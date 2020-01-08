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 Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо власника міні-зоопарку в с.Красне (Київська область), який залишив без їжі більш ніж чотири десятки тварин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 01

"За попередніми даними, в приватному міні-зоопарку в с.Красне від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки домашніх тварин без їжі. 20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також теля і коза залишилися без належного догляду, волонтери та небайдужі громадяни принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно і корм", - сказано в повідомленні.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 02

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події, вирішується питання про вилучення тварин.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168851
 
   
 Топ коментарі
 
набравсь як кошенят на дачу:
все літо гроші брав за погратися,
а на зиму просто кинув помирати...
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Таких любителей животных нужно на 8 лет в тюрягу и без еды.
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набравсь як кошенят на дачу:
все літо гроші брав за погратися,
а на зиму просто кинув помирати...
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Или, с учетом того, в каком "правовом государстве" мы живем, появился человек, желающий стать новым владельцем этого зоопарка.
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зоопарк - це електорат оманського нелоха
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Владелец Войцеховский. Куча недостроев, куча долгов, просто сбежал из страны. Орудовал при **********. Это к тем кто тут про зебилов пишет.
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Ага, ну прям Порошенко лично насрал ему и тебе зебилоду в штаны!
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*************** падаль відавала ему разрешения на новые стройки, давали кредиты, при банкротящихся других объектах. угадай гноесос свинотный, за чей счет это будут все покрывать. Можешь гной лизать у твоей вонючей свиньи. которая ипала тебя в рот и сраку и наживалась на войне.
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Кого ты слушаешь?Мразь зебилоидная чзык из жопы не высунет сказать, что Войцеховский свалил в рашку как и ранее,что имел во все щели таких зебилов вместе с Пшонкой,Грековым и Ефремовым.Вся проросийская шушера януковичская лезла изо всех щелей,при том,при Порохе сидела относительно тихо.яА сейчас при иудее вонючем Медведчуки и Ефремовы сидят в Раде и на свободе ,и ибут тупорылую зебильню во все дыры.Конченые выродки сцут в морды,а зебилье жрет,давится,но сглатывает.
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Бедные животные!
Ну не можешь содержать, попроси помощи, обязательно, кто-нибудь отзовется! Люди помогут! Зачем так издеваться над животными? Да еще и проблем, себе на задницу нашёл!
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морил голодом более 40 животных....

Заявления от козлов, ослов и лошадей прилагаются?
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каким опущенным ******* надо быть чтобы такое написать?
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Яка ж мразина,падлюка,і мудло!Це ж яким повинно бути корисним,щоб довезти беззахисних тварин до смерті,від голоду.На гілляку козляру бездушну,щоб той кінь,цьому садисту,приходив у сні,до кінця його життя.Мерзотник падлючий!А цю гидоту,також оставити без іжі,щоб воно сдохло.На одного садиста повітря чище стане.
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там есть продолжение. *************** потаскуха войцеховская прискакала не запылилась. Обвинила зоозащитников, что они хотят забрать ее ферму. Потребовала убрать посты, и сказала, что у животных все было. А конь очевидно пал от переедания. А глава сельсовета - продажная мразь на побегушках этой манды тоже активно ее защищает. Какой же гной развила эта вонючая свинья Поросенко. и скольтко времени понадобится чтобы этот гной вычистить из страны. Бабулетушка войцеховская кстати видать хочет быстренько все продать и свалить за муженьком, чтобы по его кредитам не платить. А вы лохи будете компенсировать))))
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