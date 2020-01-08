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 55-річна жінка померла від ускладнень грипу, - МОЗ

В Україні від ускладнень грипу померла 55-річна жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10 день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - йдеться в повідомленні.

Вірус грипу типу А (H1) pdm09 підтверджено лабораторно. Померла належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання. Від грипу вакцинована не була.

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Загалом від початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу в Україні померло дві особи. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 р. і 3 січня 2020 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168841
 
 
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почему не дали информацию в каком городе ? Вирус гриппа типа А (H1) pdm09.
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а где и в каком месте -какая разница - . уже привычное дело .
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если б медицина предоставляла или отправляла письма как это было раньше, а так медицина за укол берёт по 350-450гр за вакцинацию
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Ну шо тут скажешь? Сознательная женщина - поддержала Пенсионный фонд Украины.
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Патлатая идиотка угробила медицину, которая хоть на костылях,но еще работала,а пришедшая ЗЕлень вообще добила то,что оставалось. Если бы тётка на третий день вызвала хотя бы врача на дом, то,вероятно бы её госпитализировали бы ранее и могли бы спасти. Но теперь врачи фактически домой не ходят и скорые почти не ездят.
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Если грабеж и геноцид назвать реформами и правами человека, то на кладбище шагается весело и с песнями.
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??? Ходят и ездят. Вам для того, чтобы попасть в больницу, нужно вызывать скорую? Общался с врачами скорой. У нас доходит до того, что скорую могут вызвать при насморке, небольшом повышении/снижении давления и просто потому, что человеку плохо на похмелье. Есть случаи, что людям в поликлинике ставят диагноз пневмонии, бронхита, дают направление, а они потом уже из дома вызывают скорую для комфортной доставки в больницу. До Вас не доходит, что у скорой другое назначение? Подобный вызов даже в странах с развитой страховой медициной влетит Вам в хорошие деньги. Не страховой компании, а именно Вам. Из-за того, что врачи будут какой-то бабке будут мерять температуру или бинтовать пальчик, кто-то с инфарктом или инсультом реально может умереть. И так это и происходило! У больной не было причин вызывать скорую. У нее было более недели для того, чтобы добраться до лечебного учреждения (что вообще-то нигде в мире не является 100% гарантией излечения), у нее была возможность позвонить семейному врачу (если она конечно же себе его выбрала).
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А у кого-то будет инсульт, и в скорой скажут, что головная боль и тошнота не повод выезда бригады, дождитесь паралича тогда приедем. В разумной мире лучше 10 недообоснованных вызовов, чем один летальный или с осложнениями.
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Вы предлагаете, чтобы скорая приезжала ко всем, у кого головная боль и тошнота? А оплачивать это кто будет? Деньги из воздуха не берутся. Вот когда сможет каждый оплачивать по несколько тысяч у.е. страховых взносов в год, тогда и можно будет говорить о подобном сервисе. Да и то никто не будет отправлять скорую к человеку с головной болью.
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Не выкачивайте миллиарды у.е. в пользу иудоглобализаторов и окажется, что можно оплачивать и даже добавить зарплату врачам и приезжать на головную боль и тошноту, как это делала скорая помощь десятки лет до мвфских реформ.
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Вы где живете? А что еще делала скорая, кроме того, что приезжала? Констатировала смерть? Какой был смысл в скорой, если они могли приехать только через несколько часов после выезда? Вы помните арсенал скорой, которая ездила "десятки лет до мвфских реформ (с)"? Максимум ,что они могли сделать, это сбить температуру или давление (что с успехом может сделать человек дома самостоятельно). Никакой помощи больным с инфарктом/инсультом они вообще не могли предоставить. Сейчас могут прямо в скорой снять кардиграмму, поставить диагноз, оказать необходимую помощь и в случае показаний доставить в кардиоцентр, где БЕСПЛАТНО (в случае первого обращения и наличия показаний) установят стент. Если бы ездила скорая, которая ездила раньше, при благоприятном стечении обстоятельств человек оставался инвалидом на всю жизнь, а при неблагоприятном просто умирал. Сейчас есть шанс на излечение. Вы разницу улавливаете? Вам нужно, чтобы скорая просто приезжала, или чтобы она жизни спасала?
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До того, как к Вам пришли "иудоглобализаторы", Вы задницу календарными листочками вытирали, ездили на ТАЗах, одевались в одинаковые шмотки, смотрели три канала ТВ по телевизору, который нормально не показвает, ездили в другой город за рыбой, колбасой, вещами и т.п., стояли во многочасовых очередях за любым продуктом и т.д. Вас молча заражали СПИДами и гепатитами, потому как шприцов одноразовых не было, да и диагностировать эти заболевания было проблемой. Вы хотите сказать, что раньше было лучше? так кто Вас здесь держит? Солнечный Лугандон Вас с радостью примет - там все, как раньше (даже немного лучше).
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