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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Європарламент (446) Іран (218) МАУ (60) Сасоллі (4)

 Очікуємо більше інформації про причини катастрофи літака МАУ в Ірані, - президент ЄП Сассолі

Європейський парламент на чолі з президентом Давідом Сассолі висловлює співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі в Тегерані.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу висловити від себе і Європейського парламенту найглибші співчуття сім'ям і близьким 176 жертв трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном. Ми очікуємо дізнатися більше про те, що стало причиною цієї жахливої ​​трагедії", - сказав Сассолі.

Очікуємо більше інформації про причини катастрофи літака МАУ в Ірані, - президент ЄП Сассолі 01

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Наразі версія теракту відкидається.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168866
 
 
 Топ коментарі
 
Момент истины.Помпео предложил помощь США Украине в расследовании крушения Boeing. Если Зебеня согласится, то черные ящики окажутся у американцев.
А если нет...
....
Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...
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Продолжайте дальше сосать рос нефть/газ, чтобы Рашка делала за вашу выручку новые ракеты и давала их Ирану.
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Момент истины.Помпео предложил помощь США Украине в расследовании крушения Boeing. Если Зебеня согласится, то черные ящики окажутся у американцев.
А если нет...
....
Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...
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В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.(с)

Гениальный план. В засаде сидел зенитчик с российской ракетой, которая должна была имитировать американскую атаку Тегерана. Причем атаку Тегерана ракетами ПВО. 5 баллов и еще 12 лайков!
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Если бы был американский налет, то никто бы уже не стал разбираться из чего расстреляли самолет. А так провал операции
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Лучшая позиция. Те, кто через сутки после катастрофы уже выдвигает уверенные и изобличающие версии - могут сесть пятой точкой в не самую мелкую лужу.
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Продолжайте дальше сосать рос нефть/газ, чтобы Рашка делала за вашу выручку новые ракеты и давала их Ирану.
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ДА КАКАЯ РАЗНИЦА !
,
Главное что бы дороги в Украине были осветленны !
.
А то без боингов НИКАК НЕЛЬЗЯ,
,
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Конечно сбили, самолёт новый 2016-го года, с чего бы ему загореться. Даже если загорелся бы, запросто сел.
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Бред!

"Во первых- никто оттуда не позвонит- высота полета больше уровня расположения ретрансляторной сети мобильной связи. Во вторых -Вы реально верите в бред о том, что в горящем и падающем самолете, с ассиметрией тяги на правый борт и креном туда же- кто-то успеет и сможет позвонить??? Зачем эту бредовую статью тут писать. Это же бред больного на голову желтопресника"
Ruslan Pala
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Интересно, проявятся ли )(уйловы рага в этом крушении?
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Если Боинг в Ираке сбит ЗРК, то для того, что бы понять сбит ли он россиянами или нет, достаточно собрать Совбез ООН и потребовать создания международного трибунала. Если РФ снова наложит вето, как с МН-17, то комментарии излишни.
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***** скаже що таку зброю може закупити будь яка країна, а нас там нєт і не було.
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Цензор а що там з відмороженим на буковелі віслючком який, кажуть через оману у внуково опинився?? Чи не час того шизоїда ставити на місце якщо це правда??
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День сегодня был просто переполнен событиями и к сожалению, по большей части - печального характера. В любом случае, все они - очень тревожные, а руководство Украины неизвестно где и непонятно что делает. Кто-то совершает вояжи из Омана не то в Москву, не то в Беларусь, и цели этих вояжей никому неведомы. Другого выловили на отдыхе в элитном французском курорте, где любят отдыхать российские миллиардеры. В общем, все занимаются своими вопросами.
Никак не повлияло на это и печальное известие об уничтожении украинского пассажирского самолета, вблизи аэропорта Тегерана. То, что это была не простая авария уже не вызывает сомнения ни у кого, поскольку в Сети уже появились несколько роликов видео, где на фоне ночного неба падает горящий самолет. Кроме того, уже известно о том, что самолет штатно набирал высоту, а потом - загорелся и в этот момент пропала связь с самолетом. Учитывая то, что аварийные системы современных самолетов несколько раз дублированы и снабжены автономными системами питания, то связь должна была оставаться вплоть до падения самолета, но она оборвалась в то мгновение, когда самолет начал падать.
Это может означать лишь одно, связь с землей уже некому было держать и экипаж погиб. Единственное, что оставляло вопросы, это причина, по которой все это произошло. Была мизерная надежда на то, что это был теракт, но фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
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Прошло сообщение о том, что Иран не намерен выдавать «черный ящик», что противоречит всем международным нормам, регулирующим поведение страны, на территории которой прошла катастрофа. Вся информация должна без препятствий передаваться стране, где приписан этот самолет, стране, в которой он изготовлен и странам, чьи пассажиры стали жертвами катастрофы. Так вот, в Тегеране сказали, что никаких черных ящиков никому не нужно давать, а нужно верить им - иранской стороне. А там уже рассказали о том, что у самолета отказал двигатель.
Если бы они хоть не несли эту чушь, то ситуация была бы не такой однозначной. Ведь даже минимальный осмотр места падения занимает куда больше нескольких часов, после которых была выдана официальная версия. Кроме того, самолет этого типа давно эксплуатируется и хорошо известно, как он себя ведет в случае отказа двигателя. Так - не ведет безусловно.
И вот к вечеру, в Сети появилось сообщение


Очікуємо більше інформації про причини катастрофи літака МАУ в Ірані, - президент ЄП Сассолі - Цензор.НЕТ 8257
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Согласно ему, в районе места падения самолета обнаружена часть ракеты. Фото ее мы вынесли вверх. И вот теперь пускай янелох расскажет, что самолет испортился. И главное, где адекватная официальная реакция на акт, который может стать поводом к объявлению войны? Ноль! Теперь просто интересно, что они будут рассказывать, когда о подтверждении именно уничтожения ракетой нашего самолета Сеть уже просто гудит?
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором российская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся публика, которая называет себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами. Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении. Вот именно это и выбрали 73%.https://defence-line.org/2020/01/samolet/
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К написанному:
Не плохо былобы знать, чей именно самолет. Его непосредственный хозяин.
Кто был на борту. Не по именам, по специальности.
Причины порождают действия. они должны быть.
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Ніби не фейк, на ФБ зявляються дописи Александр Кай Уже есть предварительная информация, что Боинг был сбит. Есть остатки ракеты и осколочные повреждения на внешней обшивке самолета. А учитывая над какой страной он взлетал и кто имеет влияние на эту страну - картина начинает вырисовываться... Вечная память пассажирам PS752.
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Якщо цей літак збили ракетою ППО, то як відомо ракета вибухає поруч із літаком, а отвори від вражаючих елементів ракети мають характерні особливості. Тому чекаємо висновки комісії.
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Попередньо можна говорити про подібне, але необхідно провести дедальну експертизу для точного висновку. Також не встановили мотиви та виконавця обстрілу літака.
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Це само собою. Але те, що вже на поверхні, виглядає дуже переконливо. Принаймні в порівнянні з "технічною несправністю"
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Интересно, а почему в Украину летят полные самолёты иностранцев ? Тут что медом помазали ? По моему тут совсем другой запах ! 😜
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Посмотрите в расписании МАУ рейс Тегеран-Киев-Торонто, сравните цены на аналогичные прямые рейсы других авиакомпаний и вам действительно станет интересно это предложение.
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Там две большие группы пассжиров. Иранцы и канадцы. Канадцы -- это иранцы, которые уже имеют канадское гражданство. А иранцы -- те которые еще не имеют. А в Киеве они пересаживаются. С пересадкой летят.
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Насчёт меткости и умений иранских ракетчиков: напомню, что 17.08.2010 г. они используя ЗРК 9К331 «Тор-М1» сбили в районе Бушерской АЭС собственный истребитель F-4 «Phantom», который по неизвестным причинам вошёл в 20-км запретную зону вокруг АЭС.
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На заметку:
29 октября 2018 года - Катастрофа Boeing 737 возле Джакарты
10 марта 2019 года - Катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой

Информация о причинах катастрофы на данный момент имеется, но её расследование продолжается. Полёты Boeing 737 MAX 8 были приостановлены во всех странах до выяснения причин катастрофы
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