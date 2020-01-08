EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  11467  186
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (218) МАУ (60) розбиття (200) Бутусов Юрій (1176)

 Тільки максимальний доступ до інформації про політ дозволить Тегерану уникнути обвинувачень в атаці на пасажирський літак, - Бутусов

До складу делегації українських експертів з авіаційної безпеки, які вирушать до Ірану, включено експерта з вибухотехніки.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, згаданий фахівець працював у міжнародній слідчій комісії у справі про збитий над Донбасом зенітною ракетою "Боїнг" МН-17.

"Влада Ірану вранці заявила, що причиною загибелі українського "Боїнга" є технічні неполадки, і цю версію озвучило посольство України. Здавалося б, інше важко підозрювати, адже наш літак впав по суті в самому міжнародному аеропорту Тегерана, на невеликій висоті, під візуальним і радіолокаційним контролем диспетчерів, у зоні жвавого повітряного руху.

Але подальші дії іранської влади починають викликати запитання.

Як стало відомо, літак втратив керування і почав падати на висоті 3600 метрів, зліт проходив стало. І потім почав падати.

Читайте також: Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо

Якщо версія технічної несправності правдива, то Іран міг би відразу надати запис переговорів екіпажа з диспетчером центру управління польотами. Екіпаж не міг би миттєво вийти зі зв'язку, адже технічна несправність дає час повідомити на землю про проблеми. На висоті 3600 метрів фатальне зіткнення з птахами чи з дроном неможливе. А от вибух бомби чи зенітної ракети може обірвати зв'язок миттєво", - підкреслив Бутусов.

За його словами, також викликає запитання, чому Іран відразу відмовився передати чорні ящики виробнику літака.

"З іншого боку, якби влада Ірану хотіла навмисне приховати свою причетність до знищення літака, то чорні ящики вони б просто знищили і повідомили про неможливість відновити інформацію", - зазначив журналіст.

Також читайте: Головною країною в розслідуванні катастрофи літака МАУ є Іран, - політичний директор МЗС Макєєв

Він висловив сподівання, що українська комісія отримає вичерпні відповіді на всі запитання, а також доступ до записів переговорів диспетчерів із літаком і даними радара управління повітряним рухом.

"Це дасть змогу швидко зробити висновки та обмежити кількість версій або взагалі відразу встановити причину. Якщо Іран причетний до знищення українського літака, то записи нам або не нададуть взагалі, або нададуть не в повному обсязі. Також потрібно визначити порядок доступу експертів до чорних скриньок, щоб забезпечити їхнє збереження і точність дешифрування даних. Тільки максимальний доступ до інформації про політ дасть змогу Тегерану уникнути звинувачень в атаці на пасажирський літак", - упевнений Бутусов.

Тільки максимальний доступ до інформації про політ дозволить Тегерану уникнути обвинувачень в атаці на пасажирський літак, - Бутусов 01

Читайте також: Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168853
 
   
 Топ коментарі
 
ППЦ!
Воюющая страна, катастрофа авиалайнера, ...
А у нас президент ПОТЕРЯЛСЯ!!!
Оно то ли "в омані", то ли "в мордоре"!
Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6884
 показати весь коментар
 
З самого ранку ніхто не бачив Зеленського. І він мовчить. Може його в заручники взяли? Треба щось робити для його порятунуку.

Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти! Господи, бережи Україну!Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 388
 показати весь коментар
 
Борт с Віслюком заложил крутой вираж!
хоть бы чемоданы с инвестициями не повыпадали...

Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3839
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ходят слухи, что летит с медведчуком в москву позагорать.
 показати весь коментар
 
 
Саме цікаве, що ці повідомлення гуляють на багатьох сайтах!!! Хтось відслідковує його маршрут!!!
 показати весь коментар
 
Медвечук уже давно в Киеве, а Вовика сбросил в Масквабаде утром буде в Жулянах
 показати весь коментар
 
Опасная затея: путен любит мальчикофф целовать в пупик...(
 показати весь коментар
 
Позвонітє єго папє.
Хотя, папа там научєн повєсткамі із воєкомата, так что вряд лі.
 показати весь коментар
 
 
...... питання.А чи був той "єврейскій мальчік"??? "КАКАЯ РАЗНИЦА"!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Зеля ему над Ростов СМС отправил поздравил...
 показати весь коментар
 
Знаете еще почему никого иранцы не допустят до обломков. Ракета же как и ПВО полюбому были из Рашки и поставленные в обход санкций.
 показати весь коментар
 
 
сегодня можно было сделать хорошую новость журналистам с яйцами. Достаточно было утром узнать где сейчас борт #1. Если в омане, то зеленый ишак обманул страну, когда говорил что полетел за свой счет. А если борт #1 полетел за ним, то по факту зелешваль нанесла миллионные убытки государству своим отпуском. И второе, а что если ослина-оманская полетела в Украину самолетом медведчука через москву? Это будет бизнесом на крови или нет?!
 показати весь коментар
 
 
7 годин пройшло з моменту падіння українського літака в Ірані.
Що адекватного ми почули від української влади?
Спроби виправдати Іран, розказуючи про технічні аспекти трагедії?
Спроби фантазувати про причини падіння, не будучи на місці подій?
Правовий нігілізм у вигляді доручень генпрокурору відкривати провадження?
Що корисного зроблено за ці 7 годин?
Влада країни для того і існує, щоб захищати громадян, в тому числі закордоном, в тому числі шляхом з'ясування причин загибелі українців закордоном і покаранння винних.
Тобто, замість того, щоб фантазувати про причини авіакатастрофи і вигороджувати Іран, влада країни мала б домовлятися про те, щоб українські спеціалісти направились туди, щоб вони з'ясовували причини трагедії, щоб повернули тіла загиблих і рештки літака для рослідування в Україні.
Але ні.
Кому це треба, якщо буквально тиждень тому клоун, відпускаючи терористів і вбивць Майдану взамін на таксистів-бариг, розказував, що мертвим не допоможеш.
Тільки клоун забуває, що випускаючи скотів на волю, чи свідомо підтримуючи безкарність (в тому числі і в Іранському випадку), його дії приведуть до сотень чи тисяч нових мертвих. І хто зна хто буде на місці жертвами на цей раз.
АПД. Іран заявив, що не віддасть чорні скриньки
&
Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран
Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)".
Порушення правил безпеки руху в той час коли Іран не віддає чорні скриньки



 показати весь коментар
 
 
Зеленкамї будет отмазивать своего босса Пуйла гебнявого. У кого-то есть сомнения? На погибших украинцев ему насрать!
 показати весь коментар
 
В Херсоне пишут, что Катерина Статник успела позвонить домой, что их самолет обстреляли...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То ,что она успела позвонить после обстрела ракетой не смущает?
 показати весь коментар
 
 
А тебя что именно смущает? Если бы стреляли из мощного ЗРК, то тогда бы шансов позвонить действительно скорей всего не было (хотя не факт). А если стреляли из ПЗРК, то времени для звонка было достаточно.
 показати весь коментар
 
 
Похоже не бомбу или ракету. Уж слишком сильно горел перед падением. Скорее всего Иран виноват. Исламские фанатики любят мирных людей убивать
 показати весь коментар
 
 
Точно так горел Боинг под Ростовом только разница тот перед посадкой , а этот на взлете
 показати весь коментар
 
Якщо правда що ПреЗЕдент побував на "Болоті" після цього трагичного "випадку", то який існтруктаж "нелоху" надав "****"?! Питання! Трішки історії - США знищили Сулеймані, потім "аварія" літака МАО в Ірані, потім ПреЗЕдент повернувсі в Україну через "наболото"...Щось досить велика "многоходов-очка" вийшла! А може мені здалося і все це просто "случайность-..."?!
 показати весь коментар
 
 
Терпи зєбіле , якщо голосував за кремлівську креатуру . Зелену руку москви в Україні з абсолютною владою. Які ж ви дупоголові !
 показати весь коментар
 
 
У меня две новости в связи с крушением самолета. И обе плохие. Если самолет сбили, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что об него все вытрут ноги там, где нужна жесткость в заявлении от имени государства. Он ноль для политиков всего мира. Полный. Просто марионетка олигарха, который фигурирует в расследованиях по всему миру. Если самолет был неисправен, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что Коломойский давно вытирает ноги об Зеленского. Точнее Зеленским, одетым на руку, давно полируют туфли Игорь Валерьевича. И не важно какой ролик запилит Зеленский для внутреннего обывателя. Уверен в ОП уже пишут сценарий, «чтоб слеза прошибала штык». Это ничего не даст, кроме соплей домохозяек. Потому что «король голый». На руке кукловода. А семьям погибших сочувствие, погибшим RIP
 показати весь коментар
 
 
Одна надежда на канадцев. Их там много погибло, как и в МН17 голландцев (граждан Нидерландов). Вопрос только как они нагнут нашего гаранта, если захотят.
 показати весь коментар
 
 
Шо ты хочешь от Зеленского? Это дело только Зеленского? Новости у него обе плохие... Там предъяву будут делать все страны, граждане которых были на борту и Украина в том числе. Если это теракт, и будет доказано - предъяву сделают террористам, а точнее стране поддерживающей терроризм. Если катастрофа произошла по вине авиакомпании - там все застрахованы и судно тоже. Все паксы, покупая билет, платят страховой сбор, и семьям всех погибших по закону должны выплатить компенсацию. Ролик, *****, запилит туфли полируют, ноги вытрут... Дубина стоеросовая! Дурак совсем?
 показати весь коментар
 
 
Ты Зебил еще ляпни что Коломойский не полирует свои туфли Оманским ослом))))
 показати весь коментар
 
 
Как? Если, например, иранцы сбили самолёт максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке? Не, ну логику включайте.
 показати весь коментар
 
 
Змучиася за пару місяців...А до відпуска так далеко.Хто там гавкав про Пороха?Гавкайте,Зелебобіки.
 показати весь коментар
 
 
Видно, що писала грамотна людина! "Ти уже бил...?"
Ходи у відпустку власним коштом хоч кожен місяць.
 показати весь коментар
 
 
Ганьба: Функції посольства Оману в Україні виконує московське диппредставництво
 показати весь коментар
 
 
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер Twitter начала распространяться фотография, сделанная якобы на месте крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Утверждается, что на ней запечатлен фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».
На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, специализирующийся на расследованиях. Он отметил, что происхождение фотографии еще предстоит проверить и что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно, но пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из «Тора».Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.
 показати весь коментар
 
 
У ЗРК Тор есть одна особенность...
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».
 показати весь коментар
 
Так они уже пособирали обломки!
Шо категорически запрещено до их исследования экспертами!
Так шо " максимальная открытость" уже действует.
Щас нашим бабла отслюнявят и о чудо самолёт был оказывается неисправен.
 показати весь коментар
 
 
Шесть лет гибридности ни хрена не учит мозг. даже редакторов
 показати весь коментар
 
 
В соцсети выложен снимок обтекателя ракеты, якобы найденного рядом с местом крушения украинского самолета

http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html

Военный аналитик Бабак Тагвай обратил внимание на фотографию, распространяемую иранскими пользователями в социальных сетях, которая якобы была сделана рядом с местом падения самолета компании "Международные авиалинии Украины".
На снимке запечатлен носовой обтекатель и отсек управления зенитной управляемой ракеты 9М331, которой, предположительно был сбит самолет.
Снимок был сделан гражданским журналистом Ашканом Мофаредом недалеко от Шахрияра, в районе падения самолета.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, что головную часть нашли не совсем рядом с местом крушения. Это не возможно. После срабатывания боевой части ракета взрывается в радиусе поражения цели и, соответственно, траектория падения частей ракеты не совпадает с траекторией падения сбитой цели.
 показати весь коментар
 
Компании Боинг они не передадут ч/я, потому что компания не станет умалчивать факт сбития или бомбы... Это дело репутации их самолетов....

А вот украинской стороне могут передать этот ч/я, но лишь после того как втихую договорятся с Коломойским о сокрытии и фальсификации фактов, чтобы он признал падение за техническую неисправность....

В Украине нет таких страховых компаний, которые страхуют самолеты за 100 млн. бакинских, поэтому Коломойский легко пойдет на тайную сделку с иранцам за определенную сумму.... Ну а власть Зебобиков это все дело прикроет.....
 показати весь коментар
 
 
Маленькое уточнение... даже не ПЕРЕДАТЬ Ч/Я Украине (потому что Боинг станет по-любасу требовать его у украинской стороны), а иранцы могут частично допустить украинскую сторону к информации из черного ящика, не передавая его.... Мол вот смотрите, украинская сторона тоже признает факт неисправности....
 показати весь коментар
 
Пиши фантастику и далее, может станешь знаменитым.
 показати весь коментар
 
Вот когда этот ящик будет в компании Боинг, тогда можно будет точно сказать, что случилось с самолетом? Согласен?
 показати весь коментар
 
Вот тут вопрос почему все расследует полиция Авакова - Коломойского. И вот 900 млн.$ наверно заставят платить Украину , а не Коломойского.
 показати весь коментар
 
В таких случаях, авиакомпании уплачивают компенсацию, а не страна.... Но вполне возможно, что этот ЗОПАРК БЕНИ, который сейчас при власти, может подсобить как-то Коломойскому..... А может эта компенсация будет заложена и в эту сумму договорняка с иранцами....
 показати весь коментар
 
А тут всё как с крушением польского самолёта в РФ - единственно правильное решение - надёжно, но под контролем международных журналистов оцепить место крушения и пригласить самых независимых экспертов с репутацией вне всяких сомнений. В противном случае - каким бы ни был результат расследования, за ним навсегда останется тень сомнения.
 показати весь коментар
 
 
Не страна а школьный КВН. Янелох пропал в офшорном Омане - бабло никак не пересчитает, калькулятор сломался. Ген прокурор на лыжах на самом дорогом курорте ЕС. Он шо зам Коболева? Откуда деньги? Зебилы, это на ваши прокурор отрывается? На месте один Сивуха... но, у него "белочка". Аууу... кто нибудь.... или уже в Ростове.
 показати весь коментар
 
 
"Пpeзидeнт нa дopoгoм куpopтe в Омaнe, глaвa СБУ в cупep дopoгoм Куpшaвeлe, нap дeпы, чинoвники, cудьи, вce oтдыхaют, нa oтдых дeнeг нe жaлeют. Сбuтый укpaинcкий caмoлёт, пoгuбшиe и paнeныe нa пepeдoвoй, cуд нaд вoинaми и вoлoнтёpaми. Одни и oт дpугих живут в paзных измepeниях. Глaвнoe, этo былo дopвaтьcя дo влacти. Вce цикличнo, зaмкнутый кpуг, ничeгo нe мeняeтcя"
 показати весь коментар
 
 
Вообще то Иран, как и любая держава, должен действовать согласно Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации,где прямо сказано: «Единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности».
что касается обвинений в адрес иранских властей со стороны различных зависимых от американцев деятелей, то они объективно никак не зависят от расследования катастрофы, а исключительно от стремления США "опустить" тамошних правителей, пользуясь любым поводом.
 показати весь коментар
 
Если Иран ни при чем, то у них нет никакой мотивации что то скрывать, в отличие от кацапов с МН 17. Тогда тем более дырки/отверстия/ пробоины в обшивке могут быть внимательно изучены, спектральный анализ и пр. И тогда все будет ясно и без средств объективного контроля. По обломкам все устанавливается, главное их иметь не только на фото.
 показати весь коментар
 
 
Иран такая же террористическая страна как ти твою паРаша и все международние договора ей до сраки!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не по теме, нафиг с пляжа.
 показати весь коментар
 
Было 2400 метров, теперь оказывается 3600. Похоже полной правды никто не узнает.
 показати весь коментар
 
Можно. Информацию которая в них содержится нет. Можно попытаться подделать, но после публичного обнародования это выясниться с вероятностью 99%.
 показати весь коментар
 
Спсб.... Я даже знаю страну, где это вполне могут сделать...
А не в курсе, где сейчас находится президент Украины?
 показати весь коментар
 
 
нет. Это не Самсунг, не Огрызок, не диктоыон. Это система регистрации кодированных сигналов. И, как правило, к "прочтению" привлекается ге изготовитель самолета (Боинг), а изготовитель бортового самописца. И такой изготовитель без труда определит вмешательство или подмену. Вот обезьяны и отказываются передавать самописцы...
 показати весь коментар
 
Новий мишєбрат на підході, зустрічайте!
Тільки максимальний доступ до інформації про політ дозволить Тегерану уникнути обвинувачень в атаці на пасажирський літак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6139

 показати весь коментар
 
 
Трамп выступил с одним из лучших обращений за всё президентство, обозначив единство НАТО в вопросе невозможности получения Ираном ядерного оружия и курс на экономическое давление на Иран.
Цена на нефть полетела вниз.
А желающие повоевать могут включить World of Tanks.
 показати весь коментар
 
Це тобі приснилося. Там про НАТО не було нічого. Було про міць американської армії, про її гіперзвукові ракети, про півтора тисячі розстріляних під час останніх протестів іранців, про, само собою, ліквідованого іранського генерала, про те як на подаровані Обамою гроші іранці розширювали терористичну діяльність і вбивали американців, про введення додаткових санкцій, про те, що в результаті цих ракетних ударів ніхто з американців не загинув, по причині прийнятих мір безпеки, про те, що Іран міг би стати успішною країною якби змінив свою поведінку і нічого про НАТО.
В те, що ніхто не загинув, багато спостерігачів на протязі дня сумнівалися.
На фотографіях з комерційних супутників видно два зруйновані ангари для авіаційної техніки на одній з обстріляних баз. Звичайно, що там не обов'язково хтось мав знаходитися.
 показати весь коментар
 
 
Все верно. В Иране и так предреволюционная ситуация: падение ВВП в 2019 году 19%, инфляция 35%. Усиление санкций сильно ударит по режиму Аятолл. Ведь наземную операцию США проводить врядли будут.

Кормить иранцев, как путин ОРДЛО они не будут.
 показати весь коментар
 
 
На позициях боевиков 1АК дЫрЫ по всей линии разграничения замечена работа разведгрупп. Также отмечается прибытие мобильных снайперских групп оккупанотов из рашки на Мариупольском направлении. Основными задачами этих подразделения являются поиск уязвимостей в обороне сил ООС.

Где командувач Украины?
 показати весь коментар
 
 
Момент истины.
Помпео предложил помощь США Украине в расследовании крушения Boeing. Если Зебеня согласится, то черные ящики окажутся у американцев.
А если нет...
....
Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.
Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору