 Суд заарештував без права застави підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва
У повідомленні зазначається: "Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.
За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.
Підозрюваних у скоєнні вбивства затримали 6 січня 2020 р. за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.
А потім впіймали - виявилося, що не маніяк. Наркоман-грабувальник. Який до цього відсидів у буцигарні за розбійні напади за класичною схемою (удар по голові, після чого вихоплював сумку і тікав) - але одна з жертв його впізнала. Після звільнення він "вдосконалив" схему.
По ТВ була передача про цього вилупка. Запам'яталося, як він холоднокровно розповідав - "вот я и решил больше не допускать таких ошибок и стал бить острьім концом молотка, чтобьі наверняка насмерть - мертвьіе уже точно не опознают..."
Ясна річ, дали довічне.
а девушки пропали накануне (2-го) вышли в магазин и ...все... как и чем их подманили.?..
Снимала одна из двоих девчат со своим другом для встречи нового года.
Реально встречали они втроем с каким то мужиком, о чем выложили фото в соцсетях.
2 числа обе объявились дома и опять ушли типо в магазин в 21-00.
От ближайшего магазина до этой хаты 15 км, не меньше, и вечером туда уже маршрутки не ходят, явно ехали на такси.
Жили на берлинского, хата у куреневского рынка.
Откуда взялся этот уголовник с подругой- хз.
Я имею на этот счёт свое мнение, но не хочу раздраконивать наивный контингент.
вот просто - жаль !!!