 Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post

Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним", пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.
Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.
Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.
До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.
"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.
Автор також вказує на газову угоду, за якою Росія має виплатити Україні 7 мільярдів доларів за транзит за наступні п'ять років.
"Минулого тижня, українське телебачення було сповнене зустрічей зі сльозами на очах, коли військовополонені, яких тримала Росія та її представники у східній Україні, повернулися додому після років за ґратами", - додає Діл.
Вперше з 2005 року більшість українців вірить, що країна рухається у правильному напрямку, пише журналіст, і додає, що 62% довіряють президенту.
Експерт Андерс Аслунд каже: "Путін ненавидів Порошенка через його корумпованість. У Зеленському він цього не бачить".
Зеленський не є слабким противником Кремля, додає Джексон Діл.
На Нормандському саміті він впевнено старався "захистити червоні лінії", за словами аналітика Владіміра Сокора: "Зеленський заспокоїв навіть найсерйозніших критиків".
Досі залишається питання, чи буде Зеленський незалежним від Ігоря Коломойського, додає Діл. Однак він цитує експерта Девіда Кремера, який каже, що Зеленський тримає Коломойського "на відстані".
Літак проросійського політика Віктора Медведчука з Києва долетів в Маскат, столиця Омана, де перебував останні дні президент України Володимир Зеленський. После цею літак вілетів до Москви.
Таку інформацію сегодня ширше українські ЗМІ.
"Президент України з Оману буде повертатіся на літаку, что Належить олігарху Віктору Медведчуку. Таку інформацію в течение дня пошірюють українські ЗМІ та Telegram-канали. Власне, журналіст Андрій Лучків, проаналізувавші дані сервісу, Який відстежує пересування літаків, пише, что реактивний літак бізнес- класу Gulfstream, что может належати куму президента России 7 січня прібув Із Києва до столиці Оману, Маскат, а вже сьогодні відбув назад. кроме цього, у соцмережах пошірюють скріншот фіксації Вільота того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". аші журналісти зв'язана з прес-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель около 15:00. За ее словами, борт з президентом ще в повітрі. Втім, звідки, як самє и куди прямує цею літак - не уточнила. На цею годину офіційної информации, что президент перебуває на українській землі,
Ахах вот этот перл вообще порадовал. Т.е ***** ненавидил Порошенко из за корумпированости))А совсем не потому что Петя оказывал реально сопротивление сепарской швали *****вской)) Идиот по моему в паралельной реальности живёт. Почему тогда ***** не ненавидит своих ротенбергов и дерипасок??
Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала?
Теж виникло таке враження. Хоча і крім неї є "творці"...
Ось ще одна шанувальниця...
Втім я з вами згоден.
То есть по понятиям этого проплаченного журналиста, путин, который аннексировал Крым, развязал войну на Донбассе, поставляет оружие, наемников, сбил МН 17, убивает украинцев - получается ЖЕЛАЕТ ДОБРА УКРАИНЕ??? Порошенко он не навидит за коррупцию? Такого проплаченного бреда, даже кисель тв недодумался наговорить!!
Где автор этого *шедеврального опуса*? Он в фейсбуке есть? Где он есть?
Также стало известно, у государства, где находится Президент Зеленский с официальным визитом, нет даже дипломатического представительства в Украине.
Так на сайте МИД указано, что адрес посольства султаната в Украине - Старомонетний пер, 14 в Москве. По этому адресу расположено посольство Омана в России.
Кроме того, не обозначено и руководящее лицо, занимающееся вопросами Украины - эта графа пуста. Также отсутствует какая-либо информация о двусторонних соглашениях между Украиной и Оманом.
https://rubryka.com/2020/01/07/oman-ne-maye-posolstva-v-********-jogo-funktsiyi-vykonuye-posolstvo-v-moskvi-mzs/
Кризис для Зеленского и Коломойского наступил !!!!
"Приватбанк", возглавляемый чехом Петром Крумхазлом, подал в суд Тель-Авива иск на 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов! Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.
Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Обсуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...
Вранье официальных пресс-служб о полете - "с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете" усиливает и то, что якобы в состав семьи Зеленского, входит еще и Ермак.
Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в которой обычно прячут деньги полученные нечестным путем.
Начиная с 2019 года у всех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным рейтингом, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борьбе с отмыванием денег.
Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают безуспешные попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются убезопасить свои накопления.
Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически описываются.
Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации".
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня - идеальный финансовый курьер.
По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.
https://www.facebook.com/UaRusGoodness/photos/a.984351538282736/2874941942557010/?type=3&theater