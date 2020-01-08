 До 8 січня жодна країна не застерігала від польотів над Іраном, - "Украерорух"

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух).
У відомстві зазначили, що 8 січня о 00:00 за UTC Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним літакам польоти в повітряному просторі зони льотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської затоки.
"Авіаційні влади інших країн досі не застерігали національних перевізників від польотів у цьому регіоні", - підкреслив Украерорух.
Вже після катастрофи українського літака біля Тегерана влади країн переглядають свої рекомендації з цього питання, а низка авіакомпаній вже скасувала польоти.
Також у відомстві зазначили, що поки іранська авіаційна влада не вводила заборону на польоти цивільних літаків у повітряному просторі країни.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
(а помните как Украину упрекали в том, что не закрыли небо?...хотя и предположить не могли, что на высоте 10 000 кто-то может быть в опасности...)
К примеру : Порошенко: По моему приказу Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих в Сирию вооружение и войска...
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Промайнула тривожна думка - а чи не збирається ЗЕлена влада взяти і звинуватити ґамериканців принаймні у ненавмисному ударі ракетою по лайнеру? Навмисний чи ненавмисний інцидент, а він все одно може погіршити відносини з США та НАТО - а цього, схоже, Віслюк в Омані і хоче (точніше, навіть не він, а його бородата бабця).
праздниктраур, народ ликуетгрустит....
шо у рижего на язикє...
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 28 мин
Дональд Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана.Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в хаосе с Ираном.
Дональд Трамп: у нас есть в наличии большие и мощные ракеты. Это не означает, что мы их будем использовать.
Дональд Трамп: "Исламское государство" является врагом Ирана.
Дональд Трамп: Сулеймани давно должен был быть ликвидирован.
Дональд Трамп: пока я президент, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.
Дональд Трамп: ни один из американских военнослужащих не пострадал в результате вчерашней атаки.
Офіційно - може й ні, але за кілька діб до трагедії США та Іран стільки дали приводів, що можна було б і самим замислитись.
Та хтож такому навчив Иранців ?
Пруф: https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small