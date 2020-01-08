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Все про:Київ (6757) вбивство (2020) запобіжний захід (79)

 Суд заарештував без права застави підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві

За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківським районним судом столиці підозрюваного у вбивстві двох дівчат на Подолі заарештовано на 2 місяці без визначення розміру застави.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва

У повідомленні зазначається: "Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманих за підозрою у вбивстві двох дівчат на Подолі доставлять з Одеси до Києва, - прокуратура

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у скоєнні вбивства затримали 6 січня 2020 р. за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Читайте також: Убивство двох дівчат на Подолі в Києві: затриманим повідомлено про підозру, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168826
 
 
 Топ коментарі
 
Чому відбулося це вбивство?
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Ну этого мало как бы. У ментов всегда в первую очередь идёт отработка ранее сидевших. Это стандарт. В версии следствия явно что-то не клеится или они что-то недоговаривают. "Разбой, направленный на завладение имуществом". Вот эта часть и меня сильно смущает. Какое может быть имущество у девочек подростков и зачем их тянуть в съёмную квартиру да ещё убивать? Я больше поверю в версию с изнасилованием, в извращенной форме. В реальности же может оказаться что настоящие убийцы совсем другие а на этих просто вешают. Не удивлюсь что убийцами могут быть какие-то менты извращенцы, или извращенцы с деньгами.
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Чел не адекватный, сидел за групповое изнасилование.
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корисні мотиви? це що? познімали ланцюжки? бр...
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Може, пам'ятаєте - десь у 2004 або 2005 (чи трохи раніше) був у Дніпрі начебто маніяк, що вбивав жінок молотком по голові. В Індустріальному районі, якщо не помиляюсь.
А потім впіймали - виявилося, що не маніяк. Наркоман-грабувальник. Який до цього відсидів у буцигарні за розбійні напади за класичною схемою (удар по голові, після чого вихоплював сумку і тікав) - але одна з жертв його впізнала. Після звільнення він "вдосконалив" схему.
По ТВ була передача про цього вилупка. Запам'яталося, як він холоднокровно розповідав - "вот я и решил больше не допускать таких ошибок и стал бить острьім концом молотка, чтобьі наверняка насмерть - мертвьіе уже точно не опознают..."
Ясна річ, дали довічне.
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Чел не адекватный, сидел за групповое изнасилование.
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Ну этого мало как бы. У ментов всегда в первую очередь идёт отработка ранее сидевших. Это стандарт. В версии следствия явно что-то не клеится или они что-то недоговаривают. "Разбой, направленный на завладение имуществом". Вот эта часть и меня сильно смущает. Какое может быть имущество у девочек подростков и зачем их тянуть в съёмную квартиру да ещё убивать? Я больше поверю в версию с изнасилованием, в извращенной форме. В реальности же может оказаться что настоящие убийцы совсем другие а на этих просто вешают. Не удивлюсь что убийцами могут быть какие-то менты извращенцы, или извращенцы с деньгами.
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Замечу, разбой им шьют, Не грабеж, разбой... Я вот тоже сомневаюсь что целью разбоя ( со снятием квартиры ) могут быть две простите писюшки...Ну или они все в айфонах и золоте ходят
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Нужно запретить законодательно посуточнй съем квартир. Сколько террористов, бандюков и маньяков, воров и уголовников-гастролеров пользуются тем, что могут жить за копейки без предъявления паспорта, без фиксации личности и адреса.
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Вся парадоксальность ситуации в том, что квартиру снимали убиенные.
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может я и ошибаюсь... но по-моему убийцы (мужик и баба) снимали квартиру...
а девушки пропали накануне (2-го) вышли в магазин и ...все... как и чем их подманили.?..
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Да нифига. Цензор даёт какие то обрывки.
Снимала одна из двоих девчат со своим другом для встречи нового года.
Реально встречали они втроем с каким то мужиком, о чем выложили фото в соцсетях.
2 числа обе объявились дома и опять ушли типо в магазин в 21-00.
От ближайшего магазина до этой хаты 15 км, не меньше, и вечером туда уже маршрутки не ходят, явно ехали на такси.
Жили на берлинского, хата у куреневского рынка.
Откуда взялся этот уголовник с подругой- хз.
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Ну, родители явно врут, что девки могли знать его раньше, а на шмотки и косметику зарабатывали, раздавая бесплатные объявления.
Я имею на этот счёт свое мнение, но не хочу раздраконивать наивный контингент.
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А как тогда вышли на этих убийц? Я думал убийцы снимали и по ним составили фоторобот.
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Не пущать!!! Также запретить проходные дворы,кинотеатры,дома выше 1-го этажа,публичные дома и кошек....Контролировать кто будет,идиото? Самогон запретили,и что?
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Заодно можно кастрировать всех мужчин, ибо 90 % изнасилований идет с применением члена
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Как всегда все покрыто мраком ! Полиция как всегда хрен скажет правду, потому что................!
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