 Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані

Про це повідомила в Facebook блогер Айгуль Утепова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сайт найрозкрученішого і найавторитетнішого ЗМІ України Цензор.НЕТ заблоковано на території Казахстану. Друзі. Перевірте, чи відкривається у вас ця сторінка, або будь-яка інша сторінка даного сайту? Питається, навіщо заблокували? Тільки через Жанну?" - написала вона.
Утепова прикріпила до посту посилання на новину "Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогершу Ахметову".
У коментарях вона додала фото робочого столу. Згідно з написом на екрані, доступу до ресурсу немає.
Співвітчизники Утепової пишуть у коментарях, що зайти вдалося тільки за допомогою VPN (англ. Virtual Private Network "віртуальна приватна мережа").
І все керування ГлобалНетом знаходиться у "правильних" країнах. Тож ізолювати кацапів можна протягом 48 годин простим натисканням на клавіші у Нідерландах.
А смысл блокировки, каким образом украинский форум может повлиять на безопасность Казахстана???
- Нурсултан, если бы наш самолёт разбился, какой народ скорбил бы больше - русские или казахи?
Назарбаев: - Украинцы.
Ельцин: - А почему вдруг украинцы?
Назарбаев: - А потому, что с нами не было Кучмы.
16 апреля
Санкционный список
состоит из 458 предприятий, счета и деятельность которых заблокирована в Украине на срок от одного до трех лет.
Среди компаний - социальные сети "Одноклассники", "Вконтакте", поисковая система "Яндекс" вместе с картами и пробками.
А также бухгалтерская программа "1С", которой пользуется подавляющее большинство фирм в Украине.