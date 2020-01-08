 У Повітряних Силах випробовують модернізований стартовий командний пункт. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

КП використовуватиметься як дублююче обладнання, тестуватиметься в різних умовах, на різних режимах. Попередню льотну перевірку модернізованого КП успішно завершено. Комплекс забезпечує управління польотами повітряних суден. Тут є радіотехнічне, навігаційне, метеорологічне і телефонне обладнання, антени і спеціальні світлотехнічні засоби.

Устаткування відрізняється точністю отриманих розрахунків і новітньою елементною базою і принципом формування радіосигналів, а також зручністю.

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"Це і сучасні засоби забезпечення, і система безперебійного живлення, що дозволяє півтори години працювати автономно, і можливість за секунду зв’язатись з будь-яким аеродромом. Сучасна метеостанція однієї тільки температури пропонує шість градацій кожного градуса. До того ж фахівці працюватимуть у зручних кріслах, з кондиціонером, що теж важливо", - повідомили в командуванні Повітряних Сил.

В процесі підконтрольної експлуатації зразок планують завантажити на повну, щоб визначити його можливості на тривалу експлуатацію. Тільки після цього буде прийнято рішення про його допуск до експлуатації і серійне виробництво. Важливо, що більшість елементів стартового командного пункту - українського виробництва.