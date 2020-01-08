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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (218) жалоба (50)

 В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи українського літака

В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" і тисняви ​​на прощальній церемонії з генералом Сулеймані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іранський уряд оголосив 9 січня днем ​​національного трауру після жахливої ​​катастрофи пасажирського літака української авіакомпанії і тисняви ​​на похороні керівника Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в його рідному місті Керман", - повідомив представник уряду Ірану Алі Рабей.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168859
 
 
 Топ коментарі
 
В Ірані оголосили День жалоби. А в Україні - блазень Вофка Віслюк Оманський.
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... а тут пора подавати зєзіка в розшук
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В Ірані оголосили День жалоби. А в Україні - блазень Вофка Віслюк Оманський.
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А що їм залишається робити - версія про "побутову авіакатастрохву", схоже ні влєзла.
Якщо поглянути на список пасажирів, то жодного канадсько-британсько-шведсько-германського прізвища там не видно (ну, може хіба серед тих, хто зареєструвався, але на борт літака не піднявсь). Відтак іранскій атвєт за загибель Сулеймані вже обійшовся правовірним у 220+ життів. Українські прізвища тільки у членів екіпажу. Канадський віслюк також з оголошенням жалоби не поспішає, хоч формально найбільша кількість жертв - канадійці. Сейшельський також не відзивається... Не чутно щоб він свою солодку ялинку у зимовому селі погасив.
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Я думав що то нік божий,а під ним заховалася чортиця гноерийна сицілоїдна дірка гнійращенко з петропарашної клоаки вонючої.Кстись,нечиста сило!
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... а тут пора подавати зєзіка в розшук
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Чи раптом не трапилось з ним чого... підлога країни вже переживає
(насправді ніт)
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Ага! Типа, "Пропал мальчик. Последний раз видели в районе Аравийского полуострова. Нашедшему просьба не возвращать!"
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Петя Параша летит на цукровому вінику до ГБР.
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Лахто, не коси під зебіла. аРРтист із тебе аж ніякий. Навіть криві роги не аплодуватимуть.
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Занадто стара та кочерга котяча,аби давати вказівки-приперлася до припічка-то стій-не відсвічуй чорним піднебінням-іржа гнила повідлітає.
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Оновлено: 18:30.
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
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Это вообще о@уенно. Когда пребывающий якобы "на отдыхе" президент, узнав о трагедии, бросил всё, прервал отпуск и поехал..... в Москву)))
Кто-нибудь понимает, что происходит? Ощущение, что руководства в стране вообще нет. Сбит украинский лайнер. Глава СБУ Баканов на Курорте в Куршавеле, глава государства Зеленский вообще пропал, несколько суток его нигде нет. Реакция - отделались дежурными фразами в соцсетях. Но это наш самолет, там были и наши граждане. Где пресс-конференции? Это пздц. Зебилы, кого вы выбрали?
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А віслюки самі находять дорогу до дому, чи їх треба заганяти? А може хай собі іде, може хтось притулить.
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Віслюки-це символ димократних США .А в Україні полетять деякі петюшата до буцегарні скоро.
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Свинюка себе на віслюкові бачить у рожевих снах?Спустися на землю-для слона віслюк разом з тобою-це дві гниди.
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Це про тебе:

"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
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Одна из стюардесс успела совершить звонок близким и её последние слова были о том, что их обстреляли, после чего связь оборвалась...
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9 числа томагавки не полетять, всі в журяться
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компенсацию за сбитый самолет выплачивайте .
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В Иране - день траура, а у нас ? Что-то не слышал . . .
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