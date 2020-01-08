 Головною країною в розслідуванні катастрофи літака МАУ є Іран, - політичний директор МЗС Макєєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.

"Розслідування авіакатастроф - це справа фахівців... Вони регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. І відбувається у спіробітництві багатьох держав. Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це - Україна), державу, де повітряне судно було спроектоване/виготовлене, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації - ред.)", - зазначив Макєєв.

Він додав, що у розслідуванні можуть також брати участь згадані вище держави, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.

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Політичний директор МЗС нагадав, що Україна заявила про свій намір долучитися до роботи комісії з розслідування.

"Це було підкреслено, зокрема, під час сьогоднішньої телефонної розмови міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Ірану. Україна зацікавлена у розслідуванні причин цієї жахливої катастрофи. І робитиме все належне з цієїю метою", - резюмував Макєєв.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.