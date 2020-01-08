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 Політика України, Суспільство
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 На посаду глави Нацслужби здоров'я претендують вісім осіб, - Нацагентство з держслужби. ПЕРЕЛІК

Очолити Національну службу здоров'я України (НСЗУ) виявили бажання три її нинішні співробітники, екснардеп, ексзаступник директора ДП, керівник громадської організації, заступник голови ОДА і підприємець.

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список претендентів на посаду голови НСЗУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

На посаду глави Нацслужби здоровя претендують вісім осіб, - Нацагентство з держслужби 01

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Згідно з документом, претендентами є: співробітник НСЗУ Андрій Віленський; народний депутат 7 і 8 скликань Андрій Шипко; ексзаступник директора держпідприємства "Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський, голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов; заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк, в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан; заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева; підприємниця Марина Алтухова, повідомляє Укрінформ.

Як поінформували в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10-й годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.

Нагадаємо, посаду голови Національної служби здоров'я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.

Національна служба здоров'я здійснює виплати медичним установам за надання громадянам медичних послуг відповідно до Програми Медгарант. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168861
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте вгадаю, конкурс виграє хтось з Кварталу, обов'язково представник богообраного народу.
Як Мендель, дівчина Костюка.
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Українській медицині, слава ЗЕ, капець. Мені за минулий рік за три місяці не заплатили. Вже 20 днів у відпустці за свій рахунок.

Скоро повернемося до повивальниць та бабок-шептух.
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"72 млрд гривень, або розпорядження коштами всієї української медицини вже за кілька днів може опинитися в руках колишніх регіоналів чи людей, близьких нинішній владі.9 січня, поки всі доїдають олів'є та "шубу", швиденько проведуть конкурс на керівника Національної служби здоров'я (НСЗУ) - державного фінансового гіганта, який оперує 72 млрд щороку.Як і годиться конкурс на керівника такого "фінансового монстра" оголосили без зайвого розголосу, прямо в переддень свят, щоб податися могли лише "свої" кандидати.Випадково ще й сайт з інформацією про прийом документів кілька днів не працював, тому конкурс довелося подовжити прямо на свята.А тому буму претендентів на таку "хлібну" посаду і не виявилося. Всього подалося 8 кандидатів.Серед них: екс регіонали-фігуранти корупційних розслідувань, заступник керівника Чернівецької ОДА, безробітний, близький до нинішнього керівництва Міністерства охорони здоров'я, експерт та діючі керівники департаментів НСЗУ.Отже, одним з найбільш ймовірних претендентів на керівника НСЗУ є Андрій Шипко.Два скликання поспіль він був народним депутатом, і пройшов до Верховної Ради за списками "Партії регіонів". Андрій Шипко був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова - Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді.Голосував Шипко і за диктаторські закони 16 січня.Молодші брати Андрія Шипка теж були депутатами облради від "Партіі регіонів".А весь бізнес, як і ведеться, оформлений на підприємливу дружину.У декларації пана Шипка, який останні 15 років працює виключно на державних посадах, є розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто. Тим не менше, це не завадило депутату отримувати відшкодування від держави на оренду житла в Києві та заощадити більше мільйона доларів в готівці. Андрій Шипко є фігурантом корупційних розслідувань, а також ярим прихильником православної церкви Московського патріархату, якому за його головування в Дніпропетровській обласній раді віддали приміщення Будинку органної музики, незважаючи на протести жителів міста.Шипко ще раніше за часів свого перебування посту народного депутата вирішував питання "ліцензування медпрактик". - пише О. Устинова "Українська правда" у статті "Хто стане куратором 72 мільярдів"
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На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют восемь человек, - Нацагентство по госслужбе.

Йо-хо-хо, и бутылка рома!
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Дайте вгадаю, конкурс виграє хтось з Кварталу, обов'язково представник богообраного народу.
Як Мендель, дівчина Костюка.
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.

1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.

2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше

3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия

4. Отмена социальных гарантий для матерей...

И еще много "фишечек".

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:

"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"

Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
.

..
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не угадал. Андрей Шипко-кореш Бени и неудавшийся претендент на министра здравоохранения потому как пролетел с Верховной Радой. Гнида редкосная.А 73 млрд. бабла случайным людям не дадут в управление.
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Значить отримає. Я взагалі дивуюся чому це Янукович не повертається.
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!.( не стой ноги стал , или пере любовницей х.. не стал )).НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??. . или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,..............................................................................
..
ВОТ и расмешились , и главное---- САМИ НАД СОБОЙ !
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Хотя..
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Кто и как свои... ??
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Иди ты со своим Порошенком. Бубочка ответит за своё, а мародёр за своё. Не фиг из него сейчас делать жертву несправедливости. И за Амстердам+,и за свинарчуков, и за пашинского.:за всё педро твой ответит. Никто ничего никому не забудет. Даже не пытайтесь его за зелёным уродом спрятать. Оба за всё своё ответят
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НАДЕЮСЬ ЗАВТРА ?.
.
Или через 70 лет перед историей ?, как это после голодомора ??
.
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Українській медицині, слава ЗЕ, капець. Мені за минулий рік за три місяці не заплатили. Вже 20 днів у відпустці за свій рахунок.

Скоро повернемося до повивальниць та бабок-шептух.
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"72 млрд гривень, або розпорядження коштами всієї української медицини вже за кілька днів може опинитися в руках колишніх регіоналів чи людей, близьких нинішній владі.9 січня, поки всі доїдають олів'є та "шубу", швиденько проведуть конкурс на керівника Національної служби здоров'я (НСЗУ) - державного фінансового гіганта, який оперує 72 млрд щороку.Як і годиться конкурс на керівника такого "фінансового монстра" оголосили без зайвого розголосу, прямо в переддень свят, щоб податися могли лише "свої" кандидати.Випадково ще й сайт з інформацією про прийом документів кілька днів не працював, тому конкурс довелося подовжити прямо на свята.А тому буму претендентів на таку "хлібну" посаду і не виявилося. Всього подалося 8 кандидатів.Серед них: екс регіонали-фігуранти корупційних розслідувань, заступник керівника Чернівецької ОДА, безробітний, близький до нинішнього керівництва Міністерства охорони здоров'я, експерт та діючі керівники департаментів НСЗУ.Отже, одним з найбільш ймовірних претендентів на керівника НСЗУ є Андрій Шипко.Два скликання поспіль він був народним депутатом, і пройшов до Верховної Ради за списками "Партії регіонів". Андрій Шипко був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова - Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді.Голосував Шипко і за диктаторські закони 16 січня.Молодші брати Андрія Шипка теж були депутатами облради від "Партіі регіонів".А весь бізнес, як і ведеться, оформлений на підприємливу дружину.У декларації пана Шипка, який останні 15 років працює виключно на державних посадах, є розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто. Тим не менше, це не завадило депутату отримувати відшкодування від держави на оренду житла в Києві та заощадити більше мільйона доларів в готівці. Андрій Шипко є фігурантом корупційних розслідувань, а також ярим прихильником православної церкви Московського патріархату, якому за його головування в Дніпропетровській обласній раді віддали приміщення Будинку органної музики, незважаючи на протести жителів міста.Шипко ще раніше за часів свого перебування посту народного депутата вирішував питання "ліцензування медпрактик". - пише О. Устинова "Українська правда" у статті "Хто стане куратором 72 мільярдів"
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Есть министерство охраны здоровья, зачем еще нацслужба охраны того же здоровья?
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А так трендел Зе на стадионе про медицину в том числе! Почему деньги не ходят за выполненной работой чиновников и министров? За работой силовых ведомств, судей и т.д. ? Почему им платят ни за что? А медиков заставляют выкручивать руки пациентам и "мотивировать " их на лечение?
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