 У Кривому Розі водій насмерть збив двох жінок на пішохідному переході і втік із місця ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 19:45 на вул. Каткова в Кривому Розі. Відомо, що водій автомобіля AUDI на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє жінок загинули на місці.
Згодом автомобіль, причетний до ДТП, був виявлений покинутим за 150 м від місця події. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події. Вживаються невідкладні заходи для встановлення і затримання водія.
інакше не доходить.
а так вполне может посидеть бомжиха какая нибудь!
ЗЫ женщин жаль, шли себе...................
водитель почти никогда не пропустит пешехода на нерегулируемом переходе.
и водитель всегда остановится на светофоре даже если пешеходов на переходе нет.