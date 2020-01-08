EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  7429  116
Все про:Казахстан (104) Цензор.НЕТ (41) блокування (197)

 Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані

Користувачі в Казахстані не можуть потрапити на сайт "Цензор.НЕТ".

Про це повідомила в Facebook блогер Айгуль Утепова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт найрозкрученішого і найавторитетнішого ЗМІ України Цензор.НЕТ заблоковано на території Казахстану. Друзі. Перевірте, чи відкривається у вас ця сторінка, або будь-яка інша сторінка даного сайту? Питається, навіщо заблокували? Тільки через Жанну?" - написала вона.

Утепова прикріпила до посту посилання на новину "Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогершу Ахметову".

Сайт Цензор.НЕТ заблокували в Казахстані 01

У коментарях вона додала фото робочого столу. Згідно з написом на екрані, доступу до ресурсу немає.

Сайт Цензор.НЕТ заблокували в Казахстані 02

Співвітчизники Утепової пишуть у коментарях, що зайти вдалося тільки за допомогою VPN (англ. Virtual Private Network "віртуальна приватна мережа").

Читайте також: Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168850
 
   
 Топ коментарі
 
Вот! Тоталитарный режим! А в африканской Гане- всё в порядке, с Цензором! Это, несмотря на то, что я отсюда регулярно пишу. Правда, мне нравится Гана и о ней никогда и никакого негатива- не писал! Разве что чертова жара... но, наверное, Правительство Ганы мне прощает эту клевету! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310 Вот, видите, даже цвета портового транспорта- наши! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310
Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 7943
 показати весь коментар
 
Казахам не можна таке читати.
Забагато свободи...
 показати весь коментар
 
ЗЕгенерат иди встречай борт Медведчука, он как раз щас говорят с Москвы твоего ЗЕкловуна привезёт. Лизнёшь сапог мировому лидеру
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Да никуда Украина не сваливает. Как сидели в русскоязычном интернете(как казахи) так и сидят. А от того что одну банду воришек сменила другая ничего не изменилось.
 показати весь коментар
 
Украинцы сидят в АМЕРИКАНСКОМ интернете .... российского в нём априори ничего небыло и нет. Казахи тоже сидят в Американском интернете и ты сейчас сидишь в Американском интернете .....
 показати весь коментар
 
 
Моня, проект ARPAnet був спроектований під потреби US Army & US Navy. Для забезпечення безперебійного зв'язку у ситуації коли US будуть мочити совок ядерними ударами.
І все керування ГлобалНетом знаходиться у "правильних" країнах. Тож ізолювати кацапів можна протягом 48 годин простим натисканням на клавіші у Нідерландах.
 показати весь коментар
 
Ну, що Юрко, приємно ? Отак і твої адміни вчиняють таке саме свавілля. Чекаю на черговий бан
 показати весь коментар
 
 
Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане
А смысл блокировки, каким образом украинский форум может повлиять на безопасность Казахстана???
 показати весь коментар
 
Вспомнился бородатый анекдот о том как в одном самолёте летели Ельцин и Назарбаев, и Ельцин спросил:
- Нурсултан, если бы наш самолёт разбился, какой народ скорбил бы больше - русские или казахи?
Назарбаев: - Украинцы.
Ельцин: - А почему вдруг украинцы?
Назарбаев: - А потому, что с нами не было Кучмы.
 показати весь коментар
 
 
Схоже там не зрозуміли деяких особливо патріотичних коментарів застарілою казахською кирилицею...
 показати весь коментар
 
Казахстан одним оком дивиться на Захід, а іншим - на Схід.
Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 638
 показати весь коментар
 
 
"самого раскрученного и авторитетного СМИ Украины". сое-свино-бото-ферма лопнула от гордости. все остальные - от смеха.
 показати весь коментар
 
 
Цензор нєт це порохоботська срана редакція яку в Казахстані банять, а в Україні запалюють.
 показати весь коментар
 
 
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-38866546
16 апреля

Санкционный список
состоит из 458 предприятий, счета и деятельность которых заблокирована в Украине на срок от одного до трех лет.
Среди компаний - социальные сети "Одноклассники", "Вконтакте", поисковая система "Яндекс" вместе с картами и пробками.
А также бухгалтерская программа "1С", которой пользуется подавляющее большинство фирм в Украине.Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 4091
 показати весь коментар
 
 
Ха, тоже мне новость. У нас давно уже заблокировали. Но не до конца
 показати весь коментар
 
Горжусь нашим сайтом! Цензор.Нет - это оплот свободы и демократии в Украине! русские мрази не любят Цензор - здесь кацапских тварей быстро "вычисляют" и ставят на колени.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору