 Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраном і Іраком, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Державіаслужба заборонила польоти в повітряному просторі Ісламської Республіки Іран і Ісламської Республіки Ірак для експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні, з 00:00 9 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Гончарук повідомив, що розпочато позапланову перевірку літаків "Міжнародних авіаліній України" та інших українських авіакомпаній.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.
Миллионы отвечают:-нам пох!
Дуже слушна версія від Максима Плахотного.
Нажаль, в його акаунті у ФБ відключена функція поширення, тож я беру на себе сміливість поділитися його версією.
Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт.
Посольство Канади в Україні для них найближче посольство, яке працює по цій програмі. І є пряме авіасполучення.
Версія теракту з метою "покарання зрадників" отримує дуже суттєвий мотив, особливо на фоні максимального загострення релігійної та войновничої істерії.
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/25069-poki-scho-naybilsh-logichniy-motiv-dlya-*******-************-litaka/
"Наша трагедія в Ірані.
Купу років тому, десь на початку 2000них, коли я працював в готелі "Адрія", один з туроператорів регулярно привозив нам (десь раз на 3 тижні) групу іранських туристів.
Тур там був на 3 дні, і все чітко підв'язано під програму візиту в ......... посольство Канади.
У Канади багато років є програма допомоги і наддання громадянства людям з ісламських країн, які хочуть втекти з батьківщини. Так от ВСІ іранці це були візитери в канадське посольство. Україна найближча країна до Ірану, де посольство Канади працює за цією програмою.
Тоді вони прилітали рейсами Аєросвіту. Потім квота їх рейсів перейшла до МАУ, оскільки власники перейшли в МАУ.
З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці (просто повірте), які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади.
Версій і причин катестрофи може бути багато, але і версію "помсти втікачам від режиму" я б не відкидав. Па гусскі це звучить як "в назидание".
Досить спитати посольство Канади чи очікували вони таких громадян Ірану в найближчі дні на співбесіду.
Бен Афлек в "Операції Арго" теж вивозив американських дипломатів, як канадську знімальну групу.
І не забувайте, що штаб-квартира ІКАО, базується в Канаді"
Максим Плахотний