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Все про:Зеленський (4072) Коломойський (498) ЗМІ (682)

 Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post

Українська економіка зростає, збільшується експорт, падає інфляція, гривня зміцнюється.

Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним", пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.

Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.

Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.

До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.

"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.

Також читайте: Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Автор також вказує на газову угоду, за якою Росія має виплатити Україні 7 мільярдів доларів за транзит за наступні п'ять років.

"Минулого тижня, українське телебачення було сповнене зустрічей зі сльозами на очах, коли військовополонені, яких тримала Росія та її представники у східній Україні, повернулися додому після років за ґратами", - додає Діл.

Вперше з 2005 року більшість українців вірить, що країна рухається у правильному напрямку, пише журналіст, і додає, що 62% довіряють президенту.

Експерт Андерс Аслунд каже: "Путін ненавидів Порошенка через його корумпованість. У Зеленському він цього не бачить".

Зеленський не є слабким противником Кремля, додає Джексон Діл.

На Нормандському саміті він впевнено старався "захистити червоні лінії", за словами аналітика Владіміра Сокора: "Зеленський заспокоїв навіть найсерйозніших критиків".

Досі залишається питання, чи буде Зеленський незалежним від Ігоря Коломойського, додає Діл. Однак він цитує експерта Девіда Кремера, який каже, що Зеленський тримає Коломойського "на відстані".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168867
 
   
 Топ коментарі
 
Вот до этого момента дочитал: "Украинская экономика стремительно растет, пишет автор" Источник: https://censor.net.ua/n3168867
Далее- стало аж страшно. Тут со всей Украины посетители. Ответственно заявляю: в Мариуполе если что-то и растёт, то это количество ДТП. Остальное- хреново дело. Можэ кто-то подскажет- в какой сфере у нас "стремительно растёт"(С)???
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Знаєте, що таке "країна в турборежимі"?
Це коли: Президент - в Омані,
Прем'єр-міністр - в Абу-Дабі,
Голова Парламенту - в Лозанні,
Міністр оборони - в Підмосков'ї у тьощі на блінах,
Голова безпеки - на Куршавелі,
Секретар РНБО - у запої,
а країна... країна в пиzді, само собою!
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Учитывая, что бюджет за декабрь выполнили на 70% при двузначном падении промпроизводства, то растет только маразм у зебилов.
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Не вірю тобі, бо ти написав трактат про реакцію свиней. Якщо ти кроликовод і пишеш про свиней, то ти взявся не за свою справу. Думай те і не паліться.
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Алі, спостерігаючи за поведінкою підсвинків в мережі, вже дуже багато людей можуть себе вважати своновєдами.
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Усі спостерігають, але лише упороті впевнено пишуть такі висновки не розуміючи відсутність своєї кваліфікації. Тому пропоную вам мовчати.
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Хіба Зеленський займався розмноженням свиней? - він їх розвів.
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похоже наш "харант" развёл всю Украину...причём конкретно...я вас правильно понял...?!!! Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6543
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?????????????????
Літак проросійського політика Віктора Медведчука з Києва долетів в Маскат, столиця Омана, де перебував останні дні президент України Володимир Зеленський. После цею літак вілетів до Москви.
Таку інформацію сегодня ширше українські ЗМІ.
"Президент України з Оману буде повертатіся на літаку, что Належить олігарху Віктору Медведчуку. Таку інформацію в течение дня пошірюють українські ЗМІ та Telegram-канали. Власне, журналіст Андрій Лучків, проаналізувавші дані сервісу, Який відстежує пересування літаків, пише, что реактивний літак бізнес- класу Gulfstream, что может належати куму президента России 7 січня прібув Із Києва до столиці Оману, Маскат, а вже сьогодні відбув назад. кроме цього, у соцмережах пошірюють скріншот фіксації Вільота того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". аші журналісти зв'язана з прес-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель около 15:00. За ее словами, борт з президентом ще в повітрі. Втім, звідки, як самє и куди прямує цею літак - не уточнила. На цею годину офіційної информации, что президент перебуває на українській землі,
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Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. / Сторонникам вора Коломойского с кодланом слуг есть на кого сослаться- на честного и некоррумпированного Путина/26 января 2016. Минфин США: состояние Путина - $40 млрд. Ведомство обвинило Путина в коррупции и в том, что он обогащает своих друзей/ Состояние Путина $200 миллиардов. MarketWatch. Пятница, 24 Февраль 2017/ Реальная сумма состояния президента России Владимира Путина оценивается в 250 миллиардов долларов. Об этом заявил сотрудник Института системного анализа РАН.
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На огромном расстоянии поцелуя или все-таки не так далеко?
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и сколько журналист аналога газеты "Правда", Washington Post, Джексон Дил, получил за за этот позорный пиар для пацанчика?
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коломойский это не кондитер
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Эксперт Андерс Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность.

Ахах вот этот перл вообще порадовал. Т.е ***** ненавидил Порошенко из за корумпированости))А совсем не потому что Петя оказывал реально сопротивление сепарской швали *****вской)) Идиот по моему в паралельной реальности живёт. Почему тогда ***** не ненавидит своих ротенбергов и дерипасок??
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Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала? Это только у нее реальный рост потребительских цен и инфляция могут в разных плоскостях лежать. И какое отношение имеет Зе к повышению зарплаты, которое было в январе прошлого года вообще непонятно. Почему взят период в 1 год, а не со времени начала каденции? Не говоря уже про то, что весь год страна жила по бюджету,, заложенному прошлой властью.
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А ще там нема точних розрахунків з цінами, зарплатами... Тобто це заказуха, а не аналітика.
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Кстати, предыдущим правительством в плане было заложено повышение минималки с 1 января этого года еще на 13 процентов. Нынешние даже не вспоминают об этом.
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Я пам'ятаю про заплановане підвищення. Але існує термін "реальна зарплата", тобто не курс до долара, а її купівельна спроможність. Так от я реально купую продукти, заробляю гроші... і стверджую, що за період правління Зе реальна зарплата зменшилася. Особливо неприємні ціни на продукти харчування.
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Да об этом я уже молчу, Но они даже запланированное по ходу выполнять не намерены. А цены на продукты действительно за год подскочили существенно.
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Irada

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 9358 Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала?

Теж виникло таке враження. Хоча і крім неї є "творці"... Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6611
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Это край...... тут даже не поможет психиатр.
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Irada Это край...... тут даже не поможет психиатр.

Ось ще одна шанувальниця... Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8387

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6511
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Поросяку корумповану взули,як печерицю.
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Некошерно Коломойського називати поросякою...
Втім я з вами згоден.
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індоктрінірованная тєлєящіком публіка
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Це діагноз для мого родича - лікаря психіатра.
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Перділи гусенята... Це повний абзац. З крапкою.
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що ж ви робите, на шмаття серце рвете "голуб зелений, лети" Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5501
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Одразу згадується мацковська (точніше, митіщинська) юна поетеса Світлана Кутузова-Желтова...

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7597
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Тим часом знайшлося ДНО бавовняної мишобратерської поезії.

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1044
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Це справжнє дно. Тут є всі ключові слова, по яким ми вираховуємо кацапів.
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посмотри ток-шоу "Ехо України" від 8 січня 2020 року, Оксана Забужко відповіла на твоє питання. 1:02:28.
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по моему нашему президенту пора пол менять. так ужу все грехи сотворил Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4922
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пол киевский на ростовский? да, пора.
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громада...! а это действительно про Украину пишут...?! -"Украинская экономика растет, увеличивается экспорт, падает инфляция, гривна укрепляется.Источник: https://censor.net.ua/n3168867 Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1155
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То ли автор обкурился, то ли заказчики статьи.Помниться об арбузове тоже писали в проплаченной колонке как об успешном банкире. "Лица" вроде новые, а методы рыговские
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Так зараз при владі перефарбовані риги, але ця фарба виявилася нестійкою і під нею ми бачимо ригівські мордяки.
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а при петру рыг был президентом. Там и красится не нужно было.
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Нові, старі ригівські лиця. Всі вони працювали коло Азарова: Богдан, Гончарук, Рябошапка, Пристайко.
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придет Шарий в парламент, рьіги будут нервно курить в стронке.
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Не встигнеш, бо на той час вже посиплеться фінансова зепіраміда і ти будеш говорити, що за Зе не голосував🤗
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Дыру в бюджете в 50 лярдов которые ЗЕбилы проели всего за пол года я тоже вижу ЗЕбил Жмен Злой . Так что не по 150, а по 1000 будет бакс при твоих ЗЕкловунах
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Нацбанк Украины видимо не читал соевую московскую методичку, поэтому заявил о рекордных золото-валютных запасах, а по 150 УЖЕ БЫЛО , судя по твоим прогнозам, не провидец ты ни разу, киздун тупорылый...
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Ти головне не звертай уваги на борги під 18%.🐸
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Врёшь ЗЕбил, тут не все ЗЕбилы это бабки которые Рашка перевела ЗЕкловуну за слив Украины, те самые 3 лярда якобы за газ. Сейчас попилят, а ты будешь сапоги вылизывать квартальным шутам)))
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Виборчий кодекс прийняв Парубій! а від зняття недоторконості тобі стало краще жити? піди подай в суд на депутата!
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серьезно бот ??? у нас же выборы последние были без мажоритарки ?? правда ?? ты ж пиши всю правду, шо воры рошеновские "отменили" мажоритарку аж 28-м, а Зе их вранье поправил, и она отменена УЖЕ
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Петушарій ходуном ходить-шо тваріца.
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Янелох Оманський наклав вето ! ось тобі правда ! недоторканість депутату потрібна для виконання роботи ,як хірургу білий халат! в мажорітарці теж не бачу зла , а голосувати можуть не всі ,наприклад ті хто не володіє мовою , бо демократія це не право кожного дурня голосувати -Сократ
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- Кто вы? - Мы четыре всадника апокалипсиса: Война, Голод, Чума, Смерть. - А что за урод с вами? - Это Бубочка, величайший лидер мира Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1283
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Стаття WP наскрізь смердить махровою каломойщиною: в той час коли країна переживає ненайприємніші події, в тому числі пов'язані з погіршенням відносин з самими штатами, та терпить продажних і брехливих кретинів при владі, автор сцить в очі американському піплу за методом ЗЄшмарклі що в Україні все гаразд. Ця стаття скоріше розрахована на тупий ЗЄлохторат шмарклі, котрий вірить що в штатах непідкупні є журнашлюхи. Ловіть «божу росу з Америки», придурки.
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Это кто проплатил такую хрень? Это, что я только что прочитала? Это шутка?
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Хватит спамить одно и тоже, сепарок ЗЕбильный
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Эксперт Андерс Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. В Зеленском он этого не видит".Источник: https://censor.net.ua/n3168867
То есть по понятиям этого проплаченного журналиста, путин, который аннексировал Крым, развязал войну на Донбассе, поставляет оружие, наемников, сбил МН 17, убивает украинцев - получается ЖЕЛАЕТ ДОБРА УКРАИНЕ??? Порошенко он не навидит за коррупцию? Такого проплаченного бреда, даже кисель тв недодумался наговорить!!
Где автор этого *шедеврального опуса*? Он в фейсбуке есть? Где он есть?
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Где этот Джексон Дил? Он есть в фейсбуке?
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Зеленский Коломойскому подчиняется! За время выборов Зе летал к Коломойскому 13 раз в Женеву и Израиль! Богдан - это человек приставленный к Зеленскому, чтобы тот и пернуть без ведома Коломойского не посмел! СХЕМЫ сняли встречу Богдана с Коломойским в ресторане на днях! Это статья наглядная и которая вообще не видит всех под коверных игр! Коломойский сам сказал, что будет пытаться не встречаться лично с Зе, чтобы людей не возмущало это, а по факту каждому Украинцу очевидно, что Зе - это подчиненный Коломоскому полностью и целиком!
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Почему каждому видно? 73% вообще кроме Скотов по Г+Г ничего не видят..да и по сути не хотят видеть.. "мы вне политики, мы за Зеленскава" лозунг этого малорсского сброда
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И кто после этого на барыгу посмотрит без презрения.Разве что соевая гнида.
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Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
Также стало известно, у государства, где находится Президент Зеленский с официальным визитом, нет даже дипломатического представительства в Украине.
Так на сайте МИД указано, что адрес посольства султаната в Украине - Старомонетний пер, 14 в Москве. По этому адресу расположено посольство Омана в России.
Кроме того, не обозначено и руководящее лицо, занимающееся вопросами Украины - эта графа пуста. Также отсутствует какая-либо информация о двусторонних соглашениях между Украиной и Оманом.
https://rubryka.com/2020/01/07/oman-ne-maye-posolstva-v-********-jogo-funktsiyi-vykonuye-posolstvo-v-moskvi-mzs/
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Зеленский оказался не порядочным человеком, который обещал, что посадит мафию и коллаборантов, а он оказался актером-шарлотаном, который провел всю страну при помощи - олигархов, мафии, коллаборантов и врагов из России, и нанятых лучших технологов мира, который сказали, что делать, чтобы получить неограниченную власть - это говорить людям то, что они хотят слышать! Они использовали способ аналог - "кембридж аналитики". Они сказали людям писать в комментариях то, что люди хотят и люди начали ему писать и они создали компанию, которая все комментарии копировала и сортировала и на основе этих данных, они смотрели то, чего люди хотят! Далее Зеленский и Ко начали говорить людям то, чего люди хотят. Они ходили допустим на сепарские каналы, которые патриоты не смотрят, а смотрят сепары и говорили там то, что хотят сепары, потом ходили на канал более патриотические и там говорили ровно противоположное патриотической аудитории и также говорили общее, что хотят все и все, что люди им писали они обещали и каждый должен был услышать то, что писал. Таким образом олигархи, мафия, коллаборанты, которые стоят за ним - получили неограниченную власть! У них все теперь и президент - ЗЕ, и премьер - Гончарук, и Рада - зеленая, и ген прокурор - Рябошапка, и СБУ - Баканов , и полиция - Аваков, и все под этой мафией олигархов и российских спецслужб! И теперь они будут полностью дограблять все и продавать все России ибо им на эту страну насрать ибо тут они жить не собираются в будущем! Они используют Украину, как место, которое они захватили и которое можно грабить, а когда уже грабить нечего будет, то они ее продадут и Коломойский это прямо сказал России, что продает Украину за 100 миллиардов и плюя народу Украины прямо в лицо!!!
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Але всунули свинарні-і спереду,і ззаду.
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швайнособако мимикрірует под українця, гляньте як старається, рохче, ху#сос капутенський, весь час через vpn, бо сциться та среться
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Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций". Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации.

Кризис для Зеленского и Коломойского наступил !!!!

"Приватбанк", возглавляемый чехом Петром Крумхазлом, подал в суд Тель-Авива иск на 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов! Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.
Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Обсуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...
 Вранье официальных пресс-служб о полете - "с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете" усиливает и то, что якобы в состав семьи Зеленского, входит еще и Ермак.

Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в которой обычно прячут деньги полученные нечестным путем.

Начиная с 2019 года у всех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным рейтингом, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борьбе с отмыванием денег.

Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают безуспешные попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются убезопасить свои накопления.

Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически описываются.

Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации".

Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня - идеальный финансовый курьер.

По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов.

Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.

Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".

Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.

Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.
https://www.facebook.com/UaRusGoodness/photos/a.984351538282736/2874941942557010/?type=3&theater
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О, это более, чем серьезно! Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8142 Стало быть, Зеля в ранге президента выполняет функции гонца по поручениям от патрона Коломойши. Делишки барыги Коломойши обделывает Когда сливать шоблу казнокрадов начнут?
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