 У Кривому Розі водій насмерть збив двох жінок на пішохідному переході і втік із місця ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 19:45 на вул. Каткова в Кривому Розі. Відомо, що водій автомобіля AUDI на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє жінок загинули на місці.

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Згодом автомобіль, причетний до ДТП, був виявлений покинутим за 150 м від місця події. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події. Вживаються невідкладні заходи для встановлення і затримання водія.