 На посаду глави Нацслужби здоров'я претендують вісім осіб, - Нацагентство з держслужби. ПЕРЕЛІК

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список претендентів на посаду голови НСЗУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, претендентами є: співробітник НСЗУ Андрій Віленський; народний депутат 7 і 8 скликань Андрій Шипко; ексзаступник директора держпідприємства "Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський, голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов; заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк, в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан; заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева; підприємниця Марина Алтухова, повідомляє Укрінформ.
Як поінформували в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10-й годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.
Нагадаємо, посаду голови Національної служби здоров'я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.
Національна служба здоров'я здійснює виплати медичним установам за надання громадянам медичних послуг відповідно до Програми Медгарант. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.
Йо-хо-хо, и бутылка рома!
Як Мендель, дівчина Костюка.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
.
..
,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,..............................................................................
..
ВОТ и расмешились , и главное---- САМИ НАД СОБОЙ !
.
Хотя..
.
Кто и как свои... ??
.
.
.
Или через 70 лет перед историей ?, как это после голодомора ??
.
Скоро повернемося до повивальниць та бабок-шептух.