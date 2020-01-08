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 Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП. ФОТО

Український літак із пошуково-рятувальною групою готується до вильоту в столицю Ірану для здійснення спільних заходів із розслідування причин катастрофи Boeing-737 і репатріації тіл загиблих громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Борт із українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран", - написав Тимошенко.

Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП 01
Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП 02

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168862
 
 
 Топ коментарі
 
Это не иранская ракета. Эта ракета из параши, запущенная с территории Ирана.
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Він в москву за зарплатою полетів.
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Nenado mozet spesit tam letet poskolku i segodnia Iransi 2 raketi vypustili po Bagdadu na sej raz.Tam mozet byt problemi
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после того как место катастрофы почистили чего туда лететь ?
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А шо, надо сидеть спокойно и ровно, на .опе и слушать что проблеют иранские икзперды?
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они уже проблеяли - ящик Боинга Боингу не отдадим.
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Ну, хотя бы тела забрать. Или чё? Не надо?
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