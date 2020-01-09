 Розслідування провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані доручено слідчим Нацполіції, - МВС

Про це йдеться в поясненні директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, опублікованому на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. У зв’язку із тим, що борт належить Україні, а серед пасажирів були громадяни України, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України", - сказав Артем Шевченко.
Правоохоронні органи України можуть це робити у нормах ч.2 ст. 4 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні".
Такі ж кримінальні провадження можуть розпочати і в інших країнах, чиї громадяни загинули.
У повідомленні наголошується, що це робиться для того, аби, окрім проведення слідчих дій, на законних підставах зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації загиблих. А потім легально долучити їх до міжнародного слідства.
Окрім цього, українська сторона перевірятиме, чи не були порушені норм безпеки на борту літака. У разі, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків літака.
До урядової групи увійшли слідчі Національної поліції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).
"Робота українських слідчих НПУ та експертів може полягати у такому:
На території Ірану:
- Безпосереднє залучення наших спеціалістів (криміналістів, біологів-генетиків, судово-медичних експертів) до проведення процесуальних дій з метою отримання речових доказів з можливим (за необхідності) подальшим їх дослідженням на території України.
- Консультативна місія щодо проведення огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень, обмін генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) з метою проведення подальшої ідентифікації.
На території України:
- Проведення слідчих дій щодо перевірки технічних характеристик борта, процедури закупівлі та сервісного обслуговування, стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів, а також інші слідчі дії, призначені процесуальним керівником.
- Організація відбору біологічних зразків у близьких родичів (батько, мати, діти, рідні брати та сестри) та встановлення їх генетичних ознак для подальшого порівняльного дослідження з метою ідентифікації. Порівняльне дослідження може бути проведено як у лабораторіях України так і Ірану.
Інформація щодо генетичних ознак близьких родичів може бути передана у електронному вигляді та міжнародному форматі компетентним органам, які будуть розслідувати трагедію", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
Elvis 8 Січня, 2020 at 22:57
Начинается история с польсикм бортом - 2 и опять карлик хихикает, чья ракета или взрывчатка и поразила украинский лайнер / при любых раскладах военно-технический союз мордора и Ирана установленный факт.
При всем этом мордору и китайским братьям не удалось столкнуть США и Иран в открытую войну с большим театром военных действий от Синая до Пакистана. Трамп повел себя иезуитски но очень расчетливо и верно, что б там кто ни говорил. Задача - кончить бородатых дервишей руками самих же персов. Выйдет ли - неизвестно.
Что касается Украины, то тут все намного печальней, руководство страны то ли в Омане, то ли в масквабаде, летает по миру на неизвестных самолетах и с непонятным финансированием и разными версиями причин этих всех перемещений. По катастрофе идут самые дурацкие команды и мероприятия. Но требования по выдаче обломков и тел не озвучено, а с позицией невозврата черных ящиков и вовсе беда, невзирая на суровые авиационные правила.
В Украине даже траур не обьявлен, хотя персы такой траур уже обьявили.
С этим всем придется что-то делать, тем более дело по АТОвцах разваливается уже по взрослому и задание козломордых на дискредитацию армии и волонтеров можно обратить обраткой в свою пользу.
Главное в этот раз уже никого не выпускать, ничего и никого не забыть.
Разве кто был против встреч "бубочки" с оманскими "хоттабычами"?
Особенно принимая во внимание, что оманские "хоттабычи" сами денег не дают, а только берут на хранение.
Даже если бы "бубочка" ушел навеки скитаться в пустыне Сахара с бедуинами - никто бы и не вздрогнул.
Проблема то в том, что "бубочка" полетел в Москву подписывать капитуляцию.
Но, как и с оманскими хоттабычами, Квартал недоработал: подпись "бубочки" под актом капитуляции ровным счетом ничего не значит, все будет решать армия.
И потому пожелаем "бубочке" не забывать про план "Б" - исследовать жилой фонд Ростова на предмет наличия в квартирах роялей.
После отмены регулярных рейсов бениной компании МАУ в Тегеран, с иранского герыча приходится переходить на афганский.
А в Украине всем похер. Один в омане (в москве) загорает, другой катается на лыжах во Франции...
Жах...
завалялись.
Подсуетился и сам себе поручил?
А то мышебратья показывали замену "бубочке", пассажира в ихнем метро.
Те ли у "бубочки" ушки, носик, ротик, походка и подбор слов.
Запоребриком много кудесников, а ЗЕбилам все равно, оно до сих не отличают "бубочки" от сериала с Голобородькой.
Да я сам охреневаю. То підслідність та компетенція СБ України. За межами Держави МВС не мають права працювати (протирічить "Закону об МВС"). Варіант єдиний - слідчо оперативна група, де співробітники НДЕКЦ будуть виконувати свою роботу.
Еще каких-то добробатов найдут на "козлов отпущения"?
Скажут, что летающая тарелка.
По походке определят.
Он "спичку короткую вытянул, когда решали в Квартале, кто за всех будет сидеть.
"Самолёт сбила бывшая волонтерка, воспитательница детского сада, для дестабилизации политической ситуации в Гондурасе. Доказательством будет футболка с принтом " Барселона", видео походки и детской пластмасовой моделькой ЗРК "катюша".
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."
Я не ругаюсь. Если что .... то извини.