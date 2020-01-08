 Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця

Наразі цей поїзд курсує через день, а з 23 січня вирушатиме щодня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Укрзалізниці.
"Швидкісний поїзд Інтерсіті №740 відправляється з Києва о 17:22 і прибуває до Кривого Рогу о 23:09. У зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд відправляється 6:15 і прибуває до Києва о 11:53", - наголошується в повідомленні.
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меняет время судьбы лица
нас гнёт поток житейских дел
но вечен лишь вопрос от мамы
ты ел
а помните как в детстве мамы
когда уже почти мы спим
так нежно по носу нам пальцем
пим пим
Король Віслюк. Трейлер. Переозвучка Кіль.
ЗЕ и ХУ ВСТРЕЧАЮТСЯ В МАЦКВЕ?