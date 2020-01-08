 Суд заарештував без права застави підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва

У повідомленні зазначається: "Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у скоєнні вбивства затримали 6 січня 2020 р. за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

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