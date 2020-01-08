EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  3270  42
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (218) Boeing (12)

 Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing"

Компанія CFM, яка виготовляє двигуни для літаків Boeing, заявила, що ще рано говорити про причини катастрофи літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що будь-які припущення щодо причин катастрофи є передчасними.

Читайте також: Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168858
 
 
 Топ коментарі
 
Він полетів через росію, щоб подивитися чи працює Ліпєцка фабрика рошен?
 показати весь коментар
 
Нашелся наш блудной преЗЕдент? Или нет еще?
 показати весь коментар
 
Краще б він і не знаходився.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Він полетів через росію, щоб подивитися чи працює Ліпєцка фабрика рошен?
 показати весь коментар
 
 
Он просто предохранился, чтобы «свои» не сбили
 показати весь коментар
 
 
До того часу путін можливо вже повернувся з Анкари, то Оманський мав нагоду особисто ще раз подякувати йому за відстібнуте за капітуляцію бабло, яке янелох надійно пристроїв в оманському офшорі.
 показати весь коментар
 
 
На деяких ресурсах, я читав про це. І чогось вірю.
 показати весь коментар
 
 
А при чем тут этот пердеж в лужу к новости про Боинг? Вам лишь бы говна на вентилятор побольше? Вам срать негде?
 показати весь коментар
 
 
То іди спочатку висерись, а потім зайдеш на форум, якщо бажання ще буде.
 показати весь коментар
 
После вашего петярастического говна находится на этот засраном форуме не очень хочется.
 показати весь коментар
 
Ото й добре, хоч повітря буде чистішим.
 показати весь коментар
 
Летів літаком Медведчука з Оману через Москву.

Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 259

Зеленський повертається з Оману на літаку Медведчука в Москву. У соцмережах поширюють скріншот фіксації вильоту того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". Літак, який дійсно належить Медведчуку, і про це багато є повідомлень у ЗМІ сьогодні, приземлився. З Києва летів до Маската, а звідти близько 11-ї години за місцевим часом вирушив до Москву, і в Москву він прибув близько 16:00 за місцевим часом.

https://prm.ua/z-yavilas-informatsiya-shho-zelenskiy-z-omanu-povertayetsya-na-litaku-medvedchuka/
 показати весь коментар
 
 
Ты извинишся, если ЗЕ не было в этом самолете? Ой, я забыл, петярасты не знают, что такое совесть и достоинство, они это уже продали. Гы.
 показати весь коментар
 
Ой, слушай дальше Мендель, и смотри, чтобы бубочку не обижали. А что он делал в стране, находящейся в черном списке ЕС? И что там делал самолет медведчука? Когда он все это объяснит, я извинюсь
 показати весь коментар
 
После того как ***** захватило Крым и Донбасс, фактически с озабоченного одобрения Европы, глубоко насрать на их черный список. Мы имеем право даже восстановить ядерное оружие. Про самолет мертвечука спроси у него самого. А что бы не изв... не убирать говно после себя, не надо срать. Вот и все. Но судя по всему, тебе за говно платят.
 показати весь коментар
 
Оновлено: 18:30.
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
 показати весь коментар
 
 
Все більше українців підозрюють Шмарклю і слуг уродів в зраді України.... і чого б це?
 показати весь коментар
 
 
Еще пару мокрых вдует и нарисуетца криворожский сцарь!
 показати весь коментар
 
Думаю завтра, максимум послезавтра будет информация. Если не озвучат, значит мутно все.
 показати весь коментар
 
 
СМИ: недалеко от места крушения Boeing найден обломок ракетыИранцы опубликовали фотографии, на которых предположительно изображен кусок зенитной управляемой ракеты 9M331.

Пользователи предположили, что это остатки снаряда, который мог сбить украинский Boeing компании "Международные авиалинии Украины" над Тегераном.

"Я подозреваю, что эта система была причастна к падению украинского Boeing 737 в Тегеране", - написал редактор Bild.

https://mignews.com/news/disasters/080120_215208_17079.html
 показати весь коментар
 
 
... что пишут арабские блогеры
На месте крушения Боинга 737 МАУ обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1» https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/2638018876311736/

Говорить о причинах катастрофы в Тегеране еще рано, - компания CFM, производящая двигатели для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4977
 показати весь коментар
 
 
Чомусь на головній частині не видно пошкоджень крім того щоїї відірвало, навіть стабілізатори не зігнуті. Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 9371
Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 3429
 показати весь коментар
 
 
Насчёт меткости и умений иранских ракетчиков: напомню, что 17.08.2010 г. они используя ЗРК 9К331 «Тор-М1» сбили в районе Бушерской АЭС собственный истребитель F-4 «Phantom», который по неизвестным причинам вошёл в 20-км запретную зону вокруг АЭС.
 показати весь коментар
 
Вот фото тех же Тор у нас на Донбассе Головка от Тора Там стабилизаторы достаточно крепкие плюс боевой отсек достаточно далеко от головной части
 показати весь коментар
 
Не морочте голову Віслюку Оманському всілякими дурницями про збитий літак, а то в нього мігрень почнеться
 показати весь коментар
 
 
Информация прошла, что нелох вернулся с отпуска на самолете Мертветчука, с залетом в мацкву.
Кто-то такое слышал?
 показати весь коментар
 
 
Чтобы в мире не происходило бы, а порохоботы будут гоняться за Зеленским, как блохи за собакой Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4014

Пусть Зеленский ещё на связь не выходит, может порохоботы к полуночи с ума посходят Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4014
 показати весь коментар
 
 
Зебил, долго еще будешь облизывать Оманского осла?
 показати весь коментар
 
 
Фуууу!
Дедушка Фрейд по тебе плачет...
Зоофил несчастный...
 показати весь коментар
 
Та ти не переживай, бубочку в аеропорту журналісти причешуть, він вже прилетів. Цікаво буде......
 показати весь коментар
 
Я багато років мріяв про такий епізод з диверсією Москви проти України, щоб Москва не відповіла про причину диверсії, що було вже сотні разів, як про брак української продукції, як про куплений українцями старий бракований продукт, як про бракований ремонт старої радянської техніки, як про псування українського технологчіно сирого обладнання.
Літак новий, досконалий, виробництва США. Пілоти висококласні. Погода хороша. Висота мала.
Москві так хотілось збити український літак, ну так хотілось.
Фраєр проколовся.
Скоро міжнародний суд судитиме ФСБ за катастрофу.
 показати весь коментар
 
 
"Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера".

 показати весь коментар
 
Цікаво, сьогодні нафта упала на 2,60%
Мабуть щось знають.
 показати весь коментар
 
Самолёт горящий падал как камень,с полной потерей управляемости.Такого не бывает даже с отказом обоих двигателей.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору