 Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.
"Державний департамент США висловлює свої глибокі співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, вбитих унаслідок трагічної аварії рейсу PS 752 Міжнародних авіаліній України. Сполучені Штати продовжать уважно стежити за тим, що відбувається і готові надати Україні всю можливу допомогу", - цитує видання Помпео.
США також закликають до "повного співробітництва у всіх розслідуваннях причин аварії".
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
https://youtu.be/t3rYPAcSa6I
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"
Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»
Але нам достатньо вашої занепокоєності.
Котиться.
Вже як 100500 років.
Заберіть у підарашки регіструючі самописці.
І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.
В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.
Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера ********** над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
А скоро будет еще больше.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
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ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ???
інвесторамикураторами