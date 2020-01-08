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 Генсек ООН Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі українського літака в Ірані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі українського літака.

Про це заявив представник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Він висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і урядам усіх країн, чиї представники загинули в цій трагедії", - зазначив спікер.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168855
 
 
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Сдается мне, Тоха Гуттереш успеет уйти на покой, пока не запахнет результатами...
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