 Від початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.
"Сьогодні, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.
Каждый день солдаты ВСУ гибнут или получают ранения.
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення
а брехливим с*чкам чирі на язику і на дупі... та все рівно де..
Зеленский запетлял в Москву?
Когда обстрелы 120 калибром почти каждый день по Украине.
Вообще-то было обещано полное прекращения огня в зонах разведения, потери должны были сократиться не на 10%, а в разы. Пока эпик фейл, который непонятно чем закончится учитывая что та сторона постоянно улучшает позиции при полном попустительстве.
Раненые, убитые, новые батареи градов, в ОБСЕ сплошная русня, самолет сбили. Неочем волноваться короче. Главное что не мародер.