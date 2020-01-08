 Експрезидента Франції Саркозі звинуватили в корупції - суд почнеться в жовтні 2020 року

Про це в середу, 8 січня, повідомив паризький суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

64-річного Саркозі і його адвоката звинувачують у корупції, хабарях і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію у справі, яка відтоді була припинена.

Саркозі звинувачують у тому, що в 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Таким чином експрезидент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, яка становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи про можливе незаконне фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, яка володіла багатомільярдними статками. У 2013 суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки, хворої на старече слабоумство.

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Скандал із Бетанкур не єдиний, до якого причетний 64-річний експрезидент Франції. Органи юстиції Франції ще в 2013 році почали офіційне розслідування проти експрезидента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборчої кампанії 2007 року. Саркозі всі звинувачення заперечує.

Скандалом була затьмарена і передвиборча кампанія Саркозі в 2012 році. Тоді він поступився на виборах соціалісту Франсуа Олланду. За даними слідства, Саркозі значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. Водночас його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.

Саркозі не перший колишній президент, який може постати перед судом. Його попередник Жак Ширак, який помер рік тому, в 2011 році був визнаний винним у перевищенні службових повноважень і розтраті державних коштів під час перебування мером Парижа.

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