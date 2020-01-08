EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1624  24
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) Украерорух (10) МАУ (60)

 До 8 січня жодна країна не застерігала від польотів над Іраном, - "Украерорух"

До нинішнього дня, 8 січня, влада жодної країни не застерігала авіаперевізників про небезпеку польотів над територією Ірану, де вночі в середу розбився Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

У відомстві зазначили, що 8 січня о 00:00 за UTC Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним літакам польоти в повітряному просторі зони льотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської затоки.

"Авіаційні влади інших країн досі не застерігали національних перевізників від польотів у цьому регіоні", - підкреслив Украерорух.

Вже після катастрофи українського літака біля Тегерана влади країн переглядають свої рекомендації з цього питання, а низка авіакомпаній вже скасувала польоти.

Також у відомстві зазначили, що поки іранська авіаційна влада не вводила заборону на польоти цивільних літаків у повітряному просторі країни.

Читайте також: Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168833
 
 
 Топ коментарі
 
официального запрета не было...
(а помните как Украину упрекали в том, что не закрыли небо?...хотя и предположить не могли, что на высоте 10 000 кто-то может быть в опасности...)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Объявление повышенной боевой готовности так не привычно для гражданских. Не среагировали. До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух" - Цензор.НЕТ 8163
 показати весь коментар
 
А как применить мозги? Бук что сбивает гражданские лайнеры где то на росии шастает, но никто не отменяет туда полёты.
 показати весь коментар
 
Не предостерегли так как они не причастны к ликвидации этого кренделя.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. обстрел Иранского аэропорта ракетами США - не "звоночек"?

 показати весь коментар
 
 
какого Иранского вася? Ты из тех кто Литву и Латвию путает и Австрию с Австралией? Лишь бы пукнуть. США грохнули иранца в ИРАКЕ
 показати весь коментар
 
 
О-о, Америка вам уже не указ . Меньше бы спали и знали бы что США запретила ночью.
 показати весь коментар
 
 
официального запрета не было...
(а помните как Украину упрекали в том, что не закрыли небо?...хотя и предположить не могли, что на высоте 10 000 кто-то может быть в опасности...)
 показати весь коментар
 
 
Эта трагедия выгодна ***** - Украине нагадить, побыстрее изолировать Иран и подтолкнуть террористов к более агрессивным действиям против США. Нестабильность на Ближнем Востоке обычно приводит к росту цен на нефть.
 показати весь коментар
 
 
зетеща уже десять часов с зебобой и мертветчуком летает...
 показати весь коментар
 
 
Закрыть полеты над Ираком - Ираном мог преЗЕдент своим указом (когда стало известно о планирующихся обстрелах), если бы в этот момент он бы не загорал в отпуске... В шестом за пол года...
К примеру : Порошенко: По моему приказу Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих в Сирию вооружение и войска...
 показати весь коментар
 
 
И с бочка слить воду, после того как ты подзюрил. Добристать некчему? У зю своих блох хватает.
 показати весь коментар
 
Страшна трагедія. Співчуття родинам загиблих.
...
Промайнула тривожна думка - а чи не збирається ЗЕлена влада взяти і звинуватити ґамериканців принаймні у ненавмисному ударі ракетою по лайнеру? Навмисний чи ненавмисний інцидент, а він все одно може погіршити відносини з США та НАТО - а цього, схоже, Віслюк в Омані і хоче (точніше, навіть не він, а його бородата бабця).
 показати весь коментар
 
 
А ведь как-бы могло чудненько получиться... Клоун летит с оманского пляжа и тут у него "неполадки с двигателем" и вся эта сволочь насмерть разбивается.... В стране праздник траур, народ ликует грустит....
 показати весь коментар
 
 
Зелебобский уже в Киеве...Мне интересно,как он проводил совещание СНБО? На борту медведчуковского борта,или в Мацкве во Внуково?
 показати весь коментар
 
 


шо у рижего на язикє...

Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 28 мин

Дональд Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана.Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в хаосе с Ираном.

Дональд Трамп: у нас есть в наличии большие и мощные ракеты. Это не означает, что мы их будем использовать.

Дональд Трамп: "Исламское государство" является врагом Ирана.

Дональд Трамп: Сулеймани давно должен был быть ликвидирован.

Дональд Трамп: пока я президент, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Дональд Трамп: ни один из американских военнослужащих не пострадал в результате вчерашней атаки.
 показати весь коментар
 
До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух".

Офіційно - може й ні, але за кілька діб до трагедії США та Іран стільки дали приводів, що можна було б і самим замислитись.
 показати весь коментар
 
 
Зразу написав, шо до сбитого в Ирані самольоту причетні москалі. Зараз зрозумів чому. Иран сбива пасажирський лайнер і проводити повномаштабні війскові дії в зоні падіння янки не можуть. Десь я такє чув - ми станемо за спинами дітей і жинок ...

Та хтож такому навчив Иранців ?
 показати весь коментар
 
Вот что пишет кацапское скотобыдло о трагедии в Иране:
Пруф: https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small

До 8 січня жодна країна не застерігала від польотів над Іраном, - "Украерорух" - Цензор.НЕТ 9219




 показати весь коментар
 
ну они ж наши кровные враги, пусть радуются. А мы потом попляшем на их могилках.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору