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 У Повітряних Силах проходить випробування модернізований стартовий командний пункт. ФОТО

Підконтрольна експлуатація у ВПС України дослідного зразка модернізованого стартового командного пункту починається в найближчі дні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Повітряних Силах проходить випробування модернізований стартовий командний пункт 01

КП використовуватиметься як дублююче обладнання, тестуватиметься в різних умовах, на різних режимах. Попередню льотну перевірку модернізованого КП успішно завершено. Комплекс забезпечує управління польотами повітряних суден. Тут є радіотехнічне, навігаційне, метеорологічне і телефонне обладнання, антени і спеціальні світлотехнічні засоби.

Устаткування відрізняється точністю отриманих розрахунків і новітньою елементною базою і принципом формування радіосигналів, а також зручністю.

У Повітряних Силах проходить випробування модернізований стартовий командний пункт 02

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"Це і сучасні засоби забезпечення, і система безперебійного живлення, що дозволяє півтори години працювати автономно, і можливість за секунду зв’язатись з будь-яким аеродромом. Сучасна метеостанція однієї тільки температури пропонує шість градацій кожного градуса. До того ж фахівці працюватимуть у зручних кріслах, з кондиціонером, що теж важливо", - повідомили в командуванні Повітряних Сил.

В процесі підконтрольної експлуатації зразок планують завантажити на повну, щоб визначити його можливості на тривалу експлуатацію. Тільки після цього буде прийнято рішення про його допуск до експлуатації і серійне виробництво. Важливо, що більшість елементів стартового командного пункту - українського виробництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168830
 
   
 Топ коментарі
 
Олександр Валентинович Турчинов.
РЕСПЕКТ.
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Но эргономика!!! Это ЖоОПа жопейшая!!! Посмотрите на его спину на стуле? Он долго на нем высидит? Это что за столы????, у викингов жратва на лучших столах стояла, причём работали они в основном топорами.
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Олександр Валентинович Турчинов.
РЕСПЕКТ.
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Дай то Бог,да только фото какие-то странные и никак не соответствует внешний из внутрешним видом да и зачем там металопластиковые окна которые не соответствуют внешней конфигурации установки.
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Е ...ма Еее
КУНГи, представляющие собой будки с прямоугольными стенками и полукруглой крышей, появились в нашей стране в 1958 г. Эти кузова - КУНГ-1М, имеющие в задней стенке одно- или двустворчатую дверь, как правило, снабженную окошком, устанавливались на шасси ЗИЛ-157, -157К, -157КД, -157КЕ. Собственно кузов представлял собой деревянный каркас, обшитый гладким стальным листом снаружи и фанерой внутри. Между обшивками вкладывался теплоизолятор - войлочная или паклевая набивка, а в более позднее время - стекловата, поролон, пенопластовая плита или древесно-стружечный наполнитель.
Еще во время войны во Вьетнаме на 75 комплексах
стояли отдельно передающие антенны.
Так амеры их просто (комплексы) выбивали противорадиолокационными ракетами "
AGM-45_Shrike на р а з .А это же выставка мишеней! За небольшие деньги .Кунги еще советских времен , снятые с вооружения .

В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт - Цензор.НЕТ 1631
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Щось ти занадто обізнана в цих справах як для Нелли.
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воно вже не перший раз обсирає українське озброєння під видом "експерта"
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Но эргономика!!! Это ЖоОПа жопейшая!!! Посмотрите на его спину на стуле? Он долго на нем высидит? Это что за столы????, у викингов жратва на лучших столах стояла, причём работали они в основном топорами.
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Пора испытать. Сапсанами по росиюшке а потом по Ирану за сбитый украинскимй самолет.
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Совок наше всё. Пока наверное не исчезнут совковские генералы ничего технологичного и совремеого не будет в нашей армии.
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