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 Колишньому заступнику міністра МНС повідомлено підозру про розтрату 23,7 млн грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Колишньому заступнику міністра МНС повідомлено підозру про розтрату 23,7 млн грн, - ДБР 01

Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

Колишньому заступнику міністра МНС повідомлено підозру про розтрату 23,7 млн грн, - ДБР 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168863
 
   
 Топ коментарі
 
3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

.

.

.

3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???...ю.ю..бююб..

.
.
..
.
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И ПОДПИСЬ НОТАРИУСА ,,,,,, о его подлинности ..
.
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

.

.

.

3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???...ю.ю..бююб..

.
.
..
.
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если это правда, возвращаться ему уже не надо
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Фото Зеленского в Москве в студию. Не картинки с радара, не самолета в аэропорту, а лично его.
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Конечно. Фоточку с флайт радара не предлагать.
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Тебе в гуглі забанили? Іди своїх слуг напрягай, ми Порохоботи.
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Я тобі взагалі нічого не пропоную, а просто дивуюсь твоєю кацапською наглючистю.
Він сам зробить селфі та викладе в інстаграм, так що фоточка буде папізже, ще встигнеш пофапати на свою прелість.
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И ПОДПИСЬ НОТАРИУСА ,,,,,, о его подлинности ..
.
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
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( не с
той ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,.......................................................................
....ююбюбююю......
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Интересно, найдется дибил, который напишет про Зеленского
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2010-? То есть при Чугунии? Ну пусть отвечает. Хотя не факт, что это растрата. Был факт присвоения? Или при Януковиче урезали? Между бюджетом 2004 и бюджетом 2010 ,знаете ли есть разница. ЗЕлень еще и безграмотная.
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