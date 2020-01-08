 Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш уряд продовжить тісну співпрацю із міжнародними партнерами, аби забезпечити всебічне розслідування цієї катастрофи й надання відповідей на усі запитання канадців", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що безпека канадців залишається найвищим пріоритетом уряду. "Міністр закордонних справ перебуває на зв’язку з урядом України та спілкується із належними органами та міжнародними партнерами. Міністр транспорту також працює разом із держслужбовцями з його відомства, та спілкується зі своїми міжнародними колегами", - зауважив прем’єр-міністр.

Трюдо також висловив співчуття усім близьким загиблих у катастрофі. "Від імені уряду Канади ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття усім, хто втратив родичів, друзів та близьких у цій трагедії", - зазначив він.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.