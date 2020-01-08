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 У Кривому Розі водій насмерть збив двох жінок на пішохідному переході і втік із місця ДТП, - Нацполіція. ФОТО

У Кривому Розі поліція розшукує водія, який насмерть збив двох осіб на пішохідному переході і втік із місця ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Кривому Розі водій насмерть збив двох жінок на пішохідному переході і втік із місця ДТП, - Нацполіція 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 19:45 на вул. Каткова в Кривому Розі. Відомо, що водій автомобіля AUDI на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє жінок загинули на місці.

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Згодом автомобіль, причетний до ДТП, був виявлений покинутим за 150 м від місця події. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події. Вживаються невідкладні заходи для встановлення і затримання водія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168854
 
 
 Топ коментарі
 
Батя Моніки Какаяразніца?
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таких потрібно швидко відшуковувати і забивати палками на місці.
інакше не доходить.
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Земляк презедента. Ну як такого садити?
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Батя Моніки Какаяразніца?
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таких потрібно швидко відшуковувати і забивати палками на місці.
інакше не доходить.
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хм...можна і палками. але вже пізно-воно втікло з автівки. кращий варіант-спалити в машині зразу на місці ДТП.
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Юзік поїде і все порішає. Це ж рОдіна!
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а з нашим судочинством, яке навіть зайчисі за масове вбивство пожиттєвого не дало, і поготів.
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Подейкують що Зайцева уже не те що не в колонії- а на Сейшелах.
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Врядли, слишком большой резонанс.
а так вполне может посидеть бомжиха какая нибудь!
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Земляк презедента. Ну як такого садити?
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Он на Интерсити спешил, у него верхняя полка
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Раз залишає авто і втікає, значить знає, як діяти в подібних ситуаціях. Авто буде оголошено в угоні і водія спокійно відмажуть. Питання тільки в витратах
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Так и будет. Не сомневаюсь. Уже заява, об угоне, наверняка имеется.
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А для чого йому - власнику авто - стирати пальці?
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юзику пару копеек и все вопрос порешали.
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суровые криворожские сцыкуны в своём репертуаре: чуть какой шухер - сразу в кусты, а их кривороженый Вошьдь зебилов в этом деле вообще чемпион.. зебилы, вам есть чем гордиться..
ЗЫ женщин жаль, шли себе...................
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светофоры все решают.
водитель почти никогда не пропустит пешехода на нерегулируемом переходе.
и водитель всегда остановится на светофоре даже если пешеходов на переходе нет.
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