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Все про:Київ (6757) Кривий Ріг (282) Укрзалізниця (873)

 Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті №740 Київ - Кривий Ріг.

Наразі цей поїзд курсує через день, а з 23 січня вирушатиме щодня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті №740 відправляється з Києва о 17:22 і прибуває до Кривого Рогу о 23:09. У зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд відправляється 6:15 і прибуває до Києва о 11:53", - наголошується в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168845
 
 
 Топ коментарі
 
Кокаїновий експрес, наркотур
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Будут возить потенциальных высокопоставленных чиновников? Тех, что поймают на улице, как во времена Януковоща в Донецке? Или Юзику обеды от любимой жены?
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Нью-Васюки? "Центр Дніпропетровської області плавно переходить у Кривий Ріг. Тепер він - центр величезної області, а з часом - і всієї України, а то і об'єднаної Європи, а можливо, світу. Та що там світу - Всесвіту! Адже саме тут народився найвеличніший політичний діяч сучасності. Саме тут живуть його батьки." Нє, пані Мєндєль ?
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Спасибо жителям Кривбаса за президента ....раса Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6920
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ну теперь бубочке легше будет...или тяжелей? Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 3521
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На поезде - легче, а вот на автомобиле... Дорогу Кривой Рог-Кировоград официально закрыли, дорога на Николаев убита на отрезках от КРога до казанки (там есть объездная грунтовка) и от Баштанки до Николаева (там вообще п........ц безальтернативный). Пишу то, что сам своим позвоночником испробовал в 2019-м.
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І мама Рімма контролюватиме - "ойц, и таки Бубочка не отморозил себе ухи, не дай бог два?"
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как в добром и душевном хокку (почти)
***
меняет время судьбы лица
нас гнёт поток житейских дел
но вечен лишь вопрос от мамы
ты ел
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Ще хвилинка доброти:

а помните как в детстве мамы
когда уже почти мы спим
так нежно по носу нам пальцем
пим пим
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Будут возить потенциальных высокопоставленных чиновников? Тех, что поймают на улице, как во времена Януковоща в Донецке? Или Юзику обеды от любимой жены?
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А разве любимая жена не вместе с любимым мужем, его помощницей в Киеве работает, помогает ему, делает ему - этот как его - импичмент?
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Новая столица нашей страны. А х*ли вы думали?
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...предлагаю назвать №740 "Поц-Экспресс"... Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6204 Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6439
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...вася, я поездами не езжу, так что терпи Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6321
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Не всякий літак підніме «смотрящєго» за Кр.Рогом Юзіка.
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Нью-Васюки? "Центр Дніпропетровської області плавно переходить у Кривий Ріг. Тепер він - центр величезної області, а з часом - і всієї України, а то і об'єднаної Європи, а можливо, світу. Та що там світу - Всесвіту! Адже саме тут народився найвеличніший політичний діяч **********. Саме тут живуть його батьки." Нє, пані Мєндєль ?
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А где Зе курсирует-"Цензор " не в курсе?
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Його Медведчук вже привіз в Київ о 18.24 .Але Цензор "не в курсі" .До команди.
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Лидер всех времен и народов...и все его криворожское стадо смогут каждый день посещать малую родину...
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Где эта мелкий хриплый крысеныш? Или его мертвечук катает на своем самолете в мацкву?
ЗЕ и ХУ ВСТРЕЧАЮТСЯ В МАЦКВЕ?
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Отож, криворогулі змінили даунбасян...
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Теперь - Крывый Риг корме всю Украину Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1201 .. Вот так дела ..! Мдя .. Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 9409 .
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жителі Крижополя! нічого, буде і з вашого міста президент!
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В конце января пройдет международный ралли Кировоград- Кривой Рог - Баштанка-Николаев. Победитель получит 10 тысяч гривен!!!
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Криворожцы такие богатые, что будут ездить на концерты 95го квартала.
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зебилы, так где ваше зеленое ничтожество?
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Кажуть, Янелох з Омана махнув в Мацкву прозвітувати про виконане завдання в офшорах.
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Это шоб маминька с папинькой , чаще ездили к сыночку в гости Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1713 ... Всё для них ,, родимых .. Ух-х ,,какой заботливый Бубочка у них вырос . Потяги "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватимуть щодня, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 7804 .
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Он вам ничего не должен. Только своим детям и маме с папой.
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А що, аеропланами МЯУ цим придуркуватим порноакторам вже літати стало сцикотно? 😕
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Настільки збільшився пасажиропотік в КрРіг? ужас. Це спеціально для 95 кварталу, папи і мами Ріми?
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А взагалі то для чого той поїзд київлянам? Мало імовірно, що в когось з них виникне бажання у вільний від роботи день їхати в Кривий Ріг , щоб подивитися на квартиру-музей генія всіх часів і народів , видатного політичного діяча Всесвіту і просто Вождя сонцесяйного Вовкі Віслюка Оманського 😕
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Эта пять, Бубочка. Ну тока нахера? Зетипиллов и в Киеве хватает.
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