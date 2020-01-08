 В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи українського літака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Іранський уряд оголосив 9 січня днем національного трауру після жахливої катастрофи пасажирського літака української авіакомпанії і тисняви на похороні керівника Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в його рідному місті Керман", - повідомив представник уряду Ірану Алі Рабей.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Якщо поглянути на список пасажирів, то жодного канадсько-британсько-шведсько-германського прізвища там не видно (ну, може хіба серед тих, хто зареєструвався, але на борт літака не піднявсь). Відтак іранскій атвєт за загибель Сулеймані вже обійшовся правовірним у 220+ життів. Українські прізвища тільки у членів екіпажу. Канадський віслюк також з оголошенням жалоби не поспішає, хоч формально найбільша кількість жертв - канадійці. Сейшельський також не відзивається... Не чутно щоб він свою солодку ялинку у зимовому селі погасив.
(насправді ніт)
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
Кто-нибудь понимает, что происходит? Ощущение, что руководства в стране вообще нет. Сбит украинский лайнер. Глава СБУ Баканов на Курорте в Куршавеле, глава государства Зеленский вообще пропал, несколько суток его нигде нет. Реакция - отделались дежурными фразами в соцсетях. Но это наш самолет, там были и наши граждане. Где пресс-конференции? Это пздц. Зебилы, кого вы выбрали?
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
цьому джерелу потрібно довіряти.