 Очікуємо більше інформації про причини катастрофи літака МАУ в Ірані, - президент ЄП Сассолі

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу висловити від себе і Європейського парламенту найглибші співчуття сім'ям і близьким 176 жертв трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном. Ми очікуємо дізнатися більше про те, що стало причиною цієї жахливої трагедії", - сказав Сассолі.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Наразі версія теракту відкидається.
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
А если нет...
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Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...
Гениальный план. В засаде сидел зенитчик с российской ракетой, которая должна была имитировать американскую атаку Тегерана. Причем атаку Тегерана ракетами ПВО. 5 баллов и еще 12 лайков!
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Главное что бы дороги в Украине были осветленны !
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А то без боингов НИКАК НЕЛЬЗЯ,
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https://lenta.ua/ryadom-s-mestom-krusheniya-avialaynera-mau-nashli-oblomok-zenitnoy-rakety-smi-34119/
https://lenta.ua/styuardessa-reysa-ps-752-tegeran-kiev-uspela-soobshchit-rodnym-chto-samolet-obstrelyali-smi-34114/
Фейк чи правда ?
"Во первых- никто оттуда не позвонит- высота полета больше уровня расположения ретрансляторной сети мобильной связи. Во вторых -Вы реально верите в бред о том, что в горящем и падающем самолете, с ассиметрией тяги на правый борт и креном туда же- кто-то успеет и сможет позвонить??? Зачем эту бредовую статью тут писать. Это же бред больного на голову желтопресника"
Ruslan Pala
Никак не повлияло на это и печальное известие об уничтожении украинского пассажирского самолета, вблизи аэропорта Тегерана. То, что это была не простая авария уже не вызывает сомнения ни у кого, поскольку в Сети уже появились несколько роликов видео, где на фоне ночного неба падает горящий самолет. Кроме того, уже известно о том, что самолет штатно набирал высоту, а потом - загорелся и в этот момент пропала связь с самолетом. Учитывая то, что аварийные системы современных самолетов несколько раз дублированы и снабжены автономными системами питания, то связь должна была оставаться вплоть до падения самолета, но она оборвалась в то мгновение, когда самолет начал падать.
Это может означать лишь одно, связь с землей уже некому было держать и экипаж погиб. Единственное, что оставляло вопросы, это причина, по которой все это произошло. Была мизерная надежда на то, что это был теракт, но фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
Если бы они хоть не несли эту чушь, то ситуация была бы не такой однозначной. Ведь даже минимальный осмотр места падения занимает куда больше нескольких часов, после которых была выдана официальная версия. Кроме того, самолет этого типа давно эксплуатируется и хорошо известно, как он себя ведет в случае отказа двигателя. Так - не ведет безусловно.
И вот к вечеру, в Сети появилось сообщение
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором российская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся публика, которая называет себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами. Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении. Вот именно это и выбрали 73%.https://defence-line.org/2020/01/samolet/
Не плохо былобы знать, чей именно самолет. Его непосредственный хозяин.
Кто был на борту. Не по именам, по специальности.
Причины порождают действия. они должны быть.
29 октября 2018 года - Катастрофа Boeing 737 возле Джакарты
10 марта 2019 года - Катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой
Информация о причинах катастрофы на данный момент имеется, но её расследование продолжается. Полёты Boeing 737 MAX 8 были приостановлены во всех странах до выяснения причин катастрофы