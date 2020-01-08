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 Акція пам'яті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту "Бориспіль". ФОТОрепортаж

Українці несуть квіти і свічки до аеропорту "Бориспіль", щоб вшанувати пам'ять загиблих пасажирів і членів екіпажу літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України", що розбився в Ірані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske.

Квіти і свічки несуть до терміналу D аеропорту, де виставили фотографії загиблих членів екіпажу.

Також на місці є родичі загиблих, розмовляти з пресою вони відмовляються.

Акція памяті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту Бориспіль 01

Акція памяті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту Бориспіль 02
Акція памяті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту Бориспіль 03

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168865
 
   
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