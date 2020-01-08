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Все про:корупція (2049) Саркозі (8) Франція (809)

 Експрезидента Франції Саркозі звинуватили в корупції - суд почнеться в жовтні 2020 року

5 жовтня 2020 року розпочнеться судовий процес над експрезидентом Франції Ніколя Саркозі у справі про корупцію. Процес триватиме три тижні.

Про це в середу, 8 січня, повідомив паризький суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

64-річного Саркозі і його адвоката звинувачують у корупції, хабарях і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію у справі, яка відтоді була припинена.

Саркозі звинувачують у тому, що в 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Таким чином експрезидент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, яка становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи про можливе незаконне фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, яка володіла багатомільярдними статками. У 2013 суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки, хворої на старече слабоумство.

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Скандал із Бетанкур не єдиний, до якого причетний 64-річний експрезидент Франції. Органи юстиції Франції ще в 2013 році почали офіційне розслідування проти експрезидента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборчої кампанії 2007 року. Саркозі всі звинувачення заперечує.

Скандалом була затьмарена і передвиборча кампанія Саркозі в 2012 році. Тоді він поступився на виборах соціалісту Франсуа Олланду. За даними слідства, Саркозі значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. Водночас його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.

Саркозі не перший колишній президент, який може постати перед судом. Його попередник Жак Ширак, який помер рік тому, в 2011 році був визнаний винним у перевищенні службових повноважень і розтраті державних коштів під час перебування мером Парижа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168856
 
   
 Топ коментарі
 
Ну то расслабься, і получі удовольствіє...
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И у нас, если не при Зеленой никчемной тряпке, то при через годы все равно Порохосвинюка не избежит суда.
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Раки на горі чекають, щоб ти іх навчив свистіти...
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Ничё, дождались пока жирную тварь с президентского кресла сковырнем, дождемся и суда.
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Козломордый, а за что Порошенко не избежит суда, если твой Портнов обосрался со всеми обвинениями?
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Придет власть с яйцами - и как следует разберется в преступлениях твоего свинофюрера. Понятно, свинорылый?
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То есть, ЧТО УКРАЛ никому не известно? И тебе тоже... Но чего-нить "установит"? Да, ЗЕбил тупой? Будут гнать ЗЕлень скоро сраной метлой и следствие установит....и оффшорки ЗЕбила и какие он там "налоги" не платил и все... вон плёночки Трубы много уже чего говорят,а времени прошло всего-ничего... Допрыгаетесь!
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Начать нужно с Поросвинячих заводов и гос. заказов на них и схем Гонтаревой по рефинансу. Тогда посмотрим, как вы, скот ***************, запоете.
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"Надо только выучиться ждать..." А там, диви, і труп ковбаси "по 2-20", повз пропливе...
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обратись к Портнову...будет общая тема...и направление...
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не нада тут свои "влажные" фантазии рисовать...днепр...(кривой рог)...
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Нищеброды, Саркози ангел по сравнению с мародером
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Ну давайте перечислять Президентов Франции: Митерана обвинили в коррупции,но он успел умереть от рака, Валери Жискар Де Стена тоже,но ему 93 года,кажись,короче... жив ли он вообще? Надо погуглить. Саркози вот тоже... Пока еще руки не дошли до Оланда, ну Германия-Шредер, да и....не будем пока о других,но мы все понимаем. Манафорда сами американцы обвинили, о других пока не будем,но вы же все читали... Пороха пока никто не обвинил... кстатти... Вам еще перечислять? Президентов и премьеров разных стран или хватит пока? А то тут места не хватит. Нет,повторяют пуццинские брехни про Украину,кстати о паРашке...стоит писать или так знаете?
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Пані та панове! А нічого, що новина про Саркозі, взагалі, так між іншим?
Ну що це таке - переводити коментування кожної новини у взаємне поливання лайном порохоботів зелеботами і навпаки?
Люде, отямтесь! Те, що ви робите - це саме те, про що мріє *****!
СХАМЕНІТЬСЯ, бо горе вам буде, як писав Тарас Григорович.
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Так а що робити,коли ЗЕбіл буквально знищує Незалежність України? Про це мріяв Тарас Григорович? Доречі у нас таких "гетьманів" гнали сцяними ганчірками... Про це Тарас Григорович теж писав.
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