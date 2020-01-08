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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (218) МЗС (1993) МАУ (60) Макєєв (15)

 Головною країною в розслідуванні катастрофи літака МАУ є Іран, - політичний директор МЗС Макєєв

Незалежну комісію з розслідування авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана, згідно з міжнародним правом, має створити Іран як країна, в якій стався трагічний інцидент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.

"Розслідування авіакатастроф - це справа фахівців... Вони регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. І відбувається у спіробітництві багатьох держав. Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це - Україна), державу, де повітряне судно було спроектоване/виготовлене, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації - ред.)", - зазначив Макєєв.

Він додав, що у розслідуванні можуть також брати участь згадані вище держави, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо

Політичний директор МЗС нагадав, що Україна заявила про свій намір долучитися до роботи комісії з розслідування.

"Це було підкреслено, зокрема, під час сьогоднішньої телефонної розмови міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Ірану. Україна зацікавлена у розслідуванні причин цієї жахливої катастрофи. І робитиме все належне з цієїю метою", - резюмував Макєєв.

Читайте також: Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168838
 
 
 Топ коментарі
 
«Политический директор МИД »
Мамадорогая !!!!
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ЦЕНЗОР ПОЯСНИТЕ КАК БОРТ С ЗЕЛЕНСКИМ ОКАЗАЛСЯ ВО ВНУКОВО № 3 ГОРОДА МОСКВЫ???!! из ОАЭ транзитом через Иран!!1 Туркмению и через парашку прямо в Масквабад Зеля свалился чего он там Ослик делает сдает Украину рашает вопрос перезда своего Бени и себя лично что?????
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Понятное дело, сами сбили, сами расследуют. Гончаруку только глотку закройте, что бы не орал про техническую неисправность, и найдите гидранта, где он прячется?
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ты статью дальше заголовка читал когда нибудь в жизни?
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Все прочитав.
Навіть це: «Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Источник: https://censor.net.ua/n3168838
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Понятное дело, сами сбили, сами расследуют. Гончаруку только глотку закройте, что бы не орал про техническую неисправность, и найдите гидранта, где он прячется?
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а зачем тебе этот попка..?
он что то решает разве...?
Нет его и не надо...
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Мандель рыдает, Сивоха в запое, и 73% нервничают...
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Там же, где и глава СБУ - в отпуске за кордоном...
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«Политический директор МИД »
Мамадорогая !!!!
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ЦЕНЗОР ПОЯСНИТЕ КАК БОРТ С ЗЕЛЕНСКИМ ОКАЗАЛСЯ ВО ВНУКОВО № 3 ГОРОДА МОСКВЫ???!! из ОАЭ транзитом через Иран!!1 Туркмению и через парашку прямо в Масквабад Зеля свалился чего он там Ослик делает сдает Украину рашает вопрос перезда своего Бени и себя лично что?????
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Так шо, Зєля вже в гостях у мацковського житєля Януковічя ????!!!!
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Це для конспірації. Літак полетів порожняком, а Зе на віслючку поїхав в Азербайджан.
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Не гони беса!Вот твоим кацапам как раз на руку.Им война как мать родна.
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I в Донєцкє сбілі США.
І 13 000 граждан Украіни убілі нє русскіє.
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Повторяю! Обострение ситуации в Иране выгодно только расее.А причины падения самолета, пока гадание на кофейной гуще.
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Козляндія буде кричати на всіх каналах (особливо в дирі та крисму) що літак збили гамерикоси. Наганяти антиамериканську істерію.
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Кацапи вже кричать, шо "піндоси" заклали вибухівку в український літак.
Кто стоит за гибелью украинского самолета в Иране?
Естественно, кто-то скажет, что не время и не место обсуждать подробности трагедии, пока не получены фактические данные, но дело в том, что события могут обрушиться лавиной и на это событие уже никто не обратит внимания, хотя оно тоже может быть встроено в тактику подрывной деятельности США на Ближнем Востоке.

Это может быть сигналом Тегерану, что не только они владеют методами партизанской войны, а точнее, пользуясь риторикой Госдепа США, не только Иран может совершать террористические действия в отношении мирных жителей. В принципе, никто и не сомневался в этом, учитывая то, с какой циничностью был сыгран спектакль по уничтожению малазийского Боинга рейса МН-17, целью которого была дискредитация России, отказывающейся подчиняться директивам США. Теперь, говорит мировой жандарм, у нас тоже руки развязаны - вы отвечаете на убийство своего лидера ракетными ударами по нашим военным базам, мы будем убивать ваших граждан.
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и желательно вместе с кацапами пусть порасследуют ...
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Ну в Иране совместно с кацапами - друзьями и расследуют...
Предвижу эти результаты...
Будет как с самолетом польского президента в 2010 году...
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А що це за черговий клоун - "політичний директор МЗС"???
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голвний по наповнюванню презерватива Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев - Цензор.НЕТ 4458
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ну да канешна канешна..Иран должЁн "расследовать")))Как в Смоленске в 2010 году ***** "расследовал "берёзу" об которую разлетелся польский Ту 154))))
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Голос Америки

@GolosAmeriki4 ч

Иран заявил, что не передаст «черные ящики» разбившегося украинского самолета его производителю - американской компании Boeing. Причины такого решения пока не названы. Оба бортовых самописца, найденные в поле среди обломков самолета, находятся в хорошем состоянии, сообщают СМИ

Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев - Цензор.НЕТ 3602
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Кацапы запретили передавать ящики в руки адекватных следователей, которые могут узнать истинные причины падения.
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Не «адекватних», а ЗАКОННИХ представників пілприємства виробника літака.
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Вот потому и тревожно,что расследовать будет Иран...
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Зараз "слуги" ще вивалять пердімонокль, начебто літак збитий ґамериканцями...
З усіма дипломатичними наслідками.
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Ну, не зараз.

Перед тим попрацюють русскіє профєссіонали.
І Зєлє прийдеться ще кілька раз подзвонити Путіну, що б на стрічці не було хриплого голосу: «Богдан, взрьівай етіх арабов !!!!»
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щось занадто багато України навколо іранських подій
чи не наші мишебраття постарались?
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Бро, так начеб -ТО, збили українский літак?
Нє?
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а в Оман, союзник Ірану, їздив і піарив на повну цю "видатну" подію теж типу український президент, нє?
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Оман найвірніший союзник Великобританії (а тепер і США) у арабському світі. Так склалося ще з 19 століття, здається.
Ви хоч погугліть перед тим, як писати дурниці.

Исторически между Оманом и Великобританией сложились превосходные двусторонние отношения. Два государства часто проводят совместные военные учения. Оман заключил соглашение о свободной торговле с США.

Оману не присуща религиозная воинственность, свойственная многим арабским государствам.
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У нас падение малазийского боинга уже 5 с половиной год расследуют, и неизвестно, когда результат будет, а сколько в Иране эту трагедию будут расследовать.
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У них в Смоленске до сих пор ненашли виновных в падении польского самолета.
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І там , і там дата закінчення розслідування залежить від того коли її призначить х.уйло . Мається про збиті кацапами борти над Чорним морем при кучмі , біля Смоленська з Кваснєвським , МН17 і свіжий в Тегерані . Кацапський слід кругом .
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как бы так дипломатично сказать...
когда одна из версий о возможной причастности...о неосторожной или ошибочной работе ПВО Ирана имеет место быть.... то возможно ли доверять объективности экспертам этой станы?
сразу что-то вспомнился самолет с польской элитой и президентом... сгинувший под Смоленском.. и сколько там напартачили русоспецы, пытаясь что-то скрыть...что???
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Гарантовано що і в цьому випадку кнопку "Пуск" тиснув кацпський палець . Т.з. "радники" .
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Пишуть, це сліди росіскої ракети, якою скористалось іранське пво.
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"Главным в расследовании является государство, в котором произошла трагедия." - И почему же с малазийским Боингом ПО ДРУГОМУ?!

Обычная "политическая целесообразность"?

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Воно тобі треба ? Чоловік озвучує те що йому передали з кремля через єрмаку .
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Головним підозрюваним й звинувачуваним Є терористичний іран
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Это то же самое, что Россия расследующая катастрофу МН-17.
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Сцыкуны, решили абстрагироваться и сбросить с себя ответственность.
Похер, что Иран, возможно сбил наш самолет, главное не портить отношения с Ираном!
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Така потрібно за інструкцією одержаною зєлєм у Внуково .
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