 Тільки максимальний доступ до інформації про політ дозволить Тегерану уникнути обвинувачень в атаці на пасажирський літак, - Бутусов

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його інформацією, згаданий фахівець працював у міжнародній слідчій комісії у справі про збитий над Донбасом зенітною ракетою "Боїнг" МН-17.
"Влада Ірану вранці заявила, що причиною загибелі українського "Боїнга" є технічні неполадки, і цю версію озвучило посольство України. Здавалося б, інше важко підозрювати, адже наш літак впав по суті в самому міжнародному аеропорту Тегерана, на невеликій висоті, під візуальним і радіолокаційним контролем диспетчерів, у зоні жвавого повітряного руху.
Але подальші дії іранської влади починають викликати запитання.
Як стало відомо, літак втратив керування і почав падати на висоті 3600 метрів, зліт проходив стало. І потім почав падати.
Якщо версія технічної несправності правдива, то Іран міг би відразу надати запис переговорів екіпажа з диспетчером центру управління польотами. Екіпаж не міг би миттєво вийти зі зв'язку, адже технічна несправність дає час повідомити на землю про проблеми. На висоті 3600 метрів фатальне зіткнення з птахами чи з дроном неможливе. А от вибух бомби чи зенітної ракети може обірвати зв'язок миттєво", - підкреслив Бутусов.
За його словами, також викликає запитання, чому Іран відразу відмовився передати чорні ящики виробнику літака.
"З іншого боку, якби влада Ірану хотіла навмисне приховати свою причетність до знищення літака, то чорні ящики вони б просто знищили і повідомили про неможливість відновити інформацію", - зазначив журналіст.
Він висловив сподівання, що українська комісія отримає вичерпні відповіді на всі запитання, а також доступ до записів переговорів диспетчерів із літаком і даними радара управління повітряним рухом.
"Це дасть змогу швидко зробити висновки та обмежити кількість версій або взагалі відразу встановити причину. Якщо Іран причетний до знищення українського літака, то записи нам або не нададуть взагалі, або нададуть не в повному обсязі. Також потрібно визначити порядок доступу експертів до чорних скриньок, щоб забезпечити їхнє збереження і точність дешифрування даних. Тільки максимальний доступ до інформації про політ дасть змогу Тегерану уникнути звинувачень в атаці на пасажирський літак", - упевнений Бутусов.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.
Хотя, папа там научєн повєсткамі із воєкомата, так что вряд лі.
Що адекватного ми почули від української влади?
Спроби виправдати Іран, розказуючи про технічні аспекти трагедії?
Спроби фантазувати про причини падіння, не будучи на місці подій?
Правовий нігілізм у вигляді доручень генпрокурору відкривати провадження?
Що корисного зроблено за ці 7 годин?
Влада країни для того і існує, щоб захищати громадян, в тому числі закордоном, в тому числі шляхом з'ясування причин загибелі українців закордоном і покаранння винних.
Тобто, замість того, щоб фантазувати про причини авіакатастрофи і вигороджувати Іран, влада країни мала б домовлятися про те, щоб українські спеціалісти направились туди, щоб вони з'ясовували причини трагедії, щоб повернули тіла загиблих і рештки літака для рослідування в Україні.
Але ні.
Кому це треба, якщо буквально тиждень тому клоун, відпускаючи терористів і вбивць Майдану взамін на таксистів-бариг, розказував, що мертвим не допоможеш.
Тільки клоун забуває, що випускаючи скотів на волю, чи свідомо підтримуючи безкарність (в тому числі і в Іранському випадку), його дії приведуть до сотень чи тисяч нових мертвих. І хто зна хто буде на місці жертвами на цей раз.
АПД. Іран заявив, що не віддасть чорні скриньки
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Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран
Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)".
Порушення правил безпеки руху в той час коли Іран не віддає чорні скриньки
Ходи у відпустку власним коштом хоч кожен місяць.
На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, специализирующийся на расследованиях. Он отметил, что происхождение фотографии еще предстоит проверить и что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно, но пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из «Тора».Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».
Шо категорически запрещено до их исследования экспертами!
Так шо " максимальная открытость" уже действует.
Щас нашим бабла отслюнявят и о чудо самолёт был оказывается неисправен.
http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html
Военный аналитик Бабак Тагвай обратил внимание на фотографию, распространяемую иранскими пользователями в социальных сетях, которая якобы была сделана рядом с местом падения самолета компании "Международные авиалинии Украины".
На снимке запечатлен носовой обтекатель и отсек управления зенитной управляемой ракеты 9М331, которой, предположительно был сбит самолет.
Снимок был сделан гражданским журналистом Ашканом Мофаредом недалеко от Шахрияра, в районе падения самолета.
А вот украинской стороне могут передать этот ч/я, но лишь после того как втихую договорятся с Коломойским о сокрытии и фальсификации фактов, чтобы он признал падение за техническую неисправность....
В Украине нет таких страховых компаний, которые страхуют самолеты за 100 млн. бакинских, поэтому Коломойский легко пойдет на тайную сделку с иранцам за определенную сумму.... Ну а власть Зебобиков это все дело прикроет.....
что касается обвинений в адрес иранских властей со стороны различных зависимых от американцев деятелей, то они объективно никак не зависят от расследования катастрофы, а исключительно от стремления США "опустить" тамошних правителей, пользуясь любым поводом.
А не в курсе, где сейчас находится президент Украины?
Цена на нефть полетела вниз.
А желающие повоевать могут включить World of Tanks.
В те, що ніхто не загинув, багато спостерігачів на протязі дня сумнівалися.
На фотографіях з комерційних супутників видно два зруйновані ангари для авіаційної техніки на одній з обстріляних баз. Звичайно, що там не обов'язково хтось мав знаходитися.
Кормить иранцев, как путин ОРДЛО они не будут.
Где командувач Украины?
Помпео предложил помощь США Украине в расследовании крушения Boeing. Если Зебеня согласится, то черные ящики окажутся у американцев.
А если нет...
....
Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.
Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...