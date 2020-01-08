 Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.
"Республіканські сенатори закликають адміністрацію Трампа знизити напруженість у відносинах з Іраном після ракетних ударів у вівторок увечері по двох іракських базах, де базуються американські військові", - йдеться в повідомленні.
Один із головних союзників Трампа в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем заявив, що поки не час думати про помсту. "Необхідно висловити наші стратегічні цілі щодо Ірану просто і переконливо", - підкреслив він.
Сенатор Майк Лі додав, що президент Трамп має піти на деескалацію ситуації і порадитися з Конгресом щодо наступних кроків у відповідь Ірану.
Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав Трампа уникати конфлікту і непотрібних втрат.
Штаты устранили террориста в погонах, Иран ответил так чтобы никто из Американцев не пострадал, штаты ответили на просьбу Ирана не бомбить их санкциями. Все остались при своих интересах. Иран пропагандой внутри страны что мол мы ответили штатам ракетной аткой от которой только ослы испугались, США устранили кого хотели без всяких потерь.
Что ты хотел? Чтобы штаты разбомбили Иран потом ты бы и визжал - США агессор уничтожавший мирное население без всяких причин.
просто какойто... ПОЗОР!
Ну теперь выразят озабоченность и введут потужни санкции против парочки иракских генералов...
Вам в жизни мало крови?! Купите хряка, зарежьте и успокойтесь, диванный вояка!
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 18 ч
Напоминаю, что войну может объявить только Конгресс США.
У президента нет таких полномочий.
иногда кажется он сам за собой не успевает, сначала шо сделает, а потом опа - "ну я даю" )))
Dillate, faggot.
А ти молодець, хороший бидло-гой.
Сам концевик ну очень напоминает кацапский ЗРК 9К330 «Тор-М1»
...
...
Уже сомневаюсь...
Эх.., Америка, Америка.....
...
..
..
....
Если бы не катастрофа Боинга... Эксперты считают, что его сбили.
https://summit.news/2020/01/08/experts-say-passenger-plane-that-crashed-in-tehran-was-likely-shot-down/