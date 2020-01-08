 У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитували, на якій підставі Україна передала Ісаєва.

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"Інформація про порушені питання поки відсутня", - відповіли в СБУ.

Нагадаємо, про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними 12 грудня 2019 року Україна депортувала Ісаєва.

За інформацією Цензор.НЕТ, азербайджанський блогер підтримував проросійських бойовиків Донбасу і брав участь у зборі допомоги для російських найманців.