 Від початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.

"Сьогодні, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 січня незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.