 Колишньому заступнику міністра МНС повідомлено підозру про розтрату 23,7 млн грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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