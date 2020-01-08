 Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Компанія повідомила, що будь-які припущення щодо причин катастрофи є передчасними.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Зеленський повертається з Оману на літаку Медведчука в Москву. У соцмережах поширюють скріншот фіксації вильоту того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". Літак, який дійсно належить Медведчуку, і про це багато є повідомлень у ЗМІ сьогодні, приземлився. З Києва летів до Маската, а звідти близько 11-ї години за місцевим часом вирушив до Москву, і в Москву він прибув близько 16:00 за місцевим часом.
https://prm.ua/z-yavilas-informatsiya-shho-zelenskiy-z-omanu-povertayetsya-na-litaku-medvedchuka/
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
Пользователи предположили, что это остатки снаряда, который мог сбить украинский Boeing компании "Международные авиалинии Украины" над Тегераном.
"Я подозреваю, что эта система была причастна к падению украинского Boeing 737 в Тегеране", - написал редактор Bild.
https://mignews.com/news/disasters/080120_215208_17079.html
На месте крушения Боинга 737 МАУ обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1» https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/2638018876311736/
Кто-то такое слышал?
Пусть Зеленский ещё на связь не выходит, может порохоботы к полуночи с ума посходят
Дедушка Фрейд по тебе плачет...
Зоофил несчастный...
Літак новий, досконалий, виробництва США. Пілоти висококласні. Погода хороша. Висота мала.
Москві так хотілось збити український літак, ну так хотілось.
Фраєр проколовся.
Скоро міжнародний суд судитиме ФСБ за катастрофу.
Мабуть щось знають.