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Все про:Іран (145) співчуття (47) МАУ (60) Рухані Хассан (1)

 Президент Ірану Рухані висловив співчуття сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ

Президент Ірану Хассан Рухані висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на РІА Новини, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих і іранському народу, молячись Всемогутньому за них усіх, і бажаючи витримки їхнім сім'ям", - заявив Роухані.

Він назвав авіакатастрофу, в якій загинули іранці й іноземці, сумною подією.

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За його словами, "вкрай важливо", щоб усі відповідні органи вжили необхідних заходів із упізнання жертв катастрофи і провели розслідування події.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168832
 
 
 Топ коментарі
 
Членло тоже соболезновало родным МН-17...
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и Польше после Смоленской "берёзы"...сЦука лубянская!
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Иранскому народу . . .
А украинскому и канадскому не надо типа . . .
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и Польше после Смоленской "берёзы"...***** лубянская!
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Нам тоже говорили что посадят корупционеров и станем жить лучше и из достойными зарплатами.
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А Трамп висловив співчуття?
Чи йому нема коли, - обирає іранські об'єкти культури для знищення?
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Трамп пам пам сказал ,что наложит санкции на Иран и пока все . Думаю он наложил уже в штаны ,а вдруг не переизберут рэднэки ?
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Трампушка обосратушки. Мне стыдно за Америку. Такого мудака-президента США еще не знала. Наш КВНщик не лучше.
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Шо эта жопа черная рот открывает!!! Не транслируйте спитчи мусульманских фанатиков в СМИ Украины!!!
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Ну, у нього хоча б морда радість від цієї трагедії не виявляє, як у Зєлєнского, наприклад. Цей, хоч і зі свічкою за плечима, аж світиться від щастя.
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Иранскому народу . . .
А украинскому и канадскому не надо типа . . .
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Списки бачив? Там абсолютна більшість іранці були.
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Ще невідомо що то за іранці летіли сюди.
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А 11 українців?Чи це не люди для того президента?
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А что можно делать в Иране сегодня? Родные корни? Сомнительно. Все равно что из Крыма возвращались...
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Нічого. Літати до Ірану коли Ісраелю дупу вилизуєш...
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Екіпаж літака був виконував робочий рейс.До чого тут "родные корни"?
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Ибрагим, Муслим, Мохаммед...граждане Канады
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Ну ниче. Етой ночью тебе бабуин с трусами на голове будет весело. Мы тоже выразим соболезнования потом, когда на твоих похоронах еще пару сотен бабуинов задавят.
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Если Трамп не даст ответку ето будет позор не только ему а и всей Америке.
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Был брифинг только что, ответки походу не будет. Жертв нет, Трамп хочет дипломатию, что то не то со штатами.
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Ще рано для удару по Ірану. Але скоро Пурім.

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Да по-любому будут его обсирать: даст ответку- Америка « зло», « террористы» и тп и тд разные протесты и возмущения , изрыгающие море говна демократы ( уже подготовили закон ограничивающий действия президента в случаи военной эскалации/ конфликта). Не даст « ответку» и опять плохой - « трепло», « рыжий импотент» и тд и тп Пусть думает.
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Так,как я и предполагал.Трамп выступил сдержанно и мудро:Америка хочет мира и готова к войне,если кто нарушает ее мир.Ни один американец на базах не погиб от ракетного удара иранцев,но пострадало несколько сотен иранцев от самих иранцев.А за погибших иностранцев в Иране-будут жёсткие санкции от Америки плюс НАТО должно отреагировать соответственно дальнейших событий.
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Про "наш" ми всі все й так знаємо,він ще лижі,на яких в Оман їздив,не зняв,йому нема коли такими "дрібницями" займатися.Та й про президента мова,а наш,то хіба президент?Так,пародія дешева на президента
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пока полностью не доказана вина...он имеет право выражать соболезнования, тем более там были и жители Ирана (студенты, возвращавшиеся с каникул)
но если смогут доказать, что виновны именно его ПВО, ждавшие ответки США и пуляющие по всему, что движется в этом квадрате... тогда эти слова будут кощунственными и лицемерными
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Иран прекрасная страна и не опущенный народ (в отличие от некоторых...) Так держать!
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кацапы опущенный , а иранцев просто припустят .
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За кацапов и пиндосов согласен, но иранцы- нее...Они не украинцы
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Мир никак не поймёт психологию мусульман и особенно шиитов! Только они , а остальные собаки неверные ! И прекрасно он знает что сами и сбили самолет наш.
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Чергові крокодилячі сльози. Як казав Станіславський: "Не вірю!"
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включил посмотрел ихнее гоств - я их непонимать, но по степени милитарисской *****тости от кацапов не далеко ушли...... тут обычными соболезнованиями не отвертишся..... новый самолёт позавчера прошол плановое Т.О. и повторюсь.....
Иран атакует американские базы в Ираке и ждет ответки, которая может прилететь только с воздуха, поэтому приводит в боевую готовность свои ПВО. В такой ситуации Иран БЫЛ ОБЯЗАН закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чтобы его очистить от «посторонних» воздушных целей. Хочешь «бодаться» с Америкой - твое дело, но НЕДОПУСТМИМО ждать обещанной атаки с воздуха, которую сам же спровоцировал, и не закрыть воздушное пространство для гражданских.
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Иван Баканов.
Глава СБУ.
Куршавель. Самолет не главное , лижи главное.
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