується, що це робиться для того, аби, окрім проведення слідчих дій, на законних підставах зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації загиблих. А потім легально долучити їх до міжнародного слідства.

Окрім цього, українська сторона перевірятиме, чи не були порушені норм безпеки на борту літака. У разі, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків літака.

До урядової групи увійшли слідчі Національної поліції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).

Також дивіться: Літак з українськими фахівцями вилетів до Ірану, - Офіс президента. ФОТО

"Робота українських слідчих НПУ та експертів може полягати у такому:

На території Ірану:

  • Безпосереднє залучення наших спеціалістів (криміналістів, біологів-генетиків, судово-медичних експертів) до проведення процесуальних дій з метою отримання речових доказів з можливим (за необхідності) подальшим їх дослідженням на території України.
  • Консультативна місія щодо проведення огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень, обмін генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) з метою проведення подальшої ідентифікації.

На території України:

  • Проведення слідчих дій щодо перевірки технічних характеристик борта, процедури закупівлі та сервісного обслуговування, стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів, а також інші слідчі дії, призначені процесуальним керівником.
  • Організація відбору біологічних зразків у близьких родичів (батько, мати, діти, рідні брати та сестри) та встановлення їх генетичних ознак для подальшого порівняльного дослідження з метою ідентифікації. Порівняльне дослідження може бути проведено як у лабораторіях України так і Ірану.

Інформація щодо генетичних ознак близьких родичів може бути передана у електронному вигляді та міжнародному форматі компетентним органам, які будуть розслідувати трагедію", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Акція пам'яті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту "Бориспіль". ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168870
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков уже спец по авиакатастрофам?
Подсуетился и сам себе поручил?
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"В ИРАНЕ 9 ЯНВАРЯ ОБЪЯВИЛИ ДНЕМ ТРАУРА! Иранские власти объединили траурные мероприятия по жертвам авиакатастрофы самолета МАУ и давки на на похоронах генерала Касема Сулеймани."

А в Украине всем похер. Один в омане (в москве) загорает, другой катается на лыжах во Франции...
Жах...
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втретє все спочатку

Elvis 8 Січня, 2020 at 22:57

Начинается история с польсикм бортом - 2 и опять карлик хихикает, чья ракета или взрывчатка и поразила украинский лайнер / при любых раскладах военно-технический союз мордора и Ирана установленный факт.
При всем этом мордору и китайским братьям не удалось столкнуть США и Иран в открытую войну с большим театром военных действий от Синая до Пакистана. Трамп повел себя иезуитски но очень расчетливо и верно, что б там кто ни говорил. Задача - кончить бородатых дервишей руками самих же персов. Выйдет ли - неизвестно.
Что касается Украины, то тут все намного печальней, руководство страны то ли в Омане, то ли в масквабаде, летает по миру на неизвестных самолетах и с непонятным финансированием и разными версиями причин этих всех перемещений. По катастрофе идут самые дурацкие команды и мероприятия. Но требования по выдаче обломков и тел не озвучено, а с позицией невозврата черных ящиков и вовсе беда, невзирая на суровые авиационные правила.
В Украине даже траур не обьявлен, хотя персы такой траур уже обьявили.
С этим всем придется что-то делать, тем более дело по АТОвцах разваливается уже по взрослому и задание козломордых на дискредитацию армии и волонтеров можно обратить обраткой в свою пользу.
Главное в этот раз уже никого не выпускать, ничего и никого не забыть.
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Президент шляется не пойми куда, не пойми с кем, не пойми на чем и главное...... зачем, ему пока некогда - подождите пока руки до государственных дел дойдут. Фотосессия у него с бедуинами, не приставайте к нему с самолётами.
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Да с бедуинами то ладно, кого волнует?
Разве кто был против встреч "бубочки" с оманскими "хоттабычами"?
Особенно принимая во внимание, что оманские "хоттабычи" сами денег не дают, а только берут на хранение.
Даже если бы "бубочка" ушел навеки скитаться в пустыне Сахара с бедуинами - никто бы и не вздрогнул.
Проблема то в том, что "бубочка" полетел в Москву подписывать капитуляцию.
Но, как и с оманскими хоттабычами, Квартал недоработал: подпись "бубочки" под актом капитуляции ровным счетом ничего не значит, все будет решать армия.
И потому пожелаем "бубочке" не забывать про план "Б" - исследовать жилой фонд Ростова на предмет наличия в квартирах роялей.
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В кварталі ніякого трауру не може бути. Ну хіба що відмочуть хохму що Боїнг був тяжелєє воздуха.
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Когда будет бежать жирный Сивоха, просто поставьте на его пути стол с несколькими халявными пиццами - это его 100% задержит и жирный сепар не улизнет от справедливого но сурового истинно украинского к тому моменту суда.
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Нет, но отавайтесь на телефоне. Вам позвонят!
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полетел на рояле играть с шаурмой в зубах.
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Якийсь GLEX, що вилетів з Омана, зараз летить через Туреччину у напрямку Києва. Якщо до Києва то буде десь о 3-ій годині.
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Версія теракту зразу аваковськими псами відкинута, як бачимо,винуваті стюардеси ,мабуть.
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Акт капитуляции он подписал, теперь пробует афганский героин.
После отмены регулярных рейсов бениной компании МАУ в Тегеран, с иранского герыча приходится переходить на афганский.
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"В ИРАНЕ 9 ЯНВАРЯ ОБЪЯВИЛИ ДНЕМ ТРАУРА! Иранские власти объединили траурные мероприятия по жертвам авиакатастрофы самолета МАУ и давки на на похоронах генерала Касема Сулеймани."

А в Украине всем похер. Один в омане (в москве) загорает, другой катается на лыжах во Франции...
Жах...
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Насчёт меткости и умений иранских ракетчиков: напомню, что 17.08.2010 г. они используя ЗРК 9К331 «Тор-М1» сбили в районе Бушерской АЭС собственный истребитель F-4 «Phantom», который по неизвестным причинам вошёл в 20-км запретную зону вокруг АЭС.
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Это говорит о том, что они четко выполняют поставленные задачи.
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так точно говорят и Иранские Знакомые муслики!...типа нашли возле места крушения Боинга остатки ракеты от системы ТОР!.....но это пока не официально.
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Иранские шахты богаче донбасских, там и ядерный фугас можно найти, а не только ракету.
завалялись.
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Борт не принадлежит Украине, он всего лишь имеет украинскую регистрацию и находится с лизинге.
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Аваков уже спец по авиакатастрофам?
Подсуетился и сам себе поручил?
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Там главный спец - это Беня. А Авакову главное писать уметь.
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Ось тут ви написали суть, бо у Авакова нема спеціалістів такого рівня. Можна довіряти висновкам лише авторитетним спеціалістам-експертам із авіаційних катастроф.
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Вы там проверьте, а не дубель ли прилетел из Москвы вместо "бубочки".
А то мышебратья показывали замену "бубочке", пассажира в ихнем метро.
Те ли у "бубочки" ушки, носик, ротик, походка и подбор слов.
Запоребриком много кудесников, а ЗЕбилам все равно, оно до сих не отличают "бубочки" от сериала с Голобородькой.
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Stes Sava

Да я сам охреневаю. То підслідність та компетенція СБ України. За межами Держави МВС не мають права працювати (протирічить "Закону об МВС"). Варіант єдиний - слідчо оперативна група, де співробітники НДЕКЦ будуть виконувати свою роботу.
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Тогда все понятно. Они за 6 лет так и не расследовали отчего погибли сотни людей в центре Киева в 2014 году. А про самолет вообще напишут что он был тяжелее воздуха.
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Это теперь что кроме как у МВД больше ни у кого нет следственных функций ?
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На одному знімку можна побачити отвори в металі, які могли утворитися внаслідок пробиття уламками від вибуху якогось снаряду чи ракети. Я такі самі постійно рихтував молотком після кожного обстрілу росіян на своєму медичному "уазіку" влітку 2014 під Луганськом.
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Судя по "расследованию" убийства Шеремета это будет ЭПИК-ФЭЙЛ!!!
Еще каких-то добробатов найдут на "козлов отпущения"?
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Инопланетян.
Скажут, что летающая тарелка.
По походке определят.
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СБУ некогда так как Баканов в Крушавеле.
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Вова, Бакланов там,Рюкзаков в Италии, Богдан, говорят, в Швейцарии, ЗЕ вообще в улете, кто страной керует?
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Разумков на хозяйстве.
Он "спичку короткую вытянул, когда решали в Квартале, кто за всех будет сидеть.
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Це ті самі слідчи, що у справі Шеремета працюватимуть? Літак сам собі впав , чи якась балерина або перукар винні?
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Представляю это "расследование":
"Самолёт сбила бывшая волонтерка, воспитательница детского сада, для дестабилизации политической ситуации в Гондурасе. Доказательством будет футболка с принтом " Барселона", видео походки и детской пластмасовой моделькой ЗРК "катюша".
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РИА: "8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли.
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."
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Прочитал. С английским у меня норм (классический). Ніфига віставлять возраст и какие они обалденніе парни. Особенно "прибил" Сагеди. 30 летний терр.
Я не ругаюсь. Если что .... то извини.
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А нацполіції сказали - який треба висновок? Вони зроблять будь який, вони вміють
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И ни одного комментатора, одни только тролльные у.б.и
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