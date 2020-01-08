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 Політика України, Події
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Все про:Азербайджан (121) СБУ (4983) Ісаєв Ельвін (3)

 У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ

Служба безпеки України не має інформації про видачу блогера Ельвіна Ісаєва Азербайджану.

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитували, на якій підставі Україна передала Ісаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДМС відмовилися повідомити, чи депортувала Україна громадянина Азербайджану Ісаєва

"Інформація про порушені питання поки відсутня", - відповіли в СБУ.

Нагадаємо, про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними 12 грудня 2019 року Україна депортувала Ісаєва.

За інформацією Цензор.НЕТ, азербайджанський блогер підтримував проросійських бойовиків Донбасу і брав участь у зборі допомоги для російських найманців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168864
 
 
 Топ коментарі
 
..сказав Голова СБУ баканов-куршавєльский..і пішов далі служити зевіслюкам у франції..
У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7126
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У СБУ есть информация о том самолет медведчука гонял сначала в Оман, затем в мацкву, а затем в Киев. Бубочка посетил за свой счет кроме Омана еще и пуйло?
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Глава СБУ Бакланов в Куршавеле инвестиции собирает, нашли, аминь. Вiслюк где?

У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2397
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..сказав Голова СБУ баканов-куршавєльский..і пішов далі служити зевіслюкам у франції..
У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7126
 показати весь коментар
 
 
У СБУ есть информация о том самолет медведчука гонял сначала в Оман, затем в мацкву, а затем в Киев. Бубочка посетил за свой счет кроме Омана еще и пуйло?
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Глава СБУ Бакланов в Куршавеле инвестиции собирает, нашли, аминь. Вiслюк где?

У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2397
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так через луганду ж опаснее.... могут не опознать своего....... ещё и цемах на свободе
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Взяли в заручники щоб обміняти на щось корисне.
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да...превратили уникальную службу в филиал "Квартала"...
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Представление с "убийством Бабченко" было не хуже некоторых номеров Квартала. А то что заказчик отсидел целых 4 месяца - номер на бис.
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