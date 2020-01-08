 У Повітряних Силах випробовують модернізований стартовий командний пункт. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
КП використовуватиметься як дублююче обладнання, тестуватиметься в різних умовах, на різних режимах. Попередню льотну перевірку модернізованого КП успішно завершено. Комплекс забезпечує управління польотами повітряних суден. Тут є радіотехнічне, навігаційне, метеорологічне і телефонне обладнання, антени і спеціальні світлотехнічні засоби.
Устаткування відрізняється точністю отриманих розрахунків і новітньою елементною базою і принципом формування радіосигналів, а також зручністю.
"Це і сучасні засоби забезпечення, і система безперебійного живлення, що дозволяє півтори години працювати автономно, і можливість за секунду зв’язатись з будь-яким аеродромом. Сучасна метеостанція однієї тільки температури пропонує шість градацій кожного градуса. До того ж фахівці працюватимуть у зручних кріслах, з кондиціонером, що теж важливо", - повідомили в командуванні Повітряних Сил.
В процесі підконтрольної експлуатації зразок планують завантажити на повну, щоб визначити його можливості на тривалу експлуатацію. Тільки після цього буде прийнято рішення про його допуск до експлуатації і серійне виробництво. Важливо, що більшість елементів стартового командного пункту - українського виробництва.
РЕСПЕКТ.
КУНГи, представляющие собой будки с прямоугольными стенками и полукруглой крышей, появились в нашей стране в 1958 г. Эти кузова - КУНГ-1М, имеющие в задней стенке одно- или двустворчатую дверь, как правило, снабженную окошком, устанавливались на шасси ЗИЛ-157, -157К, -157КД, -157КЕ. Собственно кузов представлял собой деревянный каркас, обшитый гладким стальным листом снаружи и фанерой внутри. Между обшивками вкладывался теплоизолятор - войлочная или паклевая набивка, а в более позднее время - стекловата, поролон, пенопластовая плита или древесно-стружечный наполнитель.
Еще во время войны во Вьетнаме на 75 комплексах
стояли отдельно передающие антенны.
Так амеры их просто (комплексы) выбивали противорадиолокационными ракетами "
AGM-45_Shrike на р а з .А это же выставка мишеней! За небольшие деньги .Кунги еще советских времен , снятые с вооружения .
Дочь офицера .
Вся жизнь в РВСН. Спец.связь.
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http://37.143.9.186/showthread.php?p=546501
Новое - хорошо забытое с т а р о е .
Управление РСД 10 в Украине разрабатывали на " Хартроне".
Крачуки с кучмами у м н о ж и л и все на "о".
Теперь будем в случае Мирового конфликта с Тегераном защищаться фиговым листом
Будапештских соглашений от о5 декабря 1994 года .
Вот , что надо испытывать в данной Международной обстановке .
http://militaryrussia.ru/i/284/381/CQc33.jpg
http://militaryrussia.ru/i/284/381/skGxx.jpg
15Ф454 боевые блоки 15Ф452 БРСД 15Ж45 / РСД-10 .
Фото 2. Внутри кунга спец .связи .