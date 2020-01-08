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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані

Державний секретар США Майк Помпео заявив про те, що США готові надати Україні всю необхідну допомогу у встановленні причин трагедії Боїнгу під Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.

"Державний департамент США висловлює свої глибокі співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, вбитих унаслідок трагічної аварії рейсу PS 752 Міжнародних авіаліній України. Сполучені Штати продовжать уважно стежити за тим, що відбувається і готові надати Україні всю можливу допомогу", - цитує видання Помпео.

США також закликають до "повного співробітництва у всіх розслідуваннях причин аварії".

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168847
 
   
 Топ коментарі
 
Поможіть.
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І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.


В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.

Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера сучасності над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
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Светлана Самборска
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"

Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»
Мы готовы предоставить Украине всю необходимую помощь, - Помпео о крушении Боинга МАУ в Тегеране - Цензор.НЕТ 3116
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я знаю хто збив боїнг, це Дугарь, Антоненко, Маруся Звіробій а на шухері стояв генерал Марченко. інфа 100%
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Светлана Самборска
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"

Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»

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Пожалуйста, скажите, что это шутка..........
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Если это действительно правда и он таки прилетел бортом мертвечука через Внуково - Гомель, то комментария без мата даже у меня не найдется.
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Самая мощная в мірє, пропагандон - СМІ машина, молчіт - с.
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Ну наши СМИ вообще отличаются весьма специфичными зрением и голосом.
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Кстати, было бы интересно узнать..... а пуйло случайно в это же время не возвращался из Турции
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Ага. целофановых пакетов пришлите импотенты х*евы.
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я знаю хто збив боїнг, це Дугарь, Антоненко, Маруся Звіробій а на шухері стояв генерал Марченко. інфа 100%
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А замовником Порошенко. Адже жодна справа у державі не робиться без нього.
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Проте в Україні є найгидкіші соєві гниди на чолі з педро парашою.Вчені ще добре не дослідили цей вид,але відомо,що пють вони кров українську,риють скрізь,жруть усе підряд і сруть безбожно на кожного,хто до них наближаеться.Розмножуються тварі наче хробаки в гімні,а позбутися їх дуже важко-при чавленні обплюють гидотою.
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Ба ! Який жахливий напад педропсихозу . Чоловіче ти обережніше , а то загримиш до дурки . І до кінця днів ходитимеш в гамівній льолі , житимеш в кімнаті з ватними стінами і прийматимеш тільки галоперідол . Бережи себе .
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Чорнорилі персоналії лишіть при собі-ви вже все розслідували-комуністичний бред-будуйте гельотіну на майдані-будете терористам голови рубати відразу після рейсу мертчкового літака з москальщини.Чи слабо спільничка свого зачіпати?
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Ох , ніфіга собі ! Перший раз таке бачу . Певно по Кастанеді став на шлях індійця Які .
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Кккланівець, ще й не таке побачиш,якщо доживеш,звичайно.
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Дякуємо.
Але нам достатньо вашої занепокоєності.
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Так Олена Малахова і Ольга Кобюк, як писали тут на Цензорі, що вони не сіли на цей рейс?
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Короче сейчас дело замнут и примут резолюцию что самолет упал сам от перегруза. Лишь бы небыло вайны. А через пол года бабуины доделают ЯО или привезут из Рашки и будут требовать освободить коридор на Европу. Мир катится в Ад.
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Поможіть.
Заберіть у підарашки регіструючі самописці.
І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.


В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.

Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера ********** над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
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Только проблема в том, что Антоненко, Кузьменко, Дугарь и прочую компашку начали разрабатывать еще с 2018 года, когда лидером ********** был сывочолый гецьман.
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Это у вас сейчас проблемы.
А скоро будет еще больше.
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Дайте Коляднику Оманскому ядерную бомбу, он должен отомстить Мухмудам.
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Щось Помпео знає, раз каже "убитых в результате авиакатастрофы", а не "погибших в результате авиакатастрофы".
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI

.
.
.
3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ???
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вони скажуть що це брехня, мені вже таке писали.
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так, може, внього зустріч з мацковськими інвесторами кураторами
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Что непонятного? Он залетел туда чтобы вернуть ЗРК, с которого собственноручно сбил самолет в Тегеране!
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850 топорофф, 1250 патриотофф, логику жавелина в коде и это раз...................
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Завтра появятся новые версии.Напоминает МН,-17.Главное сделать "заваруху"
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Петропарашинці вже все розслідували- будують гельотіну на майдані-будуть терористам голови рубати відразу після рейсу мертчкового літака з москальщини.
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Пристайка вже готує відповідь на пропозицію Помпео : " Український народ глибоко вдячний м-ру Помпео за пропозицію допомоги в розслідуванні аварії . Але наш зєля прибувши у Внуково за викликом путєна , отримав подібну пропозицію і терміново прийняв її до виконання . Так як всі дії в цьому напрямку курує Сам Х..уйло то прийняти Вашу пропозицію Україна не може ." . ЩироВашапристайка .
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Где этот дурачек сейчас? В Москве, в Гомеле или уже в Киеве?

Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 3285
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Где сейчас Бубочка, еще в Москве или уже через Гомель назад в Киев его Мертвейчук везет?

Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 7693
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