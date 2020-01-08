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Все про:Іран (218) Близький Схід (9) Трамп (2066)

 Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану

Сенатори-республіканці закликали президента США Дональда Трампа до деескалації напруженості у відносинах із Тегераном після ракетного обстрілу іранцями американських баз в Іраку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

"Республіканські сенатори закликають адміністрацію Трампа знизити напруженість у відносинах з Іраном після ракетних ударів у вівторок увечері по двох іракських базах, де базуються американські військові", - йдеться в повідомленні.

Один із головних союзників Трампа в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем заявив, що поки не час думати про помсту. "Необхідно висловити наші стратегічні цілі щодо Ірану просто і переконливо", - підкреслив він.

Сенатор Майк Лі додав, що президент Трамп має піти на деескалацію ситуації і порадитися з Конгресом щодо наступних кроків у відповідь Ірану.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав Трампа уникати конфлікту і непотрібних втрат.

Дивіться також: Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168852
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо что сенатор Мак Кейн не дожил до этого позора.
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До какого позора? В чём позор?
Штаты устранили террориста в погонах, Иран ответил так чтобы никто из Американцев не пострадал, штаты ответили на просьбу Ирана не бомбить их санкциями. Все остались при своих интересах. Иран пропагандой внутри страны что мол мы ответили штатам ракетной аткой от которой только ослы испугались, США устранили кого хотели без всяких потерь.
Что ты хотел? Чтобы штаты разбомбили Иран потом ты бы и визжал - США агессор уничтожавший мирное население без всяких причин.
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точно, восьмеро его за руки держали, а то бы он дал...
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Хорошо что сенатор Мак Кейн не дожил до этого позора.
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До какого позора? В чём позор?
Штаты устранили террориста в погонах, Иран ответил так чтобы никто из Американцев не пострадал, штаты ответили на просьбу Ирана не бомбить их санкциями. Все остались при своих интересах. Иран пропагандой внутри страны что мол мы ответили штатам ракетной аткой от которой только ослы испугались, США устранили кого хотели без всяких потерь.
Что ты хотел? Чтобы штаты разбомбили Иран потом ты бы и визжал - США агессор уничтожавший мирное население без всяких причин.
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так как Донни штаты даже Обама не опускал.
просто какойто... ПОЗОР!
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Мак Кейн уже отхватил звиздюлей,еще во Вьетнаме.
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До якого позора? Тобі, ко.шерний, хочеться, щоби американці помирали в боротьбі за ерец ісроель, да?
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Да Маккейн и сам сдавался вроде. Иногда надо прогибаться под изменчивый мир, иначе он прогнет Вас.
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Тот сенатор который слил секретную информацию вьетнамцам и сидел в отеле пока его сослуживцы гнили во вьетнамских ямах ?
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Надо посоветоваться с Когрессом и установить размер "озабоченности"?
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От терпилы а сколько было понтов перед ракетным ударом...
Ну теперь выразят озабоченность и введут потужни санкции против парочки иракских генералов...
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Именно благодаря этим "понтам" Иран разбомбил не базу, а пустырь. Так что, Трамп в ответ должен был разбомбить пустырь Ирана и закричать "Я отомстил!"?!! Или может он должен был шарахнуть по всем намечанным 52-м объектам?! Хотя, чего мелочится - стрелять, так стрелять: надо было за пустырь разбомбить президентский дворец со всеми его "обитателями". Так? Вас волнует, что Иран мог бы тоже ответить, а также натравить Хезболлу на Израиль?

Вам в жизни мало крови?! Купите хряка, зарежьте и успокойтесь, диванный вояка!
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А ты видел спутниковые снимки результатов атаки? Там не по пустыне били, а пустыню из баз сделали. Думаю сегодня ночь такая же будет (не дай БОГ) США не туда полезли. США в чужеродной среде (союзник только Израиль), атаковать могут со всех сторон
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Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 18 ч

Напоминаю, что войну может объявить только Конгресс США.
У президента нет таких полномочий.
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А на кнопку при атаке от тоже будет жать после решения Конгресса?
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точно, восьмеро его за руки держали, а то бы он дал...
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Ви вірите, що все так закінчиться? 😁 Я от не вірю.
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уже не знаю чему верить - с такими крутыми поворотами не успеваю за ним,
иногда кажется он сам за собой не успевает, сначала шо сделает, а потом опа - "ну я даю" )))
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Його просто дехто з республіканців приструнив. Але це не на довго. Він таки хоче бути схожим на пуцина, тому відповість. І найгірше для бородачів, що навіть сам рудий ще не знає, як. Ви ж краще, нвюіж європейці знаєте, який він зло пам'ятний і якої високої думки про себе. А щойно підтвердили, що не передбачуваний. 😁
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Звичайно! Тому бажаю у новому році всім нам гарного здоров'я, терпіння, приємних новин і чудового настрою! 😁
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Китайози і всякі там чучхеїсти з *************** отримають чергову порцію мотивації. А колись Кенеді вперся рогом.....і цілий совок зробив собі обсерон
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Я офигиваю с таких сравнений! Просто напишите для себя, что случилось в одной и другой ситуации, а потом оцените на сколько они сравнимы.
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якісь республіканці вже не республіканці
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Республіканці в Америці не відрізняються від демократів абсолютно нічим. Вони навіть підримують кастрацію малолітніх дітей під приводом гендерних збочень. Дуже консервативно.
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а що це за привід гендернього збочення з підтримкою кастрації малолітніх ???
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Как, вы не знаете теорию Wermandа Björnssonа?! Говоря простым языком - бред сивой кобылы.
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Действительно, абсолютно ничем: программы обоих партий созданы копипэйстом. В таком случае, ты абсолютно ничем не отличаешься от дебила.
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Республіканці - сіоністи, демократи - марксисти. Обидві парті служать інтересам Ізраїлю.
А ти молодець, хороший бидло-гой.
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Помудрели, на понты не ведутся. Демократы генерала бы не стали мочить в той ситуации.
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Вот вам и нате. Вот и все ответы на все вопросы. Местные жители с журналистами на месте крушения нашего Боинга нашли обтекатель от зенитной ракеты.

Сам концевик ну очень напоминает кацапский ЗРК 9К330 «Тор-М1»
Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану - Цензор.НЕТ 4765
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и на вооружении это произведение кацапстана в Иране есть
Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану - Цензор.НЕТ 800
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гониш, що головка може робити на місці падіння, ця ракета що, при підльоті входе в корпус, чому закрилки тоді недеформовані, чи бошка теж з точки враження по інерції за літаком падала???
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многие зрк работают не так как ты себе это представляешь. ракете не нужно попадать в цель она взрывается вблизи самолета. а в голове ракеты нет взрывчатки так как там её электроника
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то я тебе про що й запитав, якщо вона бахнула в місці активації то що ж бошка робе на площі падіння, летіла за інерцією за літаком ???
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а что там одиночный пуск мог быть и массовый Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану - Цензор.НЕТ 461
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Последний настоящий республиканец - Маккейн
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Ты что пьяный ? Маккейн всегда голосовал за предложения Демократов . Он и близко не был республиканцем .

...
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Американцы, с таким вектором скоро будете стоять в очередях за колбасой и туалетной бумагой.
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А ты скоро будешь петь Подмосковные Вечера , ЗЕклоун .

...
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а вот интересно.., если раша завтра нападет на одну из стран Балтии к примеру, НАТО применит 5-ю статью..., защитит своего члена..?
Уже сомневаюсь...
Эх.., Америка, Америка.....
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І не сумнівайся. Відповідь буде жахливою - масова озабочєнность і заклики до миру
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Після сьогоднішньої беззубої заяви Трампа привид його імпічменту набув реальних обрисів. Тепер вже республіканська партія навряд чи захоче бачити цього клоуна на посаді Президента США.
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Забудьте про імпічмент. Вчить матчастину. Кіна не буде.
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ты ЗЕклоун путаешь НАТО и США . Канадцы наложили в штаны и бегом из Ирака по приказу Трюдо . Украинцы отводят войска и перестали стрелять по агрессору . Кто в мире последовательно противостоит идиотизму так это только США .

...
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почему некоторые читатели жалеют что не началась война между Ираном и США? Какая выгода Украине от войны между Ираном и США?
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Про це жалєют в одній маленькій палестинській країні, де хочуть, щоби американці й далі помирали за ерец ісроель.
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Америка - пружина.Будет принято независимое от Трампа решение.И устранение иранского террориста - не решение Трампа.Ответ будет неожиданным ,согласованным по всем правилам и массированным.США !я в вас верю.И Иран будет отвечать за сбитый украинский Боинг!По науськиванию плешивого Моськи!
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Слабаки. А ответ прост - у Ирана, скорее всего, бомбочка припасена. Атомная которая. Вот и дал заднего рыжий клоун. Они ведь воевать умеют только когда гарантированно не получат мощную ответку. Северную Корею не трогают? Рашку не трогают? Китай не трогают? А ведь там ой как все неблагополучно и с правами человека, и с демократией, и со свободой слова.
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у ирана глисты в попе припасены для таких как ты . иди отведай . наложил твой иран полные штаны и даже твой московский ботоксный карлик полетел прикрывать ассада лично , испугались .

..
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Похоже это чудо уже и свою партию до селезенок достал.
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что рузке ? получили оплеуху ? Это вам не тюфяк Обама который строил глазки и хмурил бровки .

..
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Трамп уже отомстил - убит крупный террорист в погонах и его помощник . 56 иранцев задавили себя на похоронах террориста . Сегодня слушал выступление американского морского пехотинца ослужившего 26 лет . Он сказал то что сделал Трамп должен был сделать Буш или Обама , но первый и второй оказались слишком трусливыми что бы ликвидировать террориста .

....
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нормально, главное, чтобы для ЗСУ все поставлялось в полном обьеме..
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Mozet neponimajet sto iransi budet idti dalse.Tut na etom nezakoncilos,budet bolse atak
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США грохнули известного террориста, Иран пострелял по пустой авиабазе.

Если бы не катастрофа Боинга... Эксперты считают, что его сбили. Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану - Цензор.НЕТ 8607
https://summit.news/2020/01/08/experts-say-passenger-plane-that-crashed-in-tehran-was-likely-shot-down/
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да пусть ещё жопу подставят америкосы чучмекам и им потом все будут в очко сливать не только черножопые, но и весь мир х..й положит на амеров............
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Раз они его уговаривают, значит он точно решил вдарить. А сейчас держит паузу, чтобы иранцы жидко срали
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