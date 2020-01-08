 Головною країною в розслідуванні катастрофи літака МАУ є Іран, - політичний директор МЗС Макєєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.
"Розслідування авіакатастроф - це справа фахівців... Вони регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. І відбувається у спіробітництві багатьох держав. Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це - Україна), державу, де повітряне судно було спроектоване/виготовлене, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації - ред.)", - зазначив Макєєв.
Він додав, що у розслідуванні можуть також брати участь згадані вище держави, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.
Політичний директор МЗС нагадав, що Україна заявила про свій намір долучитися до роботи комісії з розслідування.
"Це було підкреслено, зокрема, під час сьогоднішньої телефонної розмови міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Ірану. Україна зацікавлена у розслідуванні причин цієї жахливої катастрофи. І робитиме все належне з цієїю метою", - резюмував Макєєв.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Навіть це: «Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Источник: https://censor.net.ua/n3168838
он что то решает разве...?
Нет его и не надо...
Мамадорогая !!!!
І 13 000 граждан Украіни убілі нє русскіє.
Кто стоит за гибелью украинского самолета в Иране?
Естественно, кто-то скажет, что не время и не место обсуждать подробности трагедии, пока не получены фактические данные, но дело в том, что события могут обрушиться лавиной и на это событие уже никто не обратит внимания, хотя оно тоже может быть встроено в тактику подрывной деятельности США на Ближнем Востоке.
Это может быть сигналом Тегерану, что не только они владеют методами партизанской войны, а точнее, пользуясь риторикой Госдепа США, не только Иран может совершать террористические действия в отношении мирных жителей. В принципе, никто и не сомневался в этом, учитывая то, с какой циничностью был сыгран спектакль по уничтожению малазийского Боинга рейса МН-17, целью которого была дискредитация России, отказывающейся подчиняться директивам США. Теперь, говорит мировой жандарм, у нас тоже руки развязаны - вы отвечаете на убийство своего лидера ракетными ударами по нашим военным базам, мы будем убивать ваших граждан.
Предвижу эти результаты...
Будет как с самолетом польского президента в 2010 году...
Голос Америки
@GolosAmeriki4 ч
Иран заявил, что не передаст «черные ящики» разбившегося украинского самолета его производителю - американской компании Boeing. Причины такого решения пока не названы. Оба бортовых самописца, найденные в поле среди обломков самолета, находятся в хорошем состоянии, сообщают СМИ
З усіма дипломатичними наслідками.
Перед тим попрацюють русскіє профєссіонали.
І Зєлє прийдеться ще кілька раз подзвонити Путіну, що б на стрічці не було хриплого голосу: «Богдан, взрьівай етіх арабов !!!!»
чи не наші мишебраття постарались?
Нє?
Ви хоч погугліть перед тим, як писати дурниці.
Исторически между Оманом и Великобританией сложились превосходные двусторонние отношения. Два государства часто проводят совместные военные учения. Оман заключил соглашение о свободной торговле с США.
Оману не присуща религиозная воинственность, свойственная многим арабским государствам.
когда одна из версий о возможной причастности...о неосторожной или ошибочной работе ПВО Ирана имеет место быть.... то возможно ли доверять объективности экспертам этой станы?
сразу что-то вспомнился самолет с польской элитой и президентом... сгинувший под Смоленском.. и сколько там напартачили русоспецы, пытаясь что-то скрыть...что???
Обычная "политическая целесообразность"?
..
Похер, что Иран, возможно сбил наш самолет, главное не портить отношения с Ираном!