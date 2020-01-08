 Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наш уряд продовжить тісну співпрацю із міжнародними партнерами, аби забезпечити всебічне розслідування цієї катастрофи й надання відповідей на усі запитання канадців", - сказав Трюдо.
Він наголосив, що безпека канадців залишається найвищим пріоритетом уряду. "Міністр закордонних справ перебуває на зв’язку з урядом України та спілкується із належними органами та міжнародними партнерами. Міністр транспорту також працює разом із держслужбовцями з його відомства, та спілкується зі своїми міжнародними колегами", - зауважив прем’єр-міністр.
Трюдо також висловив співчуття усім близьким загиблих у катастрофі. "Від імені уряду Канади ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття усім, хто втратив родичів, друзів та близьких у цій трагедії", - зазначив він.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
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ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??.........................?!!!!!!!!!!!!!!
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1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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. ХОТЬ РАЗМСЕШИЛИ ВАС ???
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или ....
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КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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Или прямо счас выходь на майдан.
Скривают от украинцев.
ПС. Тільки що по ТСН передавали що з самого ранку іранські ЗМІ самі передавали про вибух. Потім ці повідомлення повидаляли.
...
І ми не можемо «ліквідіровать» наших заблукавших і обдурених співгромадян , як це роблять наші північні сосєді, азіопи.
В цьому наша слабкість.
І, сила.
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( не стой ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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В какой стране ?
Вот тут и все раскажут
2. Гибель пассажирского лайнера была бы объявлена Ираном и его союзниками случайной жертвой Америки.
Но в чьи-то расчёты вкралась ошибка.
США ночью не контратаковали.
Останнє фото нашого українського екіпажу з Тегерану перед відльотом
Назавжди молоді
...
,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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