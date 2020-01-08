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Все про:поранення (1603) Донбас (12871) Об'єднані сили (419)

 Від початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.

"Сьогодні, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 січня незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168828
 
 
 Топ коментарі
 
ДЕ реакція преніздента оманського?
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Перемирие становится все более мирным!
Каждый день солдаты ВСУ гибнут или получают ранения.
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спросите там...наверху... это уже перемирие стабильное или еще устойчивое?...
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення
а брехливим с*чкам чирі на язику і на дупі... та все рівно де..
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Перемирие становится все более мирным!
Каждый день солдаты ВСУ гибнут или получают ранения.
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не передергивай. возьми день ко дню за предпоследний год.
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Де донимайте руководство страны пустяками, они на отдыхе всем кварталом...
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Потерялся где то между 23°35′02″ с. ш. и 50°27′16″ с. ш. ...
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йому ***** співчуття висловило с приводу загибелі українців у літаку, йому не до того
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Это виновато воинствующее меньшинство!здадимся путлеру и будет мир-руский мир!
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спросите там...наверху... это уже перемирие стабильное или еще устойчивое?...
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення
а брехливим с*чкам чирі на язику і на дупі... та все рівно де..
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Что то не очень очередные переговоры в Парыже с Чортом помогли установить мир. А как ЗЕ кланялся и лизал руку ***** и все зря. Умный бы посмотрел на Додона который спит с ****** ради мира в приднестровье и что то за 25 лет ето тоже не помогло.
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Даже больше чем за 25!нужно понять что какоебы проросийское мурло не пришло у нас к власти,мира не будет пока существует Украина!
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******* ще ні...не будьте Порохоботами дайте людині відпочити
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Кажуть, що буба оманський за співчуттями до мордора полетів, особисто
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Ну так може ж він про перемир'я буде домовлятися. Заодно інвесторів запросить.
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кто знает как там нефть? баррель подорожал или подешевел?
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Брент вчера чуть поднялся, но сегодня пошел в низ.
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Одужання нашим Героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Срочно отойти на расстояние куда не долетают российские снаряды и ракеты!
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Какие выборы ?! Украинское телевидение здесь запрещено, с расийских и местных каналов льют грязь тоннами на Украину! Выборы в чью пользу здесь пройдут? (это риторический вопрос) + ОБСЕ все под путиным. Пристойко осенью пройдут выборы в ОРДЛО.

Когда обстрелы 120 калибром почти каждый день по Украине.
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А СКОЛЬКО ЗА РАЗ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ОТ ОБСТРЕЛА ЧТОБ ЗЕЛЯ НАКОНЕЦ ДАЛ ПРИКАЗ НА УПРЕЖДЕНИЕ АТАКОВАТЬ?
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Така заворуха довкола України і не якої реакції з боку Яроша і Білецького! Де ви нацжони?! Єдине надія на мудрий нарід! Де ти, надія моя, Зеркаль!
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Идиоты за них не проголосовали. Они ничего не должны идиотам. Бойку зови с рабиновичем и допой.
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А где это трусливое недоразумение Или воно всеравно
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Ну шо там, де наш б...ь миротворець світового масштабу, обкладинка журнала МАКСІМ? Нормально відвів війська, оманський чорт?
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во второй половине 2019 года количество убитых и раненых пошло на убыль. политика разведения действует.
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Потери 2018 и 2019 сопоставимы, когда ты начинаешь отступать, всегда немного сокращаются потери, по сравнению с активной обороной, той которая включает улучшение позиций, локальные наступательные операции, тыловые рейды разведку и тому подобное. Так куда будем теперь отступать, чтобы "политика разведения действовала"? До Львова?
Вообще-то было обещано полное прекращения огня в зонах разведения, потери должны были сократиться не на 10%, а в разы. Пока эпик фейл, который непонятно чем закончится учитывая что та сторона постоянно улучшает позиции при полном попустительстве.
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Всё под контролем, Бубочка в Москве, Баканов в Куршавеле.
Раненые, убитые, новые батареи градов, в ОБСЕ сплошная русня, самолет сбили. Неочем волноваться короче. Главное что не мародер.
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